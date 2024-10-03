Топ-10 луков Хэмилтона для «Ф-1» по Льюису: космопиджак, зеркала на комбезе, личные дизайны

Льюис Хэмилтон известен любовью к моде далеко за пределами «Формулы-1»: время от времени он блистает на Met Gala, не пропускает недели моды, коллабится с крупными фэшн-брендами, а паддок «Ф-1» каждый уик-энд семикратный чемпион превращает в свой личный подиум на радость критиков из социальных сетей. У него множество совместных коллекций с мировыми титанами индсутрии: Puma, Tommy Hilfiger, каждую неделю новый в проекте личного мерча +44, а теперь – собственная коллекция с Dior!

У Льюиса даже есть традиция: гоночное дефиле. На каждом Гран-при он четыре раза за уик-энд проходит в паддок в чем-то новом и модном перед фотографами и фанатами, а только потом меняет одежду на командную. Уходит иногда тоже в чем-то очень модном – и, конечно, старается не повторяться.

За последний десяток лет увлечения модой у семикратного чемпиона накопилось множество таких модных луков – и британское издание The Times попросила Льюиса самому оценить свои же образы и расставить их в рейтинг по «стартовой решетке».

Но сперва сэр чемпион описал свое видение модной революции имени Льюиса Хэмилтона: «Я помню, как я это начал, когда только попал в «Формулу-1». Нас заставляли носить... Знаете это было то же самое, что школьная форма. У меня было чувство, что я не могу показать свою личность.

Я люблю моду и бренды, есть столько вещей, которые бы мне хотелось надеть. Так что я просто решил рискнуть и начал делать это [носить в паддоке не только командную форму], не смотря на то, что это было запрещено. И постепенно они заметили позитивный эффект от моих действий. Так что да, мне пришлось нарушить несколько правил», – рассказал Льюис.

№1. Гран-при Монако-2024: Собственная коллекция с Dior

«Стартует с поула» образ из Монако: «Я люблю этот образ. Это штаны из моей коллекции. Они вдохновлены моими африканскими корнями. Мы привезли ткань из маленькой деревни в Нигерии. И этот топ – один из моих любимых.

Монако известен блеском и гламуром. Так что если вы хотите блеснуть стилем – это отличное место. Цепь, серьги, очки, все аксессуары, а я люблю аксессуары, без них образ не выглядит законченным. Они как вишенка на торте».

2. Гран-при Майами-2023: особый блестящий комбинезон от Rick Owens

На втором месте диско-комбинезон, созданный специально для Льюиса: «Это кастомный костюм, созданный специально для Майами. Помню, в процессе его создания, я просто: «Вау! Это потрясающий костюм, даже не знаю, потяну ли такой образ». Но когда я его надел, то почувствовал себя отлично.

Когда я впервые надель пару ботинок от Рика, снова сомневался, что они будут хорошо выглядеть на мне, но я начал их носить и поймал себя на мысли о том, что Рик знает, что он делает».

3. Гран-при Италии-2024: космокомбез от Rick Owens

Третье место досталось образу, будто позаимствованному из футуристичных фильмов-космоопер: «Мне нравится все в этом образе, особенно силуэт, плечи. Этот пиджак просто огонь. Я смог показать немного своих татуировок. Я не делаю этого ради комментариев, я не ищу одобрения извне. Я просто хорошо себя чувствую, когда ношу подобное и это все, что имеет значение».

4. Гран-при Майами-2024: джинсовый костюм с маленькими зеркалами от Marc Jacobs

На первый взгляд кажется что к костюму Льюиса просто пришили крупные пайетки, но все не так просто: «Я всегда хотел поработать с Марком Джейкобсом, но он не занимался мужскими образами на протяжении долгого времени. Мы [со стилистом] стараемся тщательно подходить к тому, что я надеваю на конретную гонку в определенной локации. Майами – это всегда летнее настроение...

Здесь, когда я иду, вся трава, зеленый и другие цвета отражаются в этих зеркалах, пришитых повсюду. Довольно запоминающийся лук».

5. Гран-при США-2023: рисунки и принты от Diesel

Помните карбоновый трофей для Гран-при Великобритании этого года? Оказывается, это уже не первая коллаборация скульптора и создателя награды Аластара Гибсона с миром «Ф-1». Косвенно Аластар уже успел посотрудничать с Льюисом, когда тот появился в паддоке в ботинках, расписанных художником:

«Ооо, я люблю этот образ, он просто отличный. Мне нравятся принты, графика. Я не часто такое ношу. Ботинки из коллаборации Timberland и этого солдата-художника с Нигерийскими корнями, который позже сотрудничал с Гран-при Британии. Это была отличная возможность, чтобы подсветить его и его работы».

6. Гран-при Британии-2023: Вельвет от нового спонсора «Ф-1» Louis Vuitton

На шестом месте элегантный образ от друга: «Если не ошибаюсь, одна из первых коллекций Фаррелла [Уильямса]. Он является одним из тех, чьим стилем я вдохновляюсь на протяжении многих лет. Я встретил его однажды в 2007-м, а сейчас он один из креативных директоров LV. Сочетание вельвета и денима по моему очень крутое».

Головная компания Louis Vuitton LVMH как раз заключила масштабнейший контракт с «Ф-1» на поставку подиумного шампанского, хронометраж и спонсорские часы Tag Heuer, а также представление модного бренда – как раз LV. Причем речь о сроке в 10 лет и сумме в 1 млрд евро за все – теперь серия явно будет только рада любым подобным дефиле Льюиса! Особенно в одежде от Фарелла Уильямса или другого бренда конгломерата Dior – все окажутся в максимальном выигрыше.

7. Гран-при Венгрии-2024: костюм без рукавов из личной коллабы с Dior

На седьмом месте «стартовой решетки» довольно консервативный для Льюиса образ – просто он с небольшим секретом: «Я правда очень люблю его. Мне нравится сумка, обувь. Я увидел их еще задолго до того, как они появились в продаже.

Думаю, в этой сумке пусто. Я думаю там моя... Когда я приезжаю на трассу, очевидно, что мне нужно надеть футболку своей команды, а она, как мне кажется, не подошла бы к этим штанам, так что внутри [сумки] у меня наверняка был другой наряд.

Да и в целом я люблю брать с собой несколько образов. На четыре дня у меня обычно с собой 6 луков. Каждый уик-энд – возможность выбрать новый бренд или предоставить платформу молодым, только набирающим популярность дизайнерам, особенно выходцам из раличных бэкграундов».

8. Гран-при Бельгии-2023: фиолетовая клетка от Burberry

На восмом месте облачение, как бы напоминающее о подданстве Хэмилтона, но в то же время отражающее характер семикратного чемпиона и его вкусы: «Этот образ не из числа моих любимых, но он все равно мне нравится. Фиолетовый – один из моих любимых, если не самый любимый цвет. Он не так хорошо смотрится на мне, как красный, но я все равно использую его в своем шлеме, например».

9. Гран-при Бразилии-2023: любимые цвета и сетка от Issey Miyake

Образ для уик-энда в почти родной Бразилии (Льюис – почетный гражданин!), да еще и в цветах будущей команды удостоился только 9-й строчки: «Мне всегда нравились ткани, которые он использует. Цвета, двуслойная жемчужная цепочка, которые я надевал в тот уик-энд, красные очки. Мне всегда нравился красный цвет, а кому – нет? Черный с красным всегда отлично смотрится, коричневый тоже, а это цвет моей кожи. Красный всегда отлично смотрелся на мне, многие из моих машин красные. Я часто использую красный, он был и на моем шлеме.

В Бразилии погода всегда потрясающая. И конечно, флаг, цвета, культура – все очень яркое, поэтому, когда я приезжаю туда, то тоже люблю носить что-то яркое. Я до сих пор не могу поверить, что стал почетным гражданином – просто взрыв мозга. Айртон Сенна был моим любимым пилотом, и когда я в детстве смотрел на него, то и подумать не мог, что удостоюсь такой чести».

10. Гран-при Сингапура-2023: Taakk нашел у Хэмилтона животик

А этот образ не спасла от попадания в «хвост пелотона» даже интереснейшая ткань: «Я плохо помню этот образ. Все, что я вижу прямо сейчас – это мой живот. Каждый раз, когда приезжаю в Японию, то вдохновляюсь потрясающими местными дизайнерами. Ткань, эти рваные края. Они будто бы впереди всего остального мира», – поделился пилот «Мерседеса».

Так выглядит итоговый топ Хэмилтона.

А какой вам понравился больше всех?

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Фото/видео: youtube.com/@TheTimesLifestyle