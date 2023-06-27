13 комментариев

В Париже с 20-го по 25 июня прошла неделя моды. Разумеется, там были и футболисты.

Давид Алаба – один из самых стильных игроков современности. Он тщательно следит за последними модными тенденциями и не боится экспериментов. Вот его луки на парижском мероприятии:

Неделю моды посетили и братья Беллингемы – Джуд и Джоб. Угадаете, кто где?

Угадали? Тогда вот вам совместное фото Джуда, Маркуса Рэшфорда и Джейлена Брауна – баскетболиста «Бостон Селтикс».

Маркус выглядит уверенным и довольным.

Жюль Кунде – главный модник «Барсы». Почти каждое появление Жюля перед матчами в прошлом сезоне вызывало фурор – все благодаря ярким образам, которые выбирает француз. Кажется, Кунде просто не имеет права пропускать ни одну неделю моды.

Поль Погба все никак не может залечить свои травмы, но когда надевает красивые вещи, забывает о проблемах.

Поль позирует вместе с Джейдоном Санчо, карьера которого тоже сильно буксует.

А вот Погба с еще одним признанным ценителем стиля – нападающим «Атлетико» Мемфисом Депаем.

Самюэль Умтити заехал в Париж в перерыве между поисками клуба для продолжения карьеры – очень маловероятно, что француз вернется в «Барсу».

Хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти и его жене Джессике Айди не пришлось далеко ехать, чтобы покрасоваться перед камерами.

Левен Курзава и Уэсли Фофана на неделе парижской моды представляют АПЛ. Курзава на очень тяжелом люксе – весь в Louis Vuitton. Фофана по сравнению с коллегой выглядит попроще.

Фото: Gettyimages.ru/Victor Boyko, Pierre Mouton