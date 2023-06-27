13 комментариев

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Футболисты на Парижской неделе моды! Элегантный Алаба, броский Кунде и один стиляга в Louis Vuitton с ног до головы

Поль Погба Поль Погба
стиль стиль
Левен Курзава Левен Курзава
Уэсли Фофана Уэсли Фофана
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Джоб Беллингем
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Самюэль Умтити Самюэль Умтити
Марко Верратти Марко Верратти
Жюль Кунде Жюль Кунде
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Давид Алаба Давид Алаба
Джейлен Браун Джейлен Браун
Мемфис Депай Мемфис Депай
Футбол Футбол

В Париже с 20-го по 25 июня прошла неделя моды. Разумеется, там были и футболисты. 

Давид Алаба – один из самых стильных игроков современности. Он тщательно следит за последними модными тенденциями и не боится экспериментов. Вот его луки на парижском мероприятии:

Неделю моды посетили и братья Беллингемы – Джуд и Джоб. Угадаете, кто где?

Угадали? Тогда вот вам совместное фото Джуда, Маркуса Рэшфорда и Джейлена Брауна – баскетболиста «Бостон Селтикс».

Маркус выглядит уверенным и довольным.

Жюль Кунде – главный модник «Барсы». Почти каждое появление Жюля перед матчами в прошлом сезоне вызывало фурор – все благодаря ярким образам, которые выбирает француз. Кажется, Кунде просто не имеет права пропускать ни одну неделю моды.

Поль Погба все никак не может залечить свои травмы, но когда надевает красивые вещи, забывает о проблемах. 

Поль позирует вместе с Джейдоном Санчо, карьера которого тоже сильно буксует.

А вот Погба с еще одним признанным ценителем стиля – нападающим «Атлетико» Мемфисом Депаем.

Самюэль Умтити заехал в Париж в перерыве между поисками клуба для продолжения карьеры – очень маловероятно, что француз вернется в «Барсу».

Хавбеку «ПСЖ» Марко Верратти и его жене Джессике Айди не пришлось далеко ехать, чтобы покрасоваться перед камерами.

Левен Курзава и Уэсли Фофана на неделе парижской моды представляют АПЛ. Курзава на очень тяжелом люксе – весь в Louis Vuitton. Фофана по сравнению с коллегой выглядит попроще.

Фото: Gettyimages.ru/Victor Boyko, Pierre Mouton

13 комментариев

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SaTR
Угольная вечеринка
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Растиньяк
🤡🤡🤡
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Контрольный выстрел
Гопота)
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Диванный критик
Ждём в комментариях мнение экспертов с вытянутыми коленями на старых трико и с крошками от чипсов на майках-алкоголичках.
+2
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gopar
какая это миссия в GTA?
+1
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reDShuhov
Посмеялся над клоунами)))
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Антон Мальцев
Black lives matter!
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ЧеБурашка
Люди недавно вылезли из трущоб, им хочется дорогие цацки и разноцветные штаны. А раз есть спрос, будет и предложение. И вот ты уже не клоун, а тяжелый люкс.
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DolJun
Ответ Sergi Barjuan
А тебе присмотреться к хорошему окулисту, ибо это широченные джинсы.
оу, извини, не хотел обидеть модников)
ну раз уж ты разбираешься - подскажи пожалуйста, на последней фотке с изображением жюля - это что-то из коллекции популярной группы хайфай?
https://n1s2.hsmedia.ru/c1/06/93/c10693948060156e58e189cd3f524f3f/480x497_0x0a330c9a_3233456141524502555.jpeg
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Sergi Barjuan
Ответ gopar
какая это миссия в GTA?
Гопарь, как тебя там не хватает...))
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