«Наполи» контактирует с Аллегри и Итальяно – скоро будут встречи

«Наполи» работает над назначением нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , клуб уже контактирует с Массимилиано Аллегри , уволенным из «Милана », и Винченцо Итальяно из «Болоньи». В ближайшее время руководство встретится и с тем, и с другим специалистом.

Сейчас кандидатура Итальяно становится в «Наполи » все более популярной, но и у фигуры Аллегри поддержка сильна.

Последние два сезона партенопейцев тренировал Антонио Конте.