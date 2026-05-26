«Наполи» контактирует с Аллегри и Итальяно – скоро будут встречи
«Наполи» работает над назначением нового главного тренера.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, клуб уже контактирует с Массимилиано Аллегри, уволенным из «Милана», и Винченцо Итальяно из «Болоньи». В ближайшее время руководство встретится и с тем, и с другим специалистом.
Сейчас кандидатура Итальяно становится в «Наполи» все более популярной, но и у фигуры Аллегри поддержка сильна.
Последние два сезона партенопейцев тренировал Антонио Конте.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
