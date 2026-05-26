0

«Наполи» контактирует с Аллегри и Итальяно – скоро будут встречи

«Наполи» работает над назначением нового главного тренера.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, клуб уже контактирует с Массимилиано Аллегри, уволенным из «Милана», и Винченцо Итальяно из «Болоньи». В ближайшее время руководство встретится и с тем, и с другим специалистом.

Сейчас кандидатура Итальяно становится в «Наполи» все более популярной, но и у фигуры Аллегри поддержка сильна.

Последние два сезона партенопейцев тренировал Антонио Конте.

За что вы в первую очередь любите Фэнтези?205 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчичемпионат мира
Нравится, когда звезды играют за твою командуЛионель Месси
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренеромПеп Гвардиола
За что-то другое (напишу в комментах)Фэнтези
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoНаполи
logoДжанлука Ди Марцио
logoМассимилиано Аллегри
logoВинченцо Итальяно
logoМилан
logoБолонья
logoсерия А Италия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Аллегри конечно непотопляемый ))
ОтветРашпель793
Аллегри конечно непотопляемый ))
Возможно, что до сих пор считают, что после предварительной работы Антошика Максим выдаст уровень, как в Ювентусе.
ОтветЕвграф Потапов
Возможно, что до сих пор считают, что после предварительной работы Антошика Максим выдаст уровень, как в Ювентусе.
Пора вывести Серию А на новый уровень, жду Аллегри в Интере, пора уже смену чемпионов организовать и Интер в ЛК
Круговорот итальянских тренеров чемпионата италии в природе .
Ответигрочишка всея руси
Круговорот итальянских тренеров чемпионата италии в природе .
там не только круговорот тренеров в природе, но и круговорот всего тотализаторного спорта, от скачек до футбола. Ндрагета с Каморрой разыграют как надо эту ситуацию.
Ответигрочишка всея руси
Круговорот итальянских тренеров чемпионата италии в природе .
Где-то, читая такие новости, грустит один царь😂
Круговорот физруков в Италии
ОтветДмитрий Цыбанев
Круговорот физруков в Италии
Итальянская школа одна из лучших в мире и всегда так было. Да Аллегри сильно сдал, но где физруки так это в Англии приятель среди местных. Можешь критиковать Серию А но не тренеров. Сарри Конте Анчелотти Манчини все они добивались успеха в Англии
ОтветDarren&K
Итальянская школа одна из лучших в мире и всегда так было. Да Аллегри сильно сдал, но где физруки так это в Англии приятель среди местных. Можешь критиковать Серию А но не тренеров. Сарри Конте Анчелотти Манчини все они добивались успеха в Англии
Анчело в Эвертоне прям добился многого
«Наполи» работает над тем чтобы не попасть в ЛЧ в следующем году
Сейчас попадание в Лигу Европы становится в «Наполи» все более популярной, но и в Лигу Конференций попадание сильно не расстроит
У Аллегри компромат на всех боссов италклубов или что?
Конте в Милан,Аллегри в Болонью,Итальяно в Наполи,все при деле,все с тренерами,итальянская поддержка отечественных тренеров
ОтветBaskerville
Конте в Милан,Аллегри в Болонью,Итальяно в Наполи,все при деле,все с тренерами,итальянская поддержка отечественных тренеров
Mestnıy Gershkovic staraetsya))
Ну только не Аллегри, ну пожалуйста!
Де Лаурентис сошел с ума? Какой ещё Аллегри?
это какой-то сюр: Аллегри, Сарри, Пиоли, Спалетти, Гаттузо, просто мафия какая-то, почему эти люди получают очередной топ контракт после провалов
Аллегри - это итальянский Шанг Цунг! Он пока не высосет души из всех итальянских клубов, не успокоится.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Лаурентис заявил, что «Наполи» легко бы выиграл Серию А, если бы не травмы. Конте не согласился: «Интер» заслужил победу – если мы хотим уважения, надо его проявлять»
25 мая, 09:05
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны те, кто любят команду»
24 мая, 19:55
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
24 мая, 18:51
Рекомендуем
Главные новости
Месси вызван на 6-й чемпионат мира и может обновить рекорд турнира вместе с Роналду. Форварду сборной Аргентины 38 лет
19 минут назад
Экс-жена Кака опровергла, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным»: «Это не мои слова, но за них я получаю женоненавистнические атаки»
вчера, 22:35Видео
Месси, Альварес, Энцо, Мак Аллистер, Лаутаро, Эмилиано Мартинес, Лисандро, Пас, Джулиано Симеоне – в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2026
вчера, 22:11Видео
Кассано о тех, кто лучше него: «Не приблизился бы к Месси и за три жизни. Иньеста – лучший хавбек в истории. Роналдиньо 6 лет играл на недосягаемом уровне. Роналдо и Неймар тоже сильнее»
вчера, 21:59
«Барса» согласовала контракт с Альваресом. «Атлетико» готов отпустить форварда за 150 млн евро (Сесар Луис Мерло)
вчера, 21:56
Карпин про 0:1 с Египтом: «Неправильно говорить, что Россия была хуже. У Сергеева был такой же момент, как у них. Оценивать игры нужно не только по результату»
вчера, 21:48
«ПСЖ» – главный претендент на Конате (Daily Mail)
вчера, 21:44
Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»
вчера, 21:42
«Барселоне» интересен Инкапиэ. У «Арсенала» есть право выкупа защитника у «Байера» за 45 млн фунтов (Daily Mail)
вчера, 21:33
Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. «Реалу» повезло, что у него есть я»
вчера, 21:31
Ко всем новостям
Последние новости
Нагучев о сборной России: «Парням надоело играть просто так. Денег они заработали давно, а вот поиграть всласть, может, и не выйдет никогда. А им чертовски хочется, чешутся ноги!»
вчера, 20:46
Артем Ребров: «Зобнин – режимщик, это редкость для его поколения. Сейчас молодые совсем другие, вообще не пьют, очень профессиональны. Но показать характер и в кого-нибудь в раздевалке кинуть бутсу не могут»
вчера, 20:23
Зико, автор гола в ворота сборной России, празднует голы в стиле аниме «Атака титанов». Мы нашли пример в его соцсетях!
вчера, 19:53ВидеоСпортс"
Интересующий «Спартак» Парада стоит 5+ млн евро, сообщил спортдиректор «Алавеса»
вчера, 19:49
Сборная России пропустила в 4 из 5 последних матчей. На ноль сыграли только с Мали
вчера, 19:43
Непомнящий про Игдисамова в ЦСКА: «Для борьбы за титул нужен какой-то опыт. Это назначение для меня вопрос. Игнашевич и Березуцкие могли быть в этой роли»
вчера, 19:25
«Тоттенхэм» близок к подписанию Сенеси свободным агентом. «МЮ» и «Челси» интересовались защитником
вчера, 18:44
«Ренн» бесплатно подписал лучшего ассистента «Ланса» Томассона
вчера, 18:39Фото
Тедеско – кандидат на пост тренера «Болоньи». Ди Франческо тоже рассматривается
вчера, 18:15
Кафу считает, что все игроки «Милана» могли бы играть за «Арсенал» и «ПСЖ»: «Хорошие футболисты, непопадание в ЛЧ не делает их плохими»
вчера, 17:42
Рекомендуем