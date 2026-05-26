Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: «Про Челентано скоро все забудут, они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет. Здорово, что не взяли иногородних, сейчас интересный тренер»

Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: здорово, что не стали брать иногородних.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев.

39-летний специалист принял команду в концовке сезона после увольнения Фабио Челестини .

«Вроде и Игдисамова оставили своего. Здорово, что назначили молодого мальчишку. Не стали брать иногородних.

Про Челентано этого скоро уже все забудут. Они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет.

А сейчас у нас интересный тренер и классные молодые ребята, которые в следующем сезоне будут показывать красивый футбол», – сказал Пономарев.