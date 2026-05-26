  Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: «Про Челентано скоро все забудут, они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет. Здорово, что не взяли иногородних, сейчас интересный тренер»
Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: «Про Челентано скоро все забудут, они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет. Здорово, что не взяли иногородних, сейчас интересный тренер»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. 

39-летний специалист принял команду в концовке сезона после увольнения Фабио Челестини

«Вроде и Игдисамова оставили своего. Здорово, что назначили молодого мальчишку. Не стали брать иногородних.

Про Челентано этого скоро уже все забудут. Они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет.

А сейчас у нас интересный тренер и классные молодые ребята, которые в следующем сезоне будут показывать красивый футбол», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии

Про Челентано никто не забудет! Крутой актер!
Ответandrew.p
Про Челентано никто не забудет! Крутой актер!
Он изначально певец)
Ответandrew.p
Про Челентано никто не забудет! Крутой актер!
Он - 80% певец, а потом актёр.
Дед, таблетки пей!
ОтветГришковец
Дед, таблетки пей!
У него уже иммунитет к таблеткам.
ОтветГришковец
Дед, таблетки пей!
Он и так пьёт, только не таблетки
Токсичный дед
Как же надоели эти журналистики названивающие пономаревым-мостовым
ОтветKimbo Slice
Как же надоели эти журналистики названивающие пономаревым-мостовым
Тут два вида зла. Те, кто названивают с целью получить хайповый комментарий. И те, кто тащит "новость "на спортс.
ОтветАлександр В. Журавлев
Тут два вида зла. Те, кто названивают с целью получить хайповый комментарий. И те, кто тащит "новость "на спортс.
Те кто отписываются в таких постах тоже виноваты)
Фабио Хетафе возглавит, а Игдисамова вышвырнут в октябре и всё. Гусев 2.0
Ответkk.abb
Фабио Хетафе возглавит, а Игдисамова вышвырнут в октябре и всё. Гусев 2.0
Выиграет Конференцию, а потом Лигу Европы.
А я вот реально не понимаю всего этого наяривания на Игдисамова. Ведь не только этот дед слюни на него пускает.
ОтветАнтон Фалафель
А я вот реально не понимаю всего этого наяривания на Игдисамова. Ведь не только этот дед слюни на него пускает.
Ну типо свой (россиянин, плоть от плоти человек клубной системы), половина основы это его воспитанники из молодёжки.
Этот Челентано вроде с хетафе договорился, который будет в ЛК играть. Так что вряд ли забудут.

Зато знаю, про кого все забудут через год (даже фамилию не стал запоминать)
А когда этих стариков, выживших из ума, начнут привлекать к ответственности за оскорбления людей публичные?
ОтветЕгор Борисевич
А когда этих стариков, выживших из ума, начнут привлекать к ответственности за оскорбления людей публичные?
Когда от оскорблённых людей начнут заявления в правоохранительные органы поступать.
Хочется сказать -. Какого хрена этот старый пердун вылез с полатей. Просто воспитание не позволяет.
ОтветМурат Асрамсв
Хочется сказать -. Какого хрена этот старый пердун вылез с полатей. Просто воспитание не позволяет.
Хочется сказать-Какого хрена, ты неуч, оскорбляешь пожилого, заслуженного человека. Кто ты? Пыль.
Ответstulovb
Хочется сказать-Какого хрена, ты неуч, оскорбляешь пожилого, заслуженного человека. Кто ты? Пыль.
А ты что такое? Он молодёжь ЦСКА оскорбляет, это нормально? Если старый, добейся уважения, а не вылизывай у власть имущих. А ты просто фуфел.
Про Пономарёва все забыли ещё раньше.

Сейчас его знают только как еле живое олицетворение мема "Old man yells at cloud".
