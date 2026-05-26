Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: «Про Челентано скоро все забудут, они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет. Здорово, что не взяли иногородних, сейчас интересный тренер»
Пономарев про Игдисамова в ЦСКА: здорово, что не стали брать иногородних.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев.
39-летний специалист принял команду в концовке сезона после увольнения Фабио Челестини.
«Вроде и Игдисамова оставили своего. Здорово, что назначили молодого мальчишку. Не стали брать иногородних.
Про Челентано этого скоро уже все забудут. Они не востребованы в Европе, вся помойка сюда едет.
А сейчас у нас интересный тренер и классные молодые ребята, которые в следующем сезоне будут показывать красивый футбол», – сказал Пономарев.
За что вы в первую очередь любите Фэнтези?246 голосов
Интереснее смотреть даже нетоповые матчи
Нравится, когда звезды играют за твою команду
Сбор состава и замены – кайф, чувствуешь себя тренером
За что-то другое (напишу в комментах)
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Зато знаю, про кого все забудут через год (даже фамилию не стал запоминать)
Сейчас его знают только как еле живое олицетворение мема "Old man yells at cloud".