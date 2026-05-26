  Вахания о Европе: «Если будет вариант и все удачно сложится, я бы попробовал. Не обязательно топ-клуб – это может быть и середняк. Успех Сафонова добавил уверенности, что возможно больше, чем кажется»
Вахания о Европе: «Если будет вариант и все удачно сложится, я бы попробовал. Не обязательно топ-клуб – это может быть и середняк. Успех Сафонова добавил уверенности, что возможно больше, чем кажется»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания в интервью Спортсу’’ сообщил о желании поиграть в еврокубках.

– Команда Семака, гегемония в РПЛ, Дзюба в атаке – как относился к этому времени?

– Я поддерживал «Зенит», но уже не было того детского задора. Наверное, тогда победы для всех стали чем-то привычным и уже не так впечатляли. Плюс стал старше и спокойнее все воспринимал.

– Ты явно хотел играть в еврокубках, как и тот «Зенит». Сложно начать взрослую карьеру без возможности в них попасть?

– Конечно, ты растешь с мечтой о еврокубках. Но я там пока не играл, поэтому настолько сильно не ощущаю потерю.

– Если бы провел несколько матчей в Лиге Европы, а после случилось отстранение, было бы сложнее?

– Лично для меня – да. Конечно, мне хочется попасть и в Лигу Европы, и в Лигу чемпионов, играть на международном уровне.

– Сейчас такое возможно, только если поехать в европейский клуб. Думал об этом?

– Если будет такой вариант и все удачно сложится, то я бы попробовал. Не обязательно топ-клуб – это может быть и середняк. Ощутить другую атмосферу, получить новый опыт. Но надо ехать с мыслями, что придется доказывать. Не обязательно в конце карьеры, можно и в расцвете. Тем более середняк может стать трамплином для более классной команды.

– Успех Сафонова изменил твое сознание? Невозможное возможно?

– Не могу сказать, что прямо сознание изменил, но добавил уверенности, что возможно больше, чем кажется, – сказал Вахания.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ему не обязательно топ-клуб😀😀😀
Середняк топ-лиги нужно заслужить так-то, пока Вахания далек от такого предложения.
А зачем ему кто-то ниже топ клуба? Он и так уже в Краснодаре и на хорошей зарплате. Кто не сможет повторить условия, тот не тянет его значит.
Поэтому у нас футболисты на месте и стоят. Зарплаты слишком выше уровня футболистов. Игрок он, в лучшем случае, уровня Гавра, который бьется за выживание, а зарплата уровня Марселя, который бьется за выход в ЛЧ и высокие места в лиге.
