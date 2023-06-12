8 комментариев

Перемещаемся в Саудовскую Аравию.

Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад» – контракт до 2026-го. Давайте знакомиться с городом, где Карим будет играть в ближайшие три года.

Джидда – портовый город на западе Саудовской Аравии, второй по размеру в стране после Эр-Рияда (4 млн человек, в столице проживает 7,6 млн человек).

Прямо по берегу Красного моря пролегает трасса Формулы 1. Первая гонка на ней прошла в 2021-м.

Город разрастается только к югу или к северу, потому что на западе ограничен Красным морем, а на востоке – горной цепью Хиджаз.

Архитектура Джидды совмещает множество стилей: например, Машрабию (исламская архитектура) и Равашин (внешние балконы, отдающие восточным дизайном).

Одна из главных достопримечательностей – Мекканские ворота. Именно с них начинается путь в Мекку, еще один город в одноименном административном округе. Мекка считается «колыбелью Ислама», а мусульмане считают город священным.

А это тихий и спокойный старый город Джидды. Исторический центр города в 2014-м включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ближе к деловому центру жизнь кишит куда активнее – как и людей становится больше на улицах.

Красивейший пейзаж из делового центра: мечеть, высотки и чистота.

Эту постройку Карим Бензема, возможно, увидел первым делом – «Международный аэропорт имени короля Абдул-Азиза». Только подумайте: в год он обслуживает 41 миллион пассажиров – это третий по величине и самый загруженный аэропорт Саудовской Аравии.

А здесь Кариму предстоит играть. И не только ему: «Аль-Иттихад» с 2014-го делит «Король Абдалла Спортс Сити» с «Аль-Ахли». Арена вмещает 62 241 зрителей – это крупнейший стадион в Джидде и второй по вместимости в стране, больше только столичный «Международный стадион имени короля Фахда» (67 тысяч человек).

Фото: eastnews.ru/Ayman Yaqoob, Michael Runkel; AFP/ERIC LAFFORGUE, MICHAEL RUNKEL, EMRE BASARAN, EMRE BASARA, AYMAN YAQOOB, GIUSEPPE CACACE; globallookpress.com/Kenzaburo Matsuoka, Sho Tamura