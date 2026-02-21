  • Спортс
  Лиэм Росеньор: «Увел бы команду с поля, если бы ничего не сделали с расизмом в адрес моего игрока. Все понимают, что дискриминация – это неправильно. Когда же все изменится?»
18

Лиэм Росеньор: «Увел бы команду с поля, если бы ничего не сделали с расизмом в адрес моего игрока. Все понимают, что дискриминация – это неправильно. Когда же все изменится?»

Лиэм Росеньор был бы готов увести «Челси» с поля в случае расизма.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор поделился мыслями о расизме на фоне ситуации с вингером «Реала» Винисиусом.

«Расизм – это суждение, которое вы выносите, не имея информации об этом человеке. Не буду выносить суждения, пока не узнаю всех фактов. Если бы я услышал расизме [в адрес своего игрока], и ничего бы с этим не было сделано, я бы увел свою команду с поля.

Мне очень повезло. У меня смешанное происхождение. Мой отец – темнокожий, моя мать – белая. В своей жизни я понял, что все люди примерно одинаковы. Мы должны найти способ осознать это и не создавать еще больше разногласий, основанных на множестве факторов, а не только на расовой принадлежности.

Я сам подвергался расистским оскорблениям. Знаю людей, которые подвергались расистским оскорблениям. Думаю, теперь все понимают, что это неправильно. Все понимают, что это неправильно. Когда же все изменится?

Думаю, на многих людей влияет то, что они видят в СМИ, то, что видят в социальных сетях, то, какие суждения выносят другие люди о других. Сейчас так много разногласий. Это неправильно.

Если кого-то признают виновным, то должны быть суровые последствия. Опять же это зависит от контекста ситуации», – сказал Лиэм Росеньор.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
все изменится, когда винисиус завершит с футболом
прям бы увёл если был бы расизм со стороны чёрных в сторону твоего белого игрока?
Одно нытье кругом из за этого клоуна
Проблемы Винисиуса не имеют никакого отношения к расизму. Просто этим скандалом пытаются отвлечь от скотского поведения самого негритоса
Расизм - это поражение в правах на основании расы. Это, действительно, очень мерзкое и постыдное явление, которое должно оставаться в прошлом. Сжигать людей в печах из-за их национальности, не пускать их в транспорт из-за цвета кожи, или лишать их возможности как-то работать и развиваться из-за их происхождения - это реально очень плохо. Но ничего такого давно уже не происходит. Все люди давно уже равны в своих возможностях. Он говорит о дискриминации, но никто никого не дискриминирует. Я не знаю ни одной страны мира, где это было бы возможно. А вот личное отношение - это личное отношение. У нас свобода воли. И каждый человек имеет полное право любить или не любить кого угодно. Это личное дело каждого. Если я не люблю кого-то не важно по каким причинам - это мое личное дело, точно также, как кто-то может не любить меня - пожалуйста, никаких проблем. Значение имеют лишь поступки, действия, а не отношение. Нельзя никого судить за мыслепреступления, за то, что он думает. А оскорбления - это один из частных случаев хулиганства. Они должны пресекаться одинаково и единообразно вне зависимости от того, как именно тебя оскорбили. Вот и все....
скажите пожалуйста когда футбол будем посмотреть
Расизм, как и русофобия, не лечатся, как не старайся
«БАРСЕЛОНА» ПОДАСТ В СУД НА ЖУРНАЛИСТА ЗА РАСИЗМ
«Барселона» будет судиться с журналистом Сальвадором Состресом. В обзоре матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ференцварош» (5:1) он сравнил 17-летнего нападающего каталонцев Ансу Фати с убегающим от полиции черным уличным торговцем.
В «Барселоне» такое сравнение сочли расистским. На слова Состреса среагировал Антуан Гризманн.
– Ансу – исключительный парень, заслуживающий уважения, как и любой человек. Нет расизму, нет грубости, – написал нападающий «Барселоны» в твиттере.

2020 год 😁
Никогда не изменится
Подкинул идею болелам следующего соперника))
