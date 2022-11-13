Катар до и после обнаружения нефти и газа: как поменялась страна за несколько десятилетий

Еще никогда чемпионат мира по футболу не проходил в такой маленькой стране, как Катар. Полуостров – это примерно 180 километров с севера на юг и 80 км с запада на восток. При этом страна так богата, что без мучений потратила 220 миллиардов долларов на подготовку к ЧМ.

Но так было далеко не всегда. На фото – начало 1904 года. Население Катара в этот момент одно из беднейших в мире. Жемчужины, рыба в море – чуть ли не все, что было у местных.

Ниже – Доха в 1908 году.

И так продолжалось десятилетиями.

Пока в 1932 году Англо-Персидская нефтяная копмпания (APOC, позже она стала BP – British Petroleum) не получила лицензию на поиск месторождений. К тому моменту APOC уже активно работала в Иране и знала, что на территории Катара должна быть нефть.

Месторождение нашлось. Духан начали разрабатывать в октябре 1938 года, в 1940-м это месторождение давало почти 4500 баррелей в сутки.

Катар стал индустриальнее.

Так в 1953-м выглядел дворец шейха Аль бин Абдуллаха Аль-Тани в Дохе.

Типичная картина в Дохе тех лет.

Коммерческий центр Дохи. 1968 год.

В 1971 году Катар становится независимым государством – с договором о дружбе с Великобританией.

Тогда же, в 1971 году, было обнаружено крупное месторождение Северный Парс – одно из крупнейших газовых месторождений в мире, которое сильно обогатило Катар (более 10% мировых запасов).

Благодаря ему Катар обладает третьим по величине запасом газа – после России и Ирана.

Вместе с тем в городе бывало и так.

1976 год. Доха, члены ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти) встречаются для обсуждения цен. С 2019 года Катар в ОПЕК не состоит.

Овцы и козлы неподалеку от центра Дохи. 1977 год.

1977-й – год окончательной национализации всех компаний, работающих с местными месторождениями.

1980-е, Доха продолжает меняться.

И – наше время.

Перед вами – искусственный остров Жемчужина Катара в Дохе. 2017 год.

Этот же остров в 2022 году.

Катар и огни в ожидании ЧМ-2022.

Фото: Gettyimages.ru/Keystone Features, Hulton Archive, Buda Mendes, Dan Mullan; commons.wikimedia.org/Qatar Digital Library/Royal Air Force, Hermann Burchardt, Dr Colleen Morgan; REUTERS/Suhaib Salem, Marko Djurica; globallookpress.com/Christian Charisius/dpa, Nikku/XinHua, Wang Dongzhen/XinHua; museumwnf.org; East News/AP Photo/Horst Faas, AP Photo/Nick Ludington, AP Photo/Bob Dear