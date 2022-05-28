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«Реал» против «Ливерпуля», Анчелотти против Клоппа – богатая история в фотографиях

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Уже классика.

«Ливерпуль» против «Реала», Юрген Клопп против Карло Анчелотти – в финале Лиги чемпионов увидим столкновения, уже привычные для большого европейского футбола.

Вся история встреч команд и тренеров – в фото.

«Ливерпуль» победил в финале еврокубка в 1981-м, «Реал» отомстил через 37 лет

Первый матч в истории «Ливерпуля» и «Реала» пришелся на финал Кубка европейских чемпионов 1981 года. Фаворитом считался «Ливерпуль», который вышел в финал КЕЧ в третий раз за четыре года. Игра получилась напряженной – первый и единственный гол на 82-й минуте забил защитник «Ливерпуля» Алан Кеннеди, трофей уехал в Мерсисайд.

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Следующих очных матчей пришлось ждать аж до 2009 года. В 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» разнес кризисный «Реал» с общим счетом 5:0 (1:0, 4:0). Тогда за «Ливерпуль» забивали Фернандо Торрес, Стивен Джеррард (дважды), Йосси Бенаюн и Андреа Доссена.

После этого началась победная серия «Реала». В 2014 году команды встречались в групповом этапе ЛЧ – и оба матча забрал «Реал» (3:0, 1:0). В октябре мадридцы победили за счет дубля Карима Бензема и гола Криштиану Роналду, а в ноябре для победы оказалось достаточно одного мяча Бензема.

После этого был финал ЛЧ-2017/18. Травма Салаха и две ошибки Кариуса предопределили победу «Реала» – и очень разозлили «Ливерпуль».

Свои последние матчи «Ливерпуль» и «Реал» сыграли в четвертьфинале ЛЧ-2020/21. В первом раунде на дубль Винисиуса и гол Марко Асенсио «Ливерпуль» ответил лишь мячом Салаха. Во второй игре случилась нулевая ничья – дальше пошел «Реал».

Всего сыграно 8 матчей: одна ничья, три победы «Ливерпуля», четыре победы «Реала». 

Анчелотти – один из самых неудобных соперников для Клоппа

Юрген Клопп встречался с Карло Анчелотти десять раз: три победы, три ничьих и четыре поражения . Статистика подтверждает, что Анчелотти – один из самых неудобных тренеров для Клоппа.

Первая дуэль случилась в четвертьфинале ЛЧ-2013/14. Тогда дортмундская «Боруссия» Клоппа проиграла «Реалу» 0:3, но чуть не вернулась в игру на «Сигнал Идуна Парк»: Марко Ройс сделал дубль. Третий мяч дортмундцам забить не удалось.

Следующих очных матчей пришлось ждать больше четырех лет. На групповом этапе ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» Юргена и «Наполи» Карло не уступили друг другу: итальянцы победили на «Сан-Паоло» (1:0), а англичане с таким же счетом выиграли на «Энфилде». Кстати, в том сезоне «Ливерпуль» выиграл главный евротрофей.

«Ливерпуль» и «Наполи» встретились в группе ЛЧ и в следующем сезоне. На этот раз очные матчи остались за Карло – в Неаполе итальянцы победили 2:0, а на «Энфилде» зацепили ничью – 1:1. «Я сказал Клоппу не волноваться, потому что, если он проигрывает здесь, то, как правило, попадает в финал ЛЧ», – язвил Анчелотти после победы на «Сан-Паоло».

В декабре 2019-го Анчелотти покинул «Наполи» и возглавил «Эвертон». Уже в начале января 2020 года Карло снова встретился с «Ливерпулем» – на этот раз в Кубке Англии. «Ливерпуль» минимально победил благодаря голу Кертиса Джонса на 71-й минуте.

 

В июне того же года «Эвертон» Анчелотти и «Ливерпуль» Клоппа впервые встретились в АПЛ. Разошлись миром – 0:0.

Очные матчи в АПЛ в сезоне-2020/21 забрал Анчелотти. В пятом туре на «Гудисон Парке» команды сыграли вничью – 2:2. А через 20 туров «Ливерпуль» на «Энфилде» неожиданно проиграл команде Анчелотти – 0:2. Этой победой «Эвертон» прервал свою безвыигрышную серию на стадионе «Ливерпуля», которая тянулась с 1999 года.

Как получится в этот раз?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Clive Brunskill, Laurence Griffiths, Charles McQuillan, Jon Super; globallookpress.com/IAN HODGSON, Jack Abuin, Han Yan, Darren Staples

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