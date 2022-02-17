«Ювентус» рассматривает Бенсебайни в качестве замены Алексу Сандро

"Ювентус" ищет замену левому защитнику клуба Алексу Сандро, и среди прочих имён, итальянские СМИ также называют игрока мёнхенгладбахской "Боруссии" Рами Бенсебайни.

Подписать 26-летнего игрока можно за относительно небольшие деньги, так как срок действия его контракта с клубом истекает в 2023 году. Издание Tuttosport предполагает, что речь идёт о сумме порядка 10 миллионов евро.

Экс-игрок "Ренна" присоединился к немецкому клубу в 2019 году, и в этом сезоне отметился 3 голами и 2 голевыми передачами в 13 матчах чемпионата. Помимо этого, Бенсебайни способен играть на позиции центрального защитника и центрального полузащитника.

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