  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»

0
Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»
Корнеев о Бориско: уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву.

Игорь Корнеев оценил переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.

«Это точно удар в спину [тренеру «Балтики»] Талалаеву. И как поздно это сделали. Сейчас «Балтика» должна искать вратаря. Говорят, Латышонок придет, это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось все немножко несвоевременно.

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева. Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией», — сказал экс-игрок «Барселоны».

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?11902 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoМаксим Бориско
logoвозможные трансферы
logoАндрей Талалаев
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoБалтика
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoИгорь Корнеев
logoВладислав Тороп
logoЕвгений Латышонок

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Тороп итак всегда нервничает.
ОтветПосетитель Зоопарка
Тороп итак всегда нервничает.
Задрал этот Тороп! Под всеми новостями про переход Бориско его жалеют. Чего его жалеть? Ему выпал шанс побыть первым номером, он его просрал, не потянул, не справился. Чего жалеть? Это футбол!
На счет «несвоевременно» еще понять можно, но с ударом в спину не соглашусь. Создается впечатление, что армейцы специально все это «замутили». Но ведь это не так.
ОтветAlyosha1803
На счет «несвоевременно» еще понять можно, но с ударом в спину не соглашусь. Создается впечатление, что армейцы специально все это «замутили». Но ведь это не так.
Думаю он про руководство Балтики говорит. Продать вратаря после 1 тура это реально удар в спину
ОтветAlyosha1803
На счет «несвоевременно» еще понять можно, но с ударом в спину не соглашусь. Создается впечатление, что армейцы специально все это «замутили». Но ведь это не так.
Случайно получилось?))
Чего все так возбудились? Обычный трансфер. А "Балтике" нужно учиться лучше составлять контракты для своих ключевых игроков. Не всё в футболе решает только лишь игра в футбол, как бы это странным не казалось.
Вполне нормальная ситуация.
Бориско пошёл на «повышение», строит карьеру, клуб заработал приличные деньги, что не так?
«Удар в спину» — это лирика.
Трансферы — неотъемлемая часть футбольной жизни, стоит спокойнее к этому относиться.
Все вопросы к руководству Балтики. Выражение - удар в спину здесь не уместно.
Латышонка могут арендовать
ОтветВладимир Чехов
Латышонка могут арендовать
Ага, он уже прилетел в Калининград
После ляпов Торопа с "полётами в стратосферу" после каждого навеса, поиск вратаря казался естественным.
Слава пока не привык быть первым номером и оплотом в штрафной.
Ответkapitan.vorobey
После ляпов Торопа с "полётами в стратосферу" после каждого навеса, поиск вратаря казался естественным. Слава пока не привык быть первым номером и оплотом в штрафной.
22 года вашему мальчику, тоже лет до 30 перспективным будет ходить?
ОтветShikari
22 года вашему мальчику, тоже лет до 30 перспективным будет ходить?
А кто это сказал?
И что за агрессия?
Следите за своими мальчиками!!
Нож в псину
Ля и этому можно верить? Талалаев терпила получается? Ну сказал бы, продадите его, уйду я, вот только не нужен никому
Ничего, пущай Андрюша ещё кулаком о ладонь постучит, другие клубы меньше палок в колёса будут вставлять небось.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о Бориско в ЦСКА: «Это подготовка к завершению карьеры Акинфеева. Через одну‑две игры он встанет в ворота»
Бориско о ЦСКА: «Счастлив перейти в большой клуб с богатой историей. К тому же здесь играет легенда вратарского цеха – Акинфеев»
ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер
Фото
Рекомендуем
Главные новости
Беллингем посетил матч «Бирмингема» с «Барселоной». Английский клуб победил по пенальти
Видео
«ПСЖ» начал переговоры по лучшему бомбардиру «Аякса» Годтсу
Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»
Товарищеские матчи. «Барселона» проиграла «Бирмингему» по пенальти, «Ювентус» победил «Ниццу», «Монако» Головина сыграл вничью с «Серкль Брюгге», «Сосьедад» Захаряна уступил «Тулузе»
Так забивает потенциальный новичок «Барселоны» – у Павлидиса покер за «Бенфику» в Лиге Европы! 😲
ВидеоСпортс"
Хуан Карседо: «Рассчитываю на Ливая. Нравится, как он работает и выкладывается на тренировках. Все футболисты в «Спартаке» полезны для нас»
Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат – хорошо, если все так и останется»
3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ
Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»
Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, «Мадрид» ждет много прекрасных моментов»
Алаев о старте сезона РПЛ: «Мы не обсуждаем и не будем обсуждать судейство, надеюсь. 1-й тур был одним из самых посещаемых за годы»
Лучано Спаллетти: «Мальдини был переходом на 4-ю передачу, но теперь Италия вновь на 2-й. Это похоже на попытку обновить прошивку на старом телефоне – не получится»
Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»
Ромарио: «Барези – самый сложный соперник, с которым я сталкивался. Этот парень был на другом уровне»
«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Фото
Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»
Брандт перешел в «Аякс» как свободный агент. Контракт – на 3 года
Фото
«Рома» за 17 млн евро и бонусы покупает Кульеракиса. «Вольфсбург» получит 20% от перепродажи 22-летнего защитника