Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»
Корнеев о Бориско: уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву.
Игорь Корнеев оценил переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.
«Это точно удар в спину [тренеру «Балтики»] Талалаеву. И как поздно это сделали. Сейчас «Балтика» должна искать вратаря. Говорят, Латышонок придет, это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось все немножко несвоевременно.
Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева. Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией», — сказал экс-игрок «Барселоны».
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Бориско пошёл на «повышение», строит карьеру, клуб заработал приличные деньги, что не так?
«Удар в спину» — это лирика.
Трансферы — неотъемлемая часть футбольной жизни, стоит спокойнее к этому относиться.
Слава пока не привык быть первым номером и оплотом в штрафной.
И что за агрессия?
Следите за своими мальчиками!!