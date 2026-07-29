Корнеев о Бориско: «Уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву. Случилось все несвоевременно»

Корнеев о Бориско: уход в ЦСКА – это точно удар в спину Талалаеву.

Игорь Корнеев оценил переход голкипера «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.

«Это точно удар в спину [тренеру «Балтики»] Талалаеву . И как поздно это сделали. Сейчас «Балтика » должна искать вратаря. Говорят, Латышонок придет , это тоже сильный игрок. Но Бориско, наверное, хотел уйти, и это произошло, просто случилось все немножко несвоевременно.

Для ЦСКА такой трансфер ожидался, особенно после травмы Акинфеева . Тороп сразу занервничал, как только вышел из зоны комфорта. Раньше для Торопа все было понятно, а тут зашел медведь в берлогу. Будет интересно наблюдать, как Тороп будет справляться с этой ситуацией», — сказал экс-игрок «Барселоны».