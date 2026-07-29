Касинтура о натурализации: «Это упрощает жизнь в России. Если Карпин пригласит в сборную? Пока рано об этом говорить»
Касинтура о натурализации: это упрощает жизнь в России.
Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о преимуществах российского гражданства.
— Ты говорил, что скоро получишь гражданство России.
— Да, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. Как уже говорил, это упрощает жизнь в России. Для меня это будет хорошо.
— О выступлении за сборную России не задумывался?
— Пока рано об этом говорить.
— Из Анголы когда-то предложения были?
— Давно, не сейчас. Давно не было ничего.
— Если Карпин пригласит в сборную России, пойдешь?
— Посмотрим, как будет, пока рано делать какие-то выводы, — сказал Касинтура.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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