Касинтура о натурализации: «Это упрощает жизнь в России. Если Карпин пригласит в сборную? Пока рано об этом говорить»

Касинтура о натурализации: это упрощает жизнь в России.

Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о преимуществах российского гражданства.

— Ты говорил, что скоро получишь гражданство России.

— Да, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. Как уже говорил, это упрощает жизнь в России. Для меня это будет хорошо.

— О выступлении за сборную России не задумывался?

— Пока рано об этом говорить.

— Из Анголы когда-то предложения были?

— Давно, не сейчас. Давно не было ничего.

— Если Карпин пригласит в сборную России, пойдешь?

— Посмотрим, как будет, пока рано делать какие-то выводы, — сказал Касинтура.