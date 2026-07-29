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  4. Касинтура о натурализации: «Это упрощает жизнь в России. Если Карпин пригласит в сборную? Пока рано об этом говорить»

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Касинтура о натурализации: «Это упрощает жизнь в России. Если Карпин пригласит в сборную? Пока рано об этом говорить»
Касинтура о натурализации: это упрощает жизнь в России.

Ангольский полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о преимуществах российского гражданства.

— Ты говорил, что скоро получишь гражданство России.

— Да, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится. Как уже говорил, это упрощает жизнь в России. Для меня это будет хорошо. 

— О выступлении за сборную России не задумывался?

— Пока рано об этом говорить.

— Из Анголы когда-то предложения были?

— Давно, не сейчас. Давно не было ничего. 

— Если Карпин пригласит в сборную России, пойдешь?

— Посмотрим, как будет, пока рано делать какие-то выводы, — сказал Касинтура.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЭгаш Касинтура
logoСборная России по футболу
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
натурализация
logoАхмат
logoВалерий Карпин

Комментарии

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даже если в Анголу сейчас не зовут, всё равно надо на всякий случай заиграть за сборную, лишним не будет
Удивительно, почему родной Анголе такой игрок не нужен? Если только по политическим мотивам, Ангола полностью подпатронажем штатов назодится.
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