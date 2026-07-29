Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке». Он играл за «Вольфсбург» и «Эвертон» последние два года
Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке».
Вингер «Наполи» Йеспер Линдстрем близок к переходу в «Шальке» на правах аренды.
Переговоры между немецким и итальянским клубами по 26-летнему датчанину находятся на продвинутой стадии.
Последние два года Линдстрем выступал на правах аренды в «Вольфсбурге» и «Эвертоне».
В 2023 году «Наполи» купил его у «Айнтрахта» за 30 млн евро.
В 13 матчах прошлого сезона Бундеслиги за «Вольфсбург» Линдстрем голевыми действиями не отметился.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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