Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке». Он играл за «Вольфсбург» и «Эвертон» последние два года

Вингер «Наполи» Линдстрем близок к аренде в «Шальке».

Вингер «Наполи» Йеспер Линдстрем близок к переходу в «Шальке » на правах аренды.

Переговоры между немецким и итальянским клубами по 26-летнему датчанину находятся на продвинутой стадии.

Последние два года Линдстрем выступал на правах аренды в «Вольфсбурге» и «Эвертоне».

В 2023 году «Наполи » купил его у «Айнтрахта» за 30 млн евро.

В 13 матчах прошлого сезона Бундеслиги за «Вольфсбург» Линдстрем голевыми действиями не отметился.