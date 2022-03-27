«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений

Бинотто не потянул.

Маттиа Бинотто пришел к власти в «Феррари» после ожесточенной борьбы с предыдущим руководителем

Летом 2018 года «Феррари» и Себастьян Феттель яростно бились за чемпионский титул с «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном – и в какой-то момент показалось, что на этот раз у Скудерии все получится: Себ в первой половине первенства выиграл четыре гонки и вырвался вперед главного соперника.

Однако на Гран-при Германии лидирующий немец допустил обидную ошибку под дождем и вылетел с трассы, Хэмилтон победил после старта с 14-го места, а через несколько дней умер президент «Феррари» Серджио Маркионне и внутри итальянского коллектива с новой силой вспыхнул с трудом сдерживаемый конфликт между руководителем команды Маурицио Арривабене и техническим директором Маттией Бинотто.

Маттиа давно рвался к власти, но только к концу осени собрал в руках все козыри: во-первых, именно его Маркионне видел новым шефом гоночной команды, во-вторых, Скудерия много ошибалась в тех областях, за которые отвечал Арривабене – капитанский мостик и Феттель под давлением и из-за нездоровой атмосферы в коллективе стали чаще допускать просчеты и проваливать гонки, – в-третьих, титул снова уплыл к конкурентам, и, в-четвертых, талантливый технический директор шантажировал руководство уходом к конкурентам.

Авторитарный и жесткий Арривабене, умудрявшийся не только терять хороших сотрудников, но также допустивший слив важной технической информации в «Мерседес» из-за ухода важной фигуры из моторного подразделения, выглядел на фоне интеллигентного Бинотто динозавром. В других топ-командах уже давно заработала культура no blame (то есть, в коллективах перестали искать виновных, а вместо этого старались сообща исправлять проблемы), и в подразделениях, за которые отвечал Маттиа, от порочной практики также старались уходить, но Маурицио с подчиненными действовал по старинке: запугивал и доминировал.

К тому же, история Маттии была такой правильной для Скудерии: он работал в структуре команды с 2004-го, через десять лет поднялся до главного моториста и реформировал отставшее от жизни подразделение в одно из самых мощных в «Ф-1», а после здорово возглавлял весь инженерный штаб…

Правда, при Бинотто «Феррари» традиционно заваливала планы развития гоночной техники и регулярно уступала «Мерседесу» во второй половине чемпионата по чистой скорости, но в конце 2018-го на это попросту никто не обратил внимания – для нового председателя «Фиата» и «Феррари» Джона Элканна нарисовали образ сверхталантливого инженера и руководителя, которого обязательно нужно поднять до шефа гоночной команды (иначе тот вообще уйдет).

В «Феррари» пытались привить рабочую этику «Мерседеса»

Не всем суждено быть успешными во всех областях, как гениальному Колину Чепмену из «Лотуса» – Бинотто поначалу пытался совмещать старые и новые обязанности, однако не преуспел, и после первого же сезона начал делегировать полномочия.

В 2019-м поражения «Феррари» выглядели обидными недоразумениями, к тому же новый руководитель нашел в письменном столе методички прежних боссов и объяснял неудачи строительством «нового и молодого коллектива», который обязательно всех победит, но не сейчас. Зато в свои заслуги он мог записать раскрытие Шарля Леклера, который сразу поехал быстрее уставшего Феттеля.

В 2020-м итальянцы весь год гоняли с ослабевшей силовой установкой – претендовать с ней на что-либо серьезное было невозможно, и к Бинотто претензий вроде не предъявляли – да, это он создавал читерную вещь, но под давлением прежнего руководства.

«Интерпретация серых зон – часть «Формулы-1». В этом плане все команды так поступают. Конечно, есть предел, и пограничные случаи сложны. Но да, безусловно, [Маркионне] давил на нас – не на меня, на нас – чтобы мы как можно больше использовали серые зоны», – рассказывал Маттиа.

В 2021-м «молодая команда» добралась до регулярных подиумов, но все понимали – решающим станет следующий сезон. Однако самого шефа занимала не цель в виде выигранного титула, а нечто другое – строительство коллектива по подобию «Мерседеса»:

«Мы много работали над созданием новой корпоративной культуры «без поиска виновного» – она больше о восприятии ошибки как возможности чему-то научиться, чем об указании пальцем в виновника. Она заключается в обладании достаточной смелости, чтобы слушать, слышать и предпринимать что-то с реально открытым разумом. Работать командой, где каждый ее член понимает общую ответственность».

За годы с Бинотто команда выиграла в два раза меньше гонок, чем в предыдущем цикле

«Наша цель – быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Было бы абсолютно неправильно менять цель на ходу, рассуждая «ну, раз уж мы настолько конкурентоспособные, давайте выиграем чемпионат», – рассказывал Маттиа летом 2022-го. – Кто-то может сказать, что тем самым мы можем снизить давление на команду, но мне как руководителю прежде всего кажется неправильным менять цели, когда они уже были поставлены.

Мы хотим начать определенный победный цикл: выиграть чемпионат, и не единожды. Мы должны оставаться в лидерах. На реализацию таких планов нужно время. Наш менталитет таков: нужно стараться стать лучше как команда, чтобы получить возможность выиграть титул».

Расчеты Маттии были удивительными. Он так увлекся созданием идеальной команды, что попросту забыл, где и с кем работает. За четыре года с Арривабене «Феррари» одержала 14 побед и дважды боролась за титул хотя бы до середины осени. При Бинотто за те же четыре года Скудерия выиграла всего 7 гонок, а единственный шанс в чемпионате мира всерьез не восприняла. Добавьте к этому еще более поразительные, чем в былые годы, ошибки стратегов и неуклюжесть механиков, технические проблемы и внезапные провалы в скорости – и обязательно встанет вопрос: это и есть та самая команда, которую так долго строил Бинотто?

Да, Джон Элканн не фанат гонок, но как любой босс «Феррари» он любит успехи и величие итальянской марки. Где было величие Скудерии в 2022-м? Когда горел двигатель в Шпильберге? Или когда Леклер вылетел на «Поль Рикаре»? Или после двухминутной замены трех комплектов резины в квалификации в Сан-Паулу?

«Невероятно, как «Феррари» удается заваливать каждую гонку», – удивлялся бывший шеф «Рено» Флавио Бриаторе.

«Боже ты мой. Маттиа продолжает повторять: «Нет-нет, нам не нужны изменения, все идет хорошо». Когда этот день настанет? – вопрошал Нико Росберг. – Даже команды «Формулы-2» и «Формулы-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Ты заезжаешь в боксы, а шин нет. И мы знаем, что очень скоро случится новая ошибка».

Проблемы Бинотто – это не столько разгромное поражение от «Ред Булл», сколько поразительный регресс по ходу сезона, неспособность развивать машину при потолке расходов и все ухудшающаяся работа сотрудников под нарастающим давлением общественности.

Этот сезон наверняка убедил Элканна, что Маттиа в действительности строил не победную организацию, которая будет править «Формулой-1» в ближайшие годы, а карточный домик, мгновенно развалившийся в действительно серьезном испытании.

Возможно, Бинотто умный и чуткий руководитель, и его уход оплачут большие эксперты вроде Марка Хьюза, Каруна Чандока и Дэймона Хилла, но, похоже, его рабочие методы в Скудерии так и не заработали.

Говорят, что новым шефом станет Фред Вассер – успешный управленец в младших формулах, а затем руководитель «Рено» и «Заубера / Альфа Ромео». Он прагматичный лидер и неплохой кризисный менеджер, но не столь суровый, как Арривабене, или мягкий, как Бинотто.

Возможно, это действительно хороший вариант для команды, которой не нужна сильнейшая встряска, после которой для восстановления потребуется еще несколько лет. В конце концов, даже Элканн должен понимать, что нельзя раз за разом запускать строительство «новой молодой команды» – пора, наконец, просто заняться ремонтом и устранением наиболее очевидных проблем, чтобы как можно быстрее включиться в борьбу за титул.

Фото: globallookpress.com/Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com, HZ/imago sportfotodienst, Antonin Vincent / Dppi, IMAGO/HOCH ZWEI