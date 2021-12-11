Великий Феттель уходит: чем он поразил «Ф-1», какие советы услышал от Шумахера и почему не принимал с ним сравнения

Большой текст о карьере самого заботливого чемпиона.

В середине 90-х Германия влюбилась в Михаэля Шумахера: молодой гонщик ворвался в «Формулу-1» и быстро помчал к титулам. Его успехи были столь впечатляющими, что в стране началось массовое помешательство – «Шумимания»: гигантские трибуны «Хоккенхаймринга» забивались сотнями тысяч фанатов, а в календаре ЧМ даже нашли место еще одному немецкому этапу – столь велико было количество желающих воочию увидеть чемпиона.

Мальчишки всей страны мечтали быть такими же, как Михаэль – и одному из них, 7-летнему Себастьяну, однажды крупно повезло: он выиграл региональную картинговую гонку, приз за победу в которой вручил лично Шумахер!

«Он был моим героем, – признавался Себ. – Стены у нас были увешаны плакатами с его изображением».

Старт карьеры: любовь к гонкам из-за отца (а не Шумахера), поиск спонсоров, жизнь в трейлере между гонками

Впрочем, интерес к автоспорту Себу привил не Шумахер, а отец. Скромный плотник из Хеппенхайма Норберт Феттель был большим фанатом гонок (даже участвовал в автослаломе) и Айртона Сенны, так что ничего удивительного, что в одно прекрасное Рождество он подарил 3-летнему сыну не какую-нибудь настольную игру или велосипед, а 60-кубовый карт, на котором малыш сразу же выехал во двор. Именно на площадке перед домом Себастьян оттачивал пилотажные навыки, а заботливый папа ради улучшения рефлексов сына временами выливал на асфальт ведро воды.

Вскоре стало заметно, что у мальчика есть талант, поэтому Феттели погрузились в дом на колесах и переезжали от одной картинговой трассы к другой. Увлечение Себа оказалось дорогим – на выступления тратились все деньги семьи, и общие расходы достигли 40 000 евро. Перспективы дальнейшей карьеры выглядели не очень ясными – папа и сын ходили по автомобильным выставкам и искали любую финансовую поддержку.

К счастью, в 1996-м их заметил Герхард Ноак, занимавшийся развитием молодых немецких пилотов. Интересно, что самого Ноака в автоспорт привело знакомство с семьей Шумахеров, и спустя годы именно этот человек понял, что Феттель вполне способен повторить успехи Михаэля.

«Себастьян был не просто быстрым от природы, но также дружелюбным и вежливым ребенком, который всегда говорил «спасибо», – вспоминал Ноак спустя годы. – Он был одним из тех, кто первым приходит на трассу и покидает ее последним. Он всегда хотел знать о каждой детали, особенно технические аспекты, и точно понимал, что нужно улучшить. Такие вещи отличают потенциального чемпиона мира от других пилотов.

Впервые я увидел его в Керпене в 1996-м. Начался дождь, ребята переходили на дождевые покрышки, но Себастьян продолжал гнать на сликах. Более того – он доминировал, и это меня ошеломило. Что-то в нем было такое, что было и у Михаэля – сильная воля и большой талант. Это и побудило меня заняться его карьерой».

Знакомство с Ноаком вовсе не гарантировало Себастьяну легкий путь к вершинам – Герхард не был миллионером: он сдал свой бизнес в аренду, а сам взял на себя роль механика, тренера и менеджера юного спортсмена:

«Мы с его семьей ездили на гонки и даже жили вместе как минимум по выходным. Я делал все необходимое, чтобы разобраться с финансами, искал нужных людей и спонсоров, и, поскольку у меня были кое-какие связи, к счастью, все это удалось».

Герхард понимал, что финансово не потянет всю карьеру мальчишки, но делал все возможное, чтобы «облегчить для него путь к победам».

И победы были: в 1997-м Себ выиграл два весомых картинговых турнира и снова встретился с Шумахером – Михаэль, активно поддерживавший молодежь, неизменно приезжал на такие соревнования и вручал трофеи призерам.

Однако помимо радости от успехов и встреч с кумиром Феттель испытывал и другие эмоции. Однажды он принес в школу кубок за победу в одной из гонок, но завистливые одноклассники обозвали Себа хвастуном, а приз разбили. Он выучил урок и больше уже не смешивал личную жизнь с гоночной.

Картинг и младшие «формулы»: желтые смайлики на болиде, перелом пальца и первые тесты в «Ф-1»

В 1998-м случилось важное – 11-летнего Себастьяна взяли в только-только сформированную молодежную программу «Ред Булл». Дитрих Матешиц еще не владел командой в «Ф-1», но уже спонсировал «Заубер» и с помощью советника Гельмута Марко выстраивал лестницу к мировым чемпионатам для юных дарований.

Для Феттеля открылся международный картинг, который, впрочем, он достаточно быстро перерос: в 2001-м Себ выиграл все в Европе в юниорах и перешел в более высокую категорию KF2, где сходу занял 6-е место. Конечно, можно было остаться еще на пару лет, попытаться выиграть титул в самых главных классах, но тратить время не хотелось – 6-я позиция разблокировала путь в «Формулу-БМВ», и 15-летний гонщик воспользовался возможностью перейти в серьезные гонки.

Он сразу начал выступать на чемпионском уровне, одержав 5 побед и заняв второе место, а на следующий год не оставил соперникам ни одного шанса. Самым милым фактом в этой истории стала шалость Себа, который после каждой победы наклеивал на болид желтый смайлик – к концу года мест для веселых рожиц почти не осталось, так как Феттель одержал 18 побед из 20 возможных.

Следующий шаг вперед – «Формула-3», более продвинутая и технологически сложная в сравнении со всем, на чем немец гонял раньше. На привыкание ушло полгода, а затем Себ включился в борьбу за подиумы. На «Лаузицринге» Феттель долго и красиво на равных сражался с лучшим гонщиком серии Льюисом Хэмилтоном, и хотя в итоге в этой дуэли проиграл – все же оставил у зрителей, экспертов и комментаторов самые яркие впечатления.

В конце 2005-го показалось, что Себастьян уже стоит на пороге «Формулы-1»: в качестве приза за победу в «Формуле-БМВ» его пригласили на тесты болида «Ф-1» «БМВ-Заубер» – он сразу поразил инженеров чувством машины и высокой скоростью, и к концу дня опережал других профессиональных гонщиков на несколько секунд.

В баварской компании потом долго спорили из-за Феттеля. Босс автоспортивной программы Марио Тайссен уверял, что места для молодого и неопытного гонщика в команде не было, а экс-пилот Ханс-Йоахим Штук не соглашался: «Менеджмент «БМВ» упустил хорошего гонщика в хороший момент времени. Да, у них были свои причины, но я бы поступил иначе».

В конце того же сезона Феттель приехал на главные смотрины молодежных пилотов – Гран-при Макао, и финишировал третьим позади более опытных Роберта Кубицы и Лукаса ди Грасси.

В следующем сезоне «Ф-3» главным соперником оказался Пол ди Реста, но для Феттеля боссы «Ред Булл» уже подготовили насыщенную программу с пересадкой посреди сезона в главную молодежную серию, «Формулу-Рено 3.5» – подобные вещи Гельмут Марко частенько практиковал в те годы, однако пилотов это выбивало из колеи. Впрочем, показалось, что Феттель справится – он сразу включился в борьбу за лидерство на этапе в Мизано (второе и первое места), однако в бельгийском Спа попал в аварию, в которой кусок карбона прилетел в его указательный палец. Дальнейшие показания разнятся: кто-то утверждает, что острый обломок едва не отрезал палец, а кто-то говорит, что Себу повезло – палец оказался «лишь» сломанным. В будущем кривой указательный палец будет знатно бесить практически всю «Формулу-1» после многочисленных побед немца.

На восстановление молодому пилоту давали несколько месяцев, но он неожиданно вернулся в гонки всего спустя семь дней, хотя остаток сезона провел слабо и уступил титул ди Ресте.

Первые годы в «Ф-1»: поход в стрип-клуб, знаковая авария и победа под дождем

Однако это уже практически ничего не меняло – было видно, что Себ фактически готов к «Формуле-1». Да, он начал сезон в «Формуле-Рено 3.5», даже лидировал в чемпионате после семи этапов, но как только появилась возможность – не стал от нее отказываться.

В июне 2007-го Роберт Кубица из «БМВ-Заубера» попал в страшнейшую аварию на Гран-при Канады. К счастью, поляк отделался лишь небольшими травмами, поэтому выбыл всего на одну гонку – и боссы баварцев дали шанс Феттелю.

Механики решили, что пилоту нужно пройти посвящение, ведь дебют в «Формуле-1» – событие уникальное и памятное. Так что они схватили 19-летнего парня и потащили в стрип-клуб в Монреале.

«Там две девушки были настолько заняты друг другом прямо на моих глазах, что я решил – для меня это слишком, поэтому тут же ушел! – рассказывал Себ. – А между делом отменил еще и платеж на 600 долларов с моей карты, который пытался провести какой-то незнакомец».

Через неделю, несмотря на гигантский ажиотаж вокруг, он спокойно квалифицировался седьмым на «Индианаполисе», а в гонке финишировал на достойной восьмой позиции, став самым молодым пилотом в истории «Ф-1», заработавшим очки (позднее рекорд побьют Квят и Ферстаппен).

В «Ред Булл» уже больше не сомневались – парень готов, и быстро договорились с «БМВ» о расторжении контракта. Так посреди сезона-2007 Себастьян заменил в «Торо Россо» Скотта Спида (с которым разругались так, что босс команды даже заехал пилоту по лицу после одной из гонок) и уже через несколько этапов всерьез претендовал на подиум – под дождем на «Фудзи» Феттель ехал третьим, пока не появился автомобиль безопасности – во время которого Себ случайно выбил Марка Уэббера из «Ред Булл».

Будущий напарник был в ярости, но вскоре выяснились смягчающие обстоятельства: задававший темп Льюис Хэмилтон не рассчитал отрыв от сейфти-кара, резко затормозил, а за ним тот же маневр повторил Уэббер. Феттель же в пелене брызг попросту не успел ни на что среагировать.

Но через неделю в Шанхае он произвел более приятное впечатление: стартовав 17-м, Себ опередил почти весь пелотон и финишировал 4-м. Дитрих Матешиц пророчески заявил, что этот мальчик в течение пяти лет обязательно станет чемпионом.

До первой победы пришлось ждать еще почти год. В 2008-м «Торо Россо» стала испытательным полигоном для «Ред Булл» – конструкторское бюро Эдриана Ньюи обкатывало свои новинки сначала на шасси младшей команды, а затем переносило на болид главного коллектива. В этом, конечно, были и плюсы, и минусы: с одной стороны, в «Торо Россо» частенько страдали от технических проблем, но с другой – удачные новинки резко повышали конкурентоспособность, причем порой дело доходило до анекдотических случаев, когда Феттель и его напарник Себастьян Бурдэ из-за новинок оказывались заметно быстрее пилотов «Ред Булл».

Особенно ярко такие случаи стали проявляться во второй половине сезона: начиная с Гран-при Европы в Валенсии Себ смог пять раз подряд заработать очки. Но все равно – Феттеля в то время еще никто не видел победителем Гран-при.

Перед этапом в Бельгии немец вновь включил в себе режим перфекциониста и стратега и предложил команде заехать в соседний Керпен на картинговую трассу Шумахера, чтобы попрактиковаться под дождем на сликах.

– Нет, ты спятил что ли? – ответили инженеры «Торо Россо».

– Но мне нужно немного потренироваться – вдруг в Спа пойдет дождь!

И дождь действительно пошел – тренировки в Керпене окупились: Себ прорвался с 10-го места на 5-е. А через неделю осадки поливали уже трассу в Монце…

«Я пошутил, что если пойдет дождь, то мы доберемся до поула, – рассказывает Феттель. – Но кто же знал, что мы действительно займем первое место в квалификации, я об этом в действительности даже и не мечтал!»

Исторический момент: 14 сентября 2008 года Себастьян Феттель стартовал первым на Гран-при Италии. Позади кипела борьба, Льюис Хэмилтон совершал мощный прорыв с 15-го места (на финише он будет 7-м), в середине заезда пилоты регулярно обменивались позициями, но Себ уверенно и практически безмятежно ехал во главе пелотона. Он уступил лидерство лишь на 4 круга во время волны пит-стопов, но затем вернулся на первое место и без проблем удержался на нем до финиша, а на подиуме показал в телекамеру свой знаменитый палец.

– Наверное, это величайший момент в вашей жизни, Себ?

– Вас точно там не было, когда я потерял девственность!

Первый титул с «Ред Булл» и война с напарником

В конце сезона-2008 ветеран Дэвид Култхард, прекрасно понимавший, что пора дать дорогу молодым, объявил о завершении карьеры – место шотландца в «Ред Булл» занял Феттель.

К новому сезону «быки» под руководством Ньюи построили одну из лучших машин в «Формуле-1», RB5, но даже гениальный инженер не ожидал, что у некоторых соперников хватит смелости залезть в серую зону регламента и сделать двойные диффузоры, которые давали гигантское преимущество в прижимной силе – и, как следствие, в скорости. Ньюи считал, что в «Формуле-1» необходимо действовать не столько в рамках правил, сколько в духе этих самых правил, но «величайший из непойманных читеров» (слова Берни Экклстоуна) Росс Браун считал иначе – его команда построила полузапрещенный девайс (потребовались слушания в ФИА, чтобы поставить точку в спорах о его легальности), оказалась быстрее «Ред Булл» в первых гонках, и, несмотря на проблемы с финансированием, дотянула до победы с Дженсоном Баттоном в чемпионате мира.

Феттель в некоторых Гран-при выступал превосходно. В Шанхае вместе с напарником Уэббером принес первый дубль «Ред Булл», в Сильверстоуне и Сузуке одержал еще две сверхубедительные победы, но взять титул не сумел – болид частенько сбоил из-за технических неполадок, команда еще не была готова регулярно подбирать верные настройки и находить грамотные тактические решения, а сам Себастьян страдал от темперамента, юношеского максимализма и природной скромности.

Например, в спорном столкновении на Гран-при Австралии с Кубицей опытный комментатор Мартин Брандл (успешно боровшийся на трассах с великими чемпионами) посчитал, что польский гонщик должен был оставить Себу чуть больше места, но немец на слушаниях у стюардов полностью взял вину на себя и получил штраф на следующую гонку.

Но в 2010-м все наконец-то сложилось, хотя долгое время Феттель оставался позади главных конкурентов.

RB6 оказался шикарным болидом, с одним очень важным недостатком – он был слишком хрупким. С первых же гонок Себастьян демонстрировал потрясающую скорость, но никак не мог конвертировать поул-позиции в победы: в Бахрейне он лидировал, но потерял первое место из-за отказа свечи зажигания, а в Австралии вылетел в гравий из-за поломки тормозов.

Победить удалось лишь в третьей гонке в Малайзии, но с этого момента начались трения с напарником. Уэббер, тоже мечтавший о титуле, не был готов мириться с тем, что команда видит своим первым чемпионом молодого немца, а потому не собирался просто так пропускать Себастьяна вперед.

Главное происшествие сезона приключилось на Гран-при Турции, где лидирующие «Ред Булл» столкнулись – Феттель поторопился с атакой (из-за того, что вскоре требовалось перевести режим в экономичный режим) и врезался в напарника – в радиоэфир полетела ругань, и эти двое хоть затем и примирились, но так и не согласились друг с другом в том, что один был слишком импульсивным, а другой защищался чересчур жестко.

Себ весь сезон был догоняющим. Он побеждал, а затем терял кучу очков из-за проколов, взрывов моторов, собственных ошибок и столкновений, но к концу все-таки собрался, а его напарник очень невовремя сломал руку после падения на велосипеде – и концовку года проводил явно не на пике своих возможностей. Это хорошо заметно по результатам последних четырех гонок, в которых Марк не одержал ни одной победы, а в дождевом Гран-при Кореи допустил грубую ошибку и выбыл на ранней стадии заезда.

Однако помимо руководителя команды Кристиана Хорнера и физиотерапевта Роджера Клири о проблеме Уэббера никто не знал, в том числе и соперники из «Феррари», которые вплоть до последней гонки сезона считали австралийца главным конкурентом в борьбе за титул. Поэтому когда в Абу-Даби Марк задел барьер и тут же поехал в боксы – Скудерия зазвала за свежими шинами и Фернадо Алонсо. Это была роковая ошибка.

Алонсо перед заключительным этапом опережал Уэббера на 8 очков, а Феттеля – на 15, и в итальянской команде сильно опасались подрезки со стороны Марка – вот почему Фернандо рванул в боксы через четыре круга после остановки соперника.

Однако дальше случилось непредвиденное: обгонять на трассе «Яс-Марина» оказалось практически невозможно, Алонсо и Уэббер застряли в конце топ-10, да еще испанца больше половины дистанции героически сдерживал Виталий Петров – к финишу эта троица приехала на 6-7-8 местах.

Феттель победил в гонке и чемпионате мира и услышал радостный крик Хорнера:

«Себастьян Феттель, ты – чемпион мира!»

И самый молодой чемпион мира – этот рекорд до сих пор остается за Себом.

Рекорды, титулы и уникальный пилотаж

2011

К сезону-2011 Ньюи перестал стесняться, и по полной использовал возможности технического регламента, построив машину с выдувными диффузорами. Краткое объяснение принципа этого устройства звучит так: пилот нажимает на педаль газа, выхлопные газы направляются в область диффузора и добавляют машине прижимной силы, из-за чего болид обретает устойчивость в поворотах и может ехать быстрее.

Но в гоночных условиях заставить работать выдувной диффузор эффективно очень сложно. Во-первых, базовые законы физики никто не отменял – даже с дополнительной прижимной силой можно легко допустить разворот или вылететь с трассы. Во-вторых, гонщикам оказалось непросто привыкнуть к противоестественной для них вещи – нажимать на педаль газа в тех местах, где они всю свою карьеру нажимали на тормоз.

Уэббер так до конца и не освоился за рулем RB7, а вот Феттель убил в себе привычные инстинкты и стал делать так, как просил Ньюи. Очень легкий со стороны пилотаж Себа в действительности был результатом кропотливого труда на тестах и таланта дозировать подачу газа в поворотах.

Но эффект превзошел все ожидания: Феттель стал максимально глубоко врываться в виражи и тормозить позднее всех конкурентов. Минусом стали частые промахи мимо апексов, на что в 2011 году неоднократно и язвительно указывал Хэмилтон, тем самым намекая, что Себастьян в действительности не столь хороший пилот, как кажется многим. Но на самом деле немцу было попросту сложно ювелирно преодолеть поворот из-за чрезмерно высокой скорости и балансирующей на грани сцепления машины. Вторым мощнейшим эффектом стал необычайно быстрый разгон: опять же, Себ давил на педаль газа раньше соперников, машина за счет появления дополнительной прижимной силы стабилизировалась и словно вставала на рельсы, после чего Феттель космически быстро ускорялся.

Итогом этой работы Феттеля и Ньюи стал фантастический сезон: немец взял 15 поулов (рекорд), 11 побед и 17 подиумов в 19 гонках.

2012

В этот момент многие были уверены, что Себ будет легко побеждать и дальше, но нет.

Следующий год стал одним из самых ярких и интересных в истории «Формулы-1»: в первых восьми Гран-при победили восемь разных гонщиков (включая Пастора Мальдонадо!), заезды проходили с драматическими поворотами в виде внезапных сходов лидеров по техническим проблемам, столкновений и чудесных обгонов. В первенстве вновь ярко выступал Кими Райкконен (которого Себ признал самым талантливым от природы гонщиком), однако в чемпионате лидировал Алонсо на не слишком быстрой, но надежной «Феррари». Феттель же в первой части сезона скорее запомнился столкновением с круговым Нараином Картикеяном, которого тут же обозвал «огурцом» (так в Германии называют водителей-чайников).

Однако отставание в 39 очков от Алонсо удалось отыграть: Себ победил в Сингапуре, сделал хет-трик в Японии, а перед финальным Гран-при даже вырвался вперед. Финальная валидольная гонка сезона проходила под дождем и напоминала сводки боевой хроники: Уэббер едва не выдавил Феттеля в стену на старте, столкновение с Бруно Сенной на первом круге, вылет на последнее место, изучение разбитого понтона Эдрианом Ньюи по фотографии прямо на пит-уолл, прорыв и даже небольшая помощь от Шумахера (который проводил последний сезон в «Ф-1» после возвращения в 2010-м) в виде отъезда в сторону с дороги…

Феттель взял третий титул, а Алонсо навсегда запомнился фанатам вот этим взглядом после завершения заезда – как мы знаем сегодня, это был его последний бой за звание чемпиона мира.

Впрочем, на самом деле отрешенный взгляд Фернандо был связан не с поражением в чемпионате – он смотрел на рыдающего напарника Фелипе Массу и очень хотел его обнять.

2013

Четвертый титул Феттеля сегодня воспринимается как нечто легкое и естественное – Себ и «Ред Булл» выдали мощнейший отрезок во второй половине чемпионата мира в виде 9 побед подряд (рекорд на все времена).

Но практически до летнего перерыва шла ожесточенная борьба с Алонсо, Райкконеном и набирающим силу «Мерседесом». «Серебряные стрелы» оказались во главе группы команд, которые нашли способ хитро использовать шины «Пирелли» за счет уникального схода/развала колес и выбора давления, но их действия привели к взрывам покрышек и вмешательству ФИА. Только после того, как Федерация установила жесткие требования в работе с резиной, выяснилось, что из топов только «Ред Булл» способен выжимать максимум в новых условиях – и именно с этого момента Себ без проблем полетел к последнему титулу.

Но еще раньше произошел скандал в битве с напарником: на Гран-при Малайзии Феттель проигнорировал приказ команды «Мульти-21» (где цифры означали порядок болидов на трассе) оставаться позади Уэббера, ринулся в атаку и отобрал первое место.

По рассказу шефа команды Кристиана Хорнера, к таким действиям привели события на финальном Гран-при 2012 года, где Уэббер (друживший с Алонсо) едва не вынес Феттеля в стену, несмотря на предварительную договоренность с командой помогать напарнику:

«Себастьян боролся с Алонсо за титул, а Марк выдавил его в стену на первом круге, что в конце концов привело Феттеля к контакту с Бруно Сенной и развороту. Себастьяна это очень разозлило. Хотя перед гонкой мы обсуждали, что раз Марк не борется за титул, то должен сделать все возможное, чтобы поддержать партнера по команде.

Это и привело к событиям в Малайзии, пусть между двумя гонками и прошло четыре месяца. Итак, ситуация была следующая: Марк ехал впереди, а Себастьян на свежих шинах – позади. Те шины было очень легко испортить, и мы, разумеется, попросили пилотов остаться на текущих позициях. Но Себастьян решил: «Пошли *****!»

Вскоре меня пригласили на обед с королевой Елизаветой и герцогом Эдинбургским. Я думал, что событие рассчитано персон на двести, но было всего 10 человек. И возникла такая странная ситуация, когда мне сначала пришлось разбираться с гонщиками, а затем на обеде с королевой и принцем Филиппом объяснять, что такое «Мульти-21» и почему наш австралийский гонщик был так сердит на нашего немецкого пилота!

И вот за обедом мы обсуждали все это с королевой! Кажется, ей было очень интересно, она даже сравнила это со скачками. Принца Филиппа все это тоже заинтересовало, он даже спросил, не можем ли мы взглянуть на один из его экипажей, чтобы сделать его быстрее. Это была самая странная ситуация».

«Бэби-Шуми» и Шумахер, гонки с героем

Феттеля практически со старта карьеры сравнивали с Шумахером, но сам он еще с детства отмечал, что у каждого своя карьера, и называть его вторым Михаэлем не нужно, хотя пресса после взлета Себа к вершинам «Ф-1» быстро окрестила его прозвищем «Бэби-Шуми».

«Я не Шумахер, я – Феттель. У меня своя карьера», – говорил Себастьян с самого детства.

Схожесть действительно была: оба нуждались в спонсорах в юности, а затем стремительно рванули к победам. Как и Михаэль, Себастьян также допоздна засиживался на треке, оба были требовательными, дотошными и внимательными к каждой детали, хотя в случае молодого гонщика дело доходило практически до анекдотов.

«Доклады Феттеля о поведении машины могли занимать по два часа, – рассказывал Хорнер. – За полчаса обсуждений он обычно только заканчивал с установочным кругом и тестами системы подачи питьевой воды.

Он всегда уделял внимание мельчайшим деталям, разбирал каждый этап гонки, каждый этап работы шин. Нам порой было сложно просто обработать такой объем информации, но для Себастьяна это было очень полезно: он прорабатывал все произошедшее. А Уэбберу могло хватить 15 минут, чтобы подвести итоги всей гонки».

«Некоторые пилоты говорят просто бесконечно: начинают с первой стадии входа в первый поворот и заканчивают финальной фазой выезда из 20-го виража. Я к тому моменту засыпаю или теряю концентрацию», – смеялся Ньюи, явно намекая на брифинги с участием Себа.

В общем, неудивительно, что между двумя немецкими звездами вспыхнула настоящая дружба, которая подкреплялась совместными выступлениями в «Гонке чемпионов» – с 2007 по 2012 год эта пара шесть раз подряд побеждала в Кубке наций. Себ и Михаэль весело проводили время, легко расправляясь с соперниками, а также шутили между собой.

«Однажды, уже после того, как Михаэлю исполнилось 40 лет, я ему сказал: «Теперь ты начинаешь стареть». После 40 ты начинаешь скатываться». А он ответил: «Да, верно, но ведь скатываться быстрее!»

Себ не был бы собой, если бы не попросил гоночных советов у старшего товарища:

«А он ответил что-то вроде: «Просто получай удовольствие – наслаждайся тем, чем ты занимаешься, люби то, что ты делаешь». Я в то время был моложе и слегка разочаровался, поскольку надеялся, что он скажет мне что-то такое, что я смогу использовать в гонках. Но позже я все осознал».

Теплые отношения с семьей Шумахера не закончились и после трагического падения Михаэля на горнолыжном курорте – теперь Себ поддерживает Мика, сына семикратного чемпиона мира.

Годы в «Феррари»: попытка повторить успех Шумахера и серия разочарований

В 2014 году «Рено» провалила подготовку к новой «моторной» «Формуле-1», выдувные диффузоры стали историей – итогом стало падение скорости чемпионов мира. Для Феттеля ситуация осложнялась еще и трудностями с адаптацией своего стиля и постоянными поражениями от новобранца «Ред Булл» Даниэля Риккардо, и в какой-то момент почти все его мысли перенеслись из Милтон-Кейнса в Маранелло.

«Помню, как он пришел ко мне домой вместе со Стефано Доменикали с коробкой прекрасного швейцарского шоколада, – рассказывал Лука ди Монтедземоло, бывший президент «Феррари». – Он очень образован. Мне он нравится как человек. Себ был счастлив получить шанс в «Феррари», и я рассказал ему, что Михаэль поддерживал его кандидатуру. Еще когда Шумахер попал в мотоциклетную аварию и не смог вернуться к нам в 2009-м, он сказал: «Почему бы вам не нанять Феттеля? По мне – так он хорош. Да, еще молод, но станет лучшим». А я ему ответил: «Мы уже подписали Алонсо». Да и, честно говоря, в тот момент было бы слишком рано перетаскивать Феттеля в «Феррари» – все-таки такое давление…

Но, в конце концов, я нанял Себа. Он очень хорош. Конечно, он выиграл свои титулы с превосходящей всех машиной — но ведь победил именно он, а не Уэббер. Но я так и не увидел его ни разу в Маранелло, поскольку я ушел из команды в октябре 2014-го, а он прибыл в ноябре».

Переходу в «Феррари» на самом деле мешала одна деталь – Феттель и «Ред Булл» должны были провести действительно неудачный сезон, чтобы немец активировал опцию ухода к конкурентам, поэтому когда он раз за разом проигрывал напарнику и никак не мог победить, в паддоке ожидаемо появились слухи о том, что неудачные гонки вовсе не случайны. Но в действительности это совпадение – Себ действительно переживал из-за поражений и изо всех сил старался приспособиться к новым условиям, однако не вышло.

В составе «Феррари» он выиграл уже во второй гонке в Малайзии, а вот путь к борьбе за титул занял больше времени – целых два года. Лишь в 2017-м Себ наконец-то начал сражаться с Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом» на равных.

Свои шансы команда упускала там, где делать этого было нельзя. Да, в Баку Себ психанул и бортанул конкурента, посчитав, что тот устроил ему брейк-тест, но на положении в чемпионате та история почти не отразилась, а вот после летнего перерыва началась полоса самых болезненных поражений: завал (при старте с поула), поломка турбины в Малайзии, опрометчивая атака на Ферстаппена в Японии, закончившаяся поездкой в гравий и последующим сходом – все это привело к обидному завершению сезона.

В 2018-м все повторилось: после отличного начала года «Феррари» не смогла поддержать темпы развития машины и сдала после летнего перерыва, а сам Себ, лидируя, вылетел с трека на домашнем Гран-при Германии под дождем.

«Возможно, я слишком сильно старался, – отмечает гонщик. – В 2017-м у нас была потрясающая машина, но до титула хватило совсем немного. В 2018-м снова была отличная машина, и снова не хватило совсем чуть-чуть – нам не удалось поддерживать заданные темпы развития болида».

Одной из главных проблем «Феррари» была неорганизованность – Себастьян работал как человек-оркестр, контролируя каждое действие механиков на пит-стопах и указывая стратегам лучшие решения. Распыляя свои силы, Себастьян не мог временами по-настоящему сосредоточиться на главном, и, в конце концов, проигрывал более слаженным конкурентам из «Мерседеса».

В 2019-м напарником Себа стал молодой и талантливый Шарль Леклер, на которого команда и решила сделать ставку в будущем. Все старания четырехкратного чемпиона мира построить побеждающую команду не привели к успеху, и боссы «Феррари» уже начали тайно искать ему замену.

По традиции, в Скудерии у ненужного команде гонщика начались необъяснимые трудности: машину перестали развивать в соответствии с предпочтениями Себа, болид стал капризным и непослушным, и Феттель, пытаясь перевернуть ситуацию, был вынужден рисковать чаще, чем обычно – и из-за этого допускал развороты и попадал в нелепые аварии.

Последняя победа пришла в Сингапуре, где он чисто и на классе обыграл Леклера за счет яростного и безудержного прорыва после своего пит-стопа. А дальше начались новые проблемы, столкновение с напарником в Бразилии и повсеместная критика со стороны всех боссов, включая Пьеро Феррари.

Приговор был вынесен, и 2020-й стал последним годом в итальянской команде. Показать что-либо было невозможно, так как придушенный двигатель «Феррари» (вероятно, из-за тайной сделки с ФИА за читерство с двигателем) попросту умертвил любые шансы команды на достойные результаты.

Могло ли все сложиться иначе?

«Где-то посреди периода выступлений в «Феррари» я обсуждал с Ники Лаудой переход в «Мерседес», – рассказывает Себ. – Но Льюис был четким первым номером в команде, поэтому я не уверен, что их так уж волновала идея с двумя чемпионами в одной команде. Впрочем, и у меня не было большого интереса – я был полностью лоялен «Феррари». Это была моя мечта, я надеялся, что все сложится. Так что хоть мы и обсуждали такую возможность, но в действительности не было ничего серьезного.

Думаю, соперничать с Льюисом в его команде – это был бы классный вызов. Но как я уже сказал – я был сконцентрирован на «Феррари» и не хотел уходить, пусть даже и ради побед с «Мерседесом».

Феттель очень хотел повторить успехи Михаэля Шумахера в «Феррари», но при этом желал оставаться самим собой – и его карьера действительно пошла по другому сценарию.

Прощание

Об уходе из «Формулы-1» Себастьян задумался в 2019 году:

«Леклера никак не обременяли плохие результаты. Он просто садился за руль болида и давил на газ. И вообще тащил на себе меньший груз ожиданий. Он гонялся так, как я в начале карьеры в «Ф-1».

Все это также как-то повлияло на меня – чего я не до конца понимал в прямом смысле. То есть мы тратили столько сил и времени два года подряд, а потом вдруг остались с пустыми руками. Как раз в такие моменты у тебя и возникают сомнения – ты начинаешь думать, а получится ли у тебя еще когда-нибудь?»

После внезапного решения «Феррари» прекратить сотрудничество Себ оказался на грани вылета из «Формулы-1», но явно не желал уходить поверженным, слабым и беспомощным. Сначала он обратился к «Ред Булл», но в австрийской команде все еще надеялись, что их второй пилот Алекс Албон все-таки обретет стабильность (этого не случилось), а затем пришла помощь от старого друга Берни Экклстоуна.

С бывшим супремо «Ф-1» Себа связывают действительно теплые отношения: немец дарил дедушке на 80-летие ходунки с кнопками вызова подруги и приема «виагры», тот в ответ регулярно подкалывал молодого чемпиона. Но в 2020-м Берни набрал владельцу «Астон Мартин» Лоренсу Строллу и убедил подписать Себа.

Как вы знаете, за рулем зеленой машины Феттель за титулы не поборолся, и даже не выиграл ни одной гонки, но однажды сказка едва не стала явью – на Гран-при Венгрии-2021 после стартового завала чемпион очутился на втором месте и весь заезд давил на Эстебана Окона. Однако на необгонном «Хунгароринге» француз все-таки отбился и одержал первую победу в карьере, а самого Феттеля дисквалифицировали из-за просчета команды с количеством топлива в баках после финиша.

Второй слабый сезон «Астон Мартин» заставил Себастьяна подумать о карьере еще раз – и на этот раз он созрел:

«Я люблю этот спорт. Он был центром моей жизни сколько я себя помню. Но столько же жизни существует и за пределами трека. «Гонщик» никогда не определял мою личность единственным образом. Я верю, что личность – это то, кем мы являемся, и как мы относимся к другим, а не то, что мы делаем.

Параллельно с гонками я создал семью и мне нравится быть с ней. У меня появились другие интересы за пределами «Формулы-1». Моя страсть к «Ф-1» требует проводить много времени без родных и отнимает много энергии. Следовать страсти привычным мне путем и способом, который я считаю верным – больше не соответствует моему желанию быть хорошим отцом и мужем.

Отметки, оставленные мною на треках, останутся на какое-то время, но дождь все равно их смоет. На их месте появятся новые. Завтра принадлежит тому, кто формируется сегодня. Следующий поворот в хороших руках, и новое поколение уже поворачивает. Я верю, гонка, которую нужно выиграть, все еще впереди. Прощайте, и спасибо, что позволили разделить с вами трассу. Я насладился каждой секундой».

Феттель в глазах других – самый заботливый чемпион

Шарль Леклер называет Себа «старшим братом», Мик Шумахер – «другом», Льюис Хэмилтон – «союзником»:

«Между нами сложилась неожиданная дружба, и в такой конкурентной среде, когда вы сражаетесь между собой, это сложно.

Себ первым из всех гонщиков меня поддержал, встал вместе со мной на колено. Он первым начал отстаивать то, во что верит. Не думаю, что какой-либо еще пилот в истории «Формулы-1» делал то, что делаем мы – используем эту площадку, высказываемся и идем на риск. Я действительно считаю его союзником».

Скучать будет и вечный Фернандо Алонсо: «Без сомнений. За эти годы между нами установилась тесная связь. Иногда мы боролись за титулы, иногда – за седьмые места, но свои лучшие годы мы провели в борьбе между собой – пусть в итоге победа досталась не мне».

К слову, Феттель считает Фернандо самым жестким и любимым соперником в карьере – посмотрите, как они бились между собой в Монце в 2011-2012 годах:

А Даниэль Риккардо признался, что Себ здорово его поддержал в трудный период карьеры:

«Не буду вдаваться в подробности и рассказывать, что именно кто кому говорил. Скорее я говорю о том, что в этом году было несколько случаев, когда Себ брал трубку и просто вел себя как настоящий друг, которому не все равно. Иметь таких друзей очень важно. При этом дружба между пилотами – это довольно редкая история. Да, зачастую мы неплохо ладим друг с другом, можем быть приятелями. Но здесь мы говорим о более глубокой дружбе – о доброте, которую Себ проявлял, об определенных жестах, – да, это было неожиданно и очень мило».

Заботе Феттеля поразился даже невозмутимый Макс Ферстаппен, который после знаменитой аварии с Хэмилтоном в Сильверстоуне поехал в медицинский центр, а на обратном пути у моторхоума встретил четырехкратного чемпиона мира:

«И вот я выхожу из машины, а там меня ждет Себастьян. Он просто хотел спросить: «Эй, Макс, как у тебя дела, в порядке ли ты?»

Ну что сказать, это просто показывает, каков Себ на самом деле. Невероятно приятный и заботливый человек».

Может, он вернется?

Уход Феттеля из «Формулы-1» напрашивался давно, но тысячи болельщиков все еще тайно надеются, что однажды он передумает. Хэмилтон тоже так считает:

«Почти все гонщики возвращаются. Себ, пожалуй, и ты вернешься. Мы видели, как это делали другие. Да, впереди последняя гонка, но потом ты вернешься».

«Я хотел бы исключить возвращение, но не могу, – улыбается Феттель. – Все говорят мне, что через три месяца я захочу вернуться. И, может, через два года я действительно это сделаю – в качестве гонщика или просто сотрудника одной из команд. Тем более, с точки зрения физических кондиций в «Ф-1» можно запросто вернуться после перерыва. Тем не менее, хотелось бы, чтобы через два года я по-прежнему говорил: «Нет, спасибо, мне больше не нужны гонки».

Я точно не буду стоять как эксперт перед камерой с микрофоном в руке и вставлять свои две копейки. Не уверен, что я даже захочу смотреть гонки.

«Формула-1» была моей жизненной целью на протяжении 16 лет. Теперь у меня есть тайное ожидание, что без нее я буду в порядке. Словно избавлюсь от зависимости. Я хочу оставить гонки в стороне и осознать, что есть полно других захватывающих вещей, благодаря которым можно найти счастье».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Paul Gilham, Vladimir Rys, Marcus Brandt/Bongarts, Mark Thompson, Clive Mason, Lars Baron; East News/AP Photo/Thomas Kienzle; globallookpress.com/imago sportfotodienst, Panoramic/ZUMAPRESS.com, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com, ANTONIN VINCENT, Jan Huebner/Krieger, James Gasperotti/ZUMAPRESS.com; REUTERS/Leonhard Foeger