«Ты сказала «проституция»? Не совсем так». В чем проблема наших фигурных шоу?

Продюсер Илья Авербух пришел к Евгении Медведевой на шоу «БеС комментариев» .

Важный фрагмент разговора – о ледовых шоу: Авербух считает себя, Евгения Плющенко и Татьяну Навку китами в индустрии, при этом называет две большие проблемы рынка.

– Деликатный момент в шоу – распределение фигуристов между разными продюсерами. Спортсменов достаточно аж на три крупных продюсера. Но все время происходит: кто-то покатался здесь, кто-то покатался там…

Ты приверженец той схемы, чтобы фигурист желательно был закреплен у одного продюсера и в личном разговоре говорил: было бы классно, чтобы как актеры. Хочешь посмотреть на Янковского – иди в один театр, хочешь посмотреть на другого – иди в другой. Чтобы не было перебеганий от Навки к Авербуху и обратно, и там еще Плющенко подключается. Как ты относишься к тому, что потерялся шарм эксклюзивности?

– Что такое ледовое шоу Ильи Авербуха? В нем вся суть – это вы, каждый ваш выход. Люди приходят: ну Авербух, хорошо, вышел-помычал две секунды в начале. Моя задача – сделать бренд, чтобы у людей возникал рефлекс: если Авербух приехал, значит, там будут чемпионы. И дальше: там будут интересные номера, сюжетная линия, особый свет – и мы выйдем с катарсисом. И только там зритель сможет увидеть Медведеву, Ягудина, Тотьмянину-Маринина. И это мотивация купить билет.

Если сегодня увидел тебя в одном шоу, потом в другом – потерялась вся история. Кто продюсирует? Получается, это уже не продюсер, а кассир. В чем шоу? Сегодня я с вами договорился, завтра вот этот оператор, и завтра ты будешь у него кататься. Это будет шоу Сергея, например – и что?

– Такая фигурнокатательная проституция.

– Если я такого не хочу, то должен обеспечить тебя таким количеством работы, чтобы ты сказала: да, ок. Многие говорят: мы всегда бы с тобой, но нам надо зарабатывать, а мы у тебя 20 шоу отработали, мы и там можем еще 20, и там можем. Или компенсируй, заплати нам за все 60, и мы будем тихо сидеть с тобой за коллектив.

Единственное, что тут могло бы быть – стационарные, стабильные площадки, как театры. Ты выбрала слово «проституция» – ну, не совсем так. Истина всегда посредине. Можно было бы так сделать, это даже интересно, потому что это новый посыл.

– У Жени Плющенко есть прима – Саша Трусова.

– Да, и они с Яной молодцы, это хоть какой-то эксклюзив, правильный путь. Должна быть идентификация. Это мотивация зрителя прийти.

А в итоге [если этого нет] это разрушает общий рынок. Потому что когда каждую неделю ледовое шоу, то ты спокойно говоришь: ладно, сегодня не схожу, схожу завтра, а там я ее уже видел, там ее видел… Теряется история.

Раньше мы один раз приезжали в город, не перекармливали города. Сейчас сначала приехал Авербух, потом Тутберидзе, потом Плющенко, потом Таня. Сколько один город может выдержать ледовых шоу? И потом мы говорим: че-то люди перестали ходить…

– Даже по аплодисментам слышно, что встречают по-разному.

– А с другой стороны – как остановиться? Все хотят. Мы между собой когда-то пытались проводить переговоры: давай решим, что в этот город тогда…

С Таней у нас хорошие отношения, где-то договариваемся – и все равно у нас происходят пересечения. Но мы стараемся: давай хотя бы три месяца туда не будем ездить. Или я говорю: дай мне хотя бы график, я выставлю свой от твоего, иначе просто невозможно тыркаться в один и тот же бедный дворец с одними и теми же людьми.

Можно приехать с разными шоу. Но когда ты приезжаешь с одними и теми же участниками, просто они сегодня с этой шапкой, завтра с этой, а еще и катают одни и те же номера…

С точки зрения развития жанра именно это меня когда-то толкнуло на создание спектакля – там есть моя идентичность, я не так зависим исключительно от участников. Все-таки я что-то сделал: декорации придумал, костюмы разработал, световую партитуру разработал, хореографию поставил.

– С Плющенко приходилось так договариваться? Мне кажется, с Татьяной Навкой вы больше пересекаетесь.

– Просто с Таней мы очень близки, она была в моем коллективе 12 лет. Мы абсолютно единая семья, уважение Татьяне, что она сохранила эти чувства, не забыла, что мы начинали вместе. Да, она отправилась в свое плавание – имеет возможность и право, она очень творческий человек.

С Женей мы особо не пересекались никогда. Возвращаясь к прошлому: у вас была такая история с Алиной отчасти, а когда-то была у Жени с Лешей Ягудиным – тоже была дуэль. Не то что надо было выбирать сторону, но Леша пришел ко мне, и мы стали вместе, командой. Соответственно, я выбрал сторону. В общем, как и с тобой – я с тобой.

Автоматически ты становишься… ну не врагом, но недружественной страной. Я не могу сказать, что с Женькой были конфликты. Но я с Лешей, точка.

При этом совсем недавно – звонок, Женя позвонил: Илюх, я тут хоккейную команду делаю, приезжай! И я поехал, хватило меня на одну игру, мы прекрасно пообщались.

Была еще история перехода из его коллектива в мой коллектив Тани Тотьмяниной и Максима Маринина. Тоже такая у нас была заноза. Поговорили…

Но дальше у нас все равно корабли идут по-разному. Но с уважением друг к другу. С Яной Рудковской мы достаточно часто переписываемся, поздравляем, приглашаем друг друга на спектакли.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Вильф