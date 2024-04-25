Редкое интервью босса нашей фигурки: отстранение «в чем-то на руку», готовы принять Малинина в Россию

Глава нашего фигурного катания Антон Сихарулидзе пришел в подкаст к Максиму Транькову на Первом канале . Это очень похоже на программное интервью:

● как дела с популярностью и развитием в изоляции?

● если бы мы участвовали в ЧМ, то чего бы добились?

● при каком условии федерация готова отпускать спортсменов в другие страны?

● как строится общение с ISU и стоит ли готовиться к скорому возвращению?

● как меняется женское катание и почему мы обязаны подстроиться?

Ниже – главное из часового разговора.

«Печально, что у иностранцев нет возможности соревноваться с нашими». Российская фигурка держится?

– Ты уже год исполняешь обязанности президента ФФКР. Расскажи, в каком состояние наше фигурное катание?

– Я давно не был не ТВ, и вообще – интересно…

Фигурное катание в порядке. Первое, что интересно и важно: много детей приходит заниматься. Очень много. Для развития вида спорта это очень важно. Если говорить про сборные, то ребята заряжены, работают с интересном, здорово катаются. Я вижу, как они стараются прогрессировать.

Что еще важно – болельщики, фаны. Если взглянуть на любой турнир по первому каналу, видно, что трибуны забиты – становится ясно, что интерес колоссальный. Он не уменьшается, а только растет с каждым годом.

Если взять эти три момента вместе, это говорит о том, что фигурное катание на подъеме, в хорошем состоянии.

– Когда наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях, зрительский интерес был гораздо больше. Как нам в этих условиях наращивать или, может, сохранять интерес к фигурному катанию?

– Да, было интересно. Но мы сейчас живем в этих условиях и, думаю, адаптировались к тому, что происходит. В каждом виде у нас есть интересные лидеры – не 1-2 человека, а целые группы – интерес внутри страны на соревнованиях очень большой.

Что для нас важно – сами ребята борются друг с другом, это их подстегивает. Когда зритель видит борьбу, это тоже приносит большой интерес. Все смотрят на фигурное катание и хотят увидеть что-то необычайное. Для зрителя интересно, когда сегодня выигрывает один спортсмен, на следующем этапе – другой.

Мне кажется, эта ситуация где-то даже на руку нам сыграла. Мы сразу начали думать: а какие форматы проводить, как сохранить интерес прежде всего у фанов? Как сохранить интерес к работе у самих спортсменов? И у нас начали рождаться новые идеи. Появился Кубок Первого канала, «Русский вызов», появились этапа Гран-при России, которых раньше не было.

Тем самым мы подумали о том, о чем раньше только на кухнях рассуждали: а вот бы нам бы…

Ситуация привела нас к тому, что мы перестали говорить об этом только на кухне. Все реализовалось, и у нас еще масса идей есть. Частично мы их реализуем на следующий год. Новые форматы соревнований – это как раз заслуга того, что зарубежные спортсмены не могут соревноваться с нашими.

– Мне нравится, как ты выразился: иностранные спортсмены не могут соревноваться с нашими, а не наши не могут с ними…

– Печально, что у них нет такой возможности.

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?

Большая прикидка-фантазия относительно ЧМ: разбор по видам от Сихарулидзе

– Смотрел ли ты прошедший ЧМ? И как бы наши спортсмены смотрелись на фоне иностранных?

– Да, конечно, смотрел. Очень сложно говорить про заочные выступления – спортсменам надо находиться на одном льду. Но, теоретически рассуждая, можем пройтись по видам.

1) Думаю, наше парное катание не просто конкурентоспособно – они лидеры. А вот одна-две пары из других стран могли бы быть конкурентоспособными, если наши делают ошибки.

У нас в парах серьезнейшая борьба: не только Бойкова-Козловский и Мишина-Галлямов, но и ряд пар, которые катаются примерно на их уровне и постоянно прогрессируют. Нашим лидерам нельзя работать спустя рукава, потому что их подпирают со всех сторон. На ЧМ наши пары железно могли бы претендовать на золото, серебро, бронзу. Я в этом уверен.

2) У мужчин очень интересные соревнования в стране – я не припомню времен с такой конкуренцией. Да, были гении – Женя Плющенко, Леша Ягудин – они соревновались вдвоем, и с ними мало кто мог соревноваться.

Сейчас в сильнейшей разминке все может перевернуться после короткой программы, когда они откатали произвольную. Чуть более стабилен в этом году был Семененко, но начал проявляться достаточно новый парень для нашей аудитории – Дикиджи. Невероятно талантливый парень, который прыгает чуть ли не все четверные, с феноменальным лутцем. Недавно мне прислали видео с его тренировки, где он прыгнул четверной аксель.

Если я правильно понимаю, то в мире только два человека по-человечески прыгали четверной аксель: американец с фантастической американской фамилией Малинин и Дикиджи – наш парень из Санкт-Петербурга. Мне кажется, он может быть серьезнейшим спортсменом.

И есть ряд ребят, которые катаются не просто на уровне – никогда не знаешь, кто из них выиграет. От этого поднимается интерес – зрителей, профиков и самих парней. Парни пашут, потому что разрыв между мастерством – его или вообще нет, или он мизерный.

Если говорить про ЧМ, то первая тройка – американец с фантастической фамилией Малинин и два японца – на сегодня, наверное, посильнее. И француз, да. К чему придут наши парни через сезон-два, я не знаю. Вполне возможно, что они будут абсолютно спокойно конкурировать с первой мировой тройкой.

3) Если мы дотронемся до танцев на льду – своеобразный у нас вид, мы с улыбкой говорим о танцах. Сейчас, наверное, смена поколений. Есть молодые ребята, которые еще не бриллиантики, но уже такие алмазики. То, как прошли турниры в танцах, дает нам основание думать, что эти пары могут прогрессировать.

Бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили судейству именно здесь. Думаю, эти шаги сыграли роль – я не слышал ни от одного специалиста, чтобы на крупных соревнованиях распределение мест было не таким, как считают люди, которые разбираются в танцах. Это наше общее достижение. И судьи к нам прислушались, и тренеры успокоились – начали тренировать, а не заниматься судейством.

Конкуренция в танцах увеличилась, ребята вынуждены пахать: чтобы лидеры могли устоять, а отстающие могли догнать. Следующий сезон может принести сюрпризы – приятные.

Если проецировать наши танцы на мировые, надо отметить: от лидеров мы пока отстаем. В моем понимании – в мировом фигурном катании активно не развился ни один вид, кроме танцев. Именно танцы за последние годы как-то шагнули вперед, на них стало интересно смотреть, появились интересные программы. Болельщик тоже это увидел, у танцев сейчас много зрителей.

В мировом фигурном катании в танцах шаг вперед сделан. Нам нужно сделать два. Мы верим в тренерские штабы – у нас есть на кого опираться и от кого ждать интересного катания. Мы ожидаем прорыва – и это небезосновательно.

4) Ну и конечно, наше все – женское катание. Здорово катаются девчонки – как юниоры, так и взрослые. Борьба невероятная, количество тройных акселей, четверных очень сложно сосчитать. Конечно, это радует.

Но сейчас общее направление ISU – не только на техническую сторону программ, но и правила, поправки в правила. И отношение судей к катанию и к программам немного изменилось: важно, чтобы был баланс между элементами ультра-си и шагами, вращениями, дорожками. По каким причинам? Это уже второй вопрос. В мире почти нет девушек, которые могут исполнять четверные, всего два-три человека прыгают тройной аксель. У нас таких девушек – юных и постарше – достаточное количество.

И ISU немного поджимает вниз тех, кто делает ультра-си, и выводит чуть наверх тех, кто просто здорово катается, делает шаги, вращения, но при этом делает и интересные программы. Соответственно, ISU как бы выравнивает шансы.

Мы живем по правилам ISU, поэтому настоятельно рекомендуем тренерам очень внимательно смотреть на новые тренды. Честно сказать, нельзя думать, что это плохо – то, что генерит ISU по поводу правил. Ведь нет ничего плохого в том, что Петросян прыгнет один-два-три четверных и еще и создаст гениальную программу с великолепными шагами, вращениями. Что ж тут плохого? Это будет непобедимая программа.

Я пытаюсь донести это до наших тренеров: мы должны уделить большое внимание второй части программы, чтобы она была сбалансирована. Не только элементы ультра-си, но и остальная обвязка, компоненты должны быть созданы по правилам, и ты на них должен выигрывать. И тогда с тобой невозможно соревноваться.

Мое мнение: если девочку научили делать четверные прыжки, она точно сможет научиться делать здорово вращения. Просто этому нужно уделить время, внимание. Это нудно. Интереснее прыгать четверной и даже падать с него, чем, например, делать на тренировке 10-15 вращений и пытаться их улучшить. Это немножко нудно. Но сама логика судейства нас заставляет уделять этому внимание. Без этого не получится.

Если говорить про ЧМ: у меня полная уверенность, что они могут бороться за золото, серебро, бронзу. Можно сказать и громче: могут выиграть. Но очной борьбы нет, и будет разумнее говорить, что они могут бороться за любые медали, прежде всего за золотые. Или даже японка, бельгийка попытаются побороться с нашими девочками, чтобы занять место в тройке.

Возрастной ценз и возможное возвращение – мы справимся?

– Есть еще один момент – поднятие возрастного ценза до 17 лет. У нас не так много таких спортсменов, у нас более молодые. Хватит ли у наших молодых этого запала, этих четверных до 17 лет?

– Мы живем по правилам ISU. Мы должны подстроиться. Я уверен, что если наши девушки в 16 лет прыгали четверной или несколько, они вместе с тренерами смогут довести эти прыжки и до 17, до 18 лет.

Просто совсем недавно этот вопрос не стоял, а сейчас встал ребром – и мы должны научиться, чтобы многооборотные прыжки сохранялись дольше, чем было до этого. Это посильная задача, я не вижу катастрофы. У нас столько девочек, которые прыгают по несколько четверных, что даже если к 17-18 годам останется один, этого будет достаточно, чтобы выиграть Олимпиаду.

Я бы не уделял такое невероятно значение цензу. Мы живем в этой траектории, в этих правилах. Если хотим выступать на международных соревнованиях, то должны подстроиться под эту систему.

– А мы хотим выступать на международных соревнованиях?

– Я думаю, это интересно. Нам важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами, чтобы они видели, как по-настоящему катаются. Ну и нашим ребятам очень важно. Ведь это завораживающе, когда много стран, это праздник спорта.

Спорт не должен быть участником политических разногласий – это понимание все равно придет. Жалко, что теряется время. Эти соревнования все равно обязательно будут, это важно не для нас, а вообще для человечества. Чтобы международные соревнования были по-настоящему международными и чтобы в них участвовали сильнейшие спортсмены со всего мира.

– Каковы тогда отношения нашей федерации с ISU, какова полемика? Какие прогнозы?

– Глубоких, проникновенных отношений с ISU нет, но диалог все же есть. Не так давно президент и гендиректор ISU обратились к нам и захотели переговорить по зуму. Мы обсуждали развитие фигурного катания, мы не обсуждали возвращение, потому что это было бессмысленно на тот момент.

Они очень живо интересовались, как мы смотрим на одну или другую проблему, как привлечь зрителей, судействую систему – много чего обсудили. Глубокого, интегрированного нашего участия в международной федерации сейчас нет.

Правда, летом будет Конгресс ISU, и нас пригласили для участия – это неплохой знак. Если получится решить визовые проблемы, мы с удовольствием поедем и донесем свою позицию. Для нас это важно, чтобы они нас услышали.

«Малинину мы всегда рады». О смене гражданства – и к нам, и от нас

– Еще одна животрепещущая тема – смена спортивного гражданства нашими спортсменами.

– Год назад, когда ситуация была непонятная и когда не было такого давления на наш спорт, мы подходили к этому более лояльно.

Важно понимать, что когда в федерацию обращаются по поводу смены гражданства, то решение принимает не президент федерации. Это решение исполкома федерации. Часто ко мне обращаются, говорят: вот, ты там не подписал кому-то смену гражданства. Я говорю: что значит я не подписал? Голосовал исполком.

Моя позиция на сегодня, в тех условиях, в которых мы живем. Разумно – и эти случаи бывают – когда семья, родители, ребенок действительно имеют паспорт другого государства, и они действительно переезжают жить, работать в какую-либо страну. В этом случае разумно говорить, что федерация или я лично готовы поддержать спортсмена при смене гражданства. Особенно если спортсмен не был членом сборной, не был лидером, в него не вкладывались колоссальные средства, энергия – ну тогда почему нет?

Но когда обращаются спортсмены, еще даже не имея никакого паспорта… Просто создавая условия, чтобы поучаствовать в каких-то там международных соревнованиях – мне кажется, это немного диковато. И я говорил, что на том самом исполкоме лично я буду голосовать против.

Запросы на смену гражданства есть, но это не колоссальное количество. И я благодарен, что лидеры об этом не думают – в основном это запросы от очень среднего уровня спортсменов. Которые считают, что раз русские не выступают и он, перейдя в другую страну, станет мировым лидером. Во-первых, они очень ошибаются. Во-вторых, сама эта позиция мне не близка.

– В России была тенденция, когда мы натурализовывали спортсменов: Елена Бережная, моя супруга Татьяна Волосожар, Юко Кавагути.

– На это я могу одно сказать. Новоиспеченному чемпиону мира Малинину мы всегда будем рады. Добро пожаловать в Федерацию фигурного катания России, готовы рассматривать любые предложения.

«У мамы здорово получается русская еда: борщ, пельмени». Интервью Ильи Малинина – почти не про фигурку

– Иностранные спортсмены продолжают тренироваться на территории России, наши тренеры их готовят – как федерация смотрит на это?

– Их не так много. Я спокойно на это реагирую, и в целом федерация тоже. Мы понимаем всю глубину взаимодействия тренера и спортсмена.

Я лично не знаю тех спортсменов, которые из-за рубежа только что приехали. В основном это те ребята, которые долгие годы тренируются у наших тренеров. Я прекрасно понимаю, что такое взаимодействие тренер-ученик. Это спортсмен становится твоим ребенком. Мы не готовы смотреть на истерики западных коллег и вести себя так же. Он здесь тренируется, выполняет все условия – не вижу ничего плохого. Будет неправильно разрывать эти взаимосвязи.

Ну тренируется молодой человек или пара у нас. Если в его стране кто-то с чем-то не согласен, это не значит, что мы должны его отсюда отправить, выгнать. Кто тренировались здесь из наших друзей из других стран, они продолжают – их никто не дергает, не гоняет, не предъявляет сверхусловий. По отношению к спортсменам из-за рубежа мы ведем себя по-пацански, по-человечески.

Как без темы Валиевой?

– Какие выводы федерация сделала из истории Камилы Валиевой?

– Допинговая тема постоянно звучит, мы постоянно с этим боремся. Постоянно проходят семинары, взаимодействия со спортсменами – все рассказываем, направляем. Все, что можно, мы делаем. Я не знаю, что еще сделать, чтобы обезопасить спортсменов от желания или случайностей. Не могу представить, что это еще должно быть.

Важно быть внимательными прежде всего к случайностям в тренерских штабах, самим спортсменам понимать: в списке запрещенных препаратов чего только нет. Можно купить таблетку от головной боли, и какая-то субстанция будет в списке WADA. Нужно быть очень прагматичным в этом плане. Врач федерации 24/7 на телефоне, ведет работу.

– Разговаривал ли ты с ребятами, которые были лишены олимпийского титула?

– Глубоко на эту тему – нет. Мы говорили, что будем стараться отстаивать эти медали, мы подали апелляцию в суд, чтобы доказать: такое решение неправомерно. Мы будем бороться за правду – это все, что мы можем сделать.

– У меня как у ведущего и комментатора большая проблема – называть ли этих ребят олимпийскими чемпионами или пропускать этот титул?

– В душе они у нас так и будут олимпийскими чемпионами, это несомненно. А как объявлять и официальное звание – давай чуть-чуть подождем. Мы будем бороться и надеемся, что правда восторжествует и нам не придется возвращаться к этому вопросу.

«Советую некоторым нашим тренерам быть интеллигентнее – поменьше агрессии»

– Фигуристы неплохо зарабатывают – есть контракты, шоу. Как ты относишься к такой коммерциализации?

– Не вижу ничего плохого. Если наши лидеры радуют публику, миллионы людей, и компании хотят, чтобы эти спортсмены были лицом, и готовы платить – это нормально.

Мне очень хочется, чтобы все они были сыты, одеты, хорошо жили, радовались жизни, имели ту жизнь, которой они достойны. Я очень спокойно и вдумчиво отношусь к тому, что ребята могут зарабатывать деньги, становиться лицами компаний, быть на ТВ, в интернет-пространстве. Это слава, пусть они в ней чуть-чуть побудут.

– Но есть другая сторона. Когда читаешь новости о фигурном катании, ощущение, что это всегда светская хроника, склоки между тренерскими штабами, спортсменами, судьями, вечный скандал. Это действительно так или это желание СМИ сделать из ничего сенсацию?

– Я так же, как и зрители, про бо льшую часть скандалов узнаю из СМИ. Это тоже часть игры. Другое дело, что бы посоветовал некоторым нашим тренерам и спортсменам чуть интеллигентнее вести эту игру – это было бы даже более мощно с их стороны.

Вокруг фигурного катания происходит много всего, кто-то что-то пишет – тут же куча обратной реакции. Это говорит о том, что мы все вместе делаем большое правильное дело. Значит, людям интересны эти персонажи – поэтому о них так много и говорят. Я не вижу ничего плохого, только чуть интеллигентнее, чуть поменьше агрессии.

– Что можешь посоветовать российским СМИ? Доволен ли ты, как они освещают фигурное катание?

– Лучше ничего СМИ не советовать, потому что потом они могут меня хоп и растереть.

Сихарулидзе похвастался фигурным катанием в Госдуме. У нас к нему вопросы (не только про допинг)

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф, Григорий Сысоев; Instagram/dariochirizano