39 комментариев

Фигурный лед
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Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

ФФКР
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Светлана Соколовская
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«Ангелы Плющенко» давно не салютовали трансферами – пора: теперь там тренируется 16-летняя Софья Самоделкина. Об этом накануне сообщил «Р-Спорт».

В группе Светланы Соколовской фигуристка продержалась всего сезон.

В 2022-м уход Софьи от Сергея Давыдова удивлял. Вместе они разучили множество ультра-си и кое-чего достигли: победа в юниорском финале КР, серебро на Первенстве страны среди юниоров, 5-е место на суперконкурентном предолимпийском ЧР (уже 4-е – после наказания Валиевой).

Теперь предпосылок к расставанию было больше, несмотря на внешне спокойную обстановку в лагере Соколовской.

Что окружает этот переход?

• Ключевое – Самоделкину не стоит ждать на российских турнирах: летом она получила паспорт Казахстана по ускоренной процедуре (потому что мать была гражданкой страны). Законы Казахстана не позволяют иметь два гражданства, так что вопрос с российским паспортом решен автоматически.

На серию Гран-при России Софья, разумеется, не заявлена, но у нее есть теоретическая возможность катать на внутренних казахстанских турнирах. На международке – пока нет: наша федерация рассмотрит вопрос о переходе только зимой, а дальше решит, на каких условиях отпускать Софью.

Не исключено, что карантин затянется до двух лет с момента запроса от Казахстана. ФФКР в этом смысле принципиальна (или наоборот, беспринципна): достаточно свежих примеров – Диану Дэвис с Глебом Смолкиным отпустили в Грузию мгновенно, а Дарио Чиризано оставили, несмотря на очевидные варианты с Чехией / Италией и отсутствие партнерши здесь.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

• Даже при негативном сценарии Самоделкина успевает в сборную Казахстана к Олимпиаде-2026 в Милане (если ставит ее целью).

С внутренним отбором наверняка не возникнет проблем, а в остальном зависит от мотивации Софьи и способности восстановить контент. В теории багаж Давыдова – сокрушительный: тройной аксель, четверные тулуп, сальхов и лутц получались на соревнованиях, а на тренировках Самоделкина исполняла все виды квадов.

В прошлом сезоне Софью накрыл пубертат – это общий вердикт Соколовской и самой фигуристки: она заметно вытянулась и изменилась.

Стабильность ушла, но в условиях разреженной конкуренции даже дисбаланса в прыжках хватило для победы и серебра на этапах Гран-при России. К слову, оба раза ниже оказывалась одногруппница Александра Трусова, терявшая форму еще быстрее.

На самых конкурентных стартах прошлого сезона – ЧР и финале Гран-при – Самоделкина выпадала за топ-10, при этом заявляя очень дерзкий набор.

Если к Олимпиаде удастся вернуть хотя бы часть умений из давыдовской эпохи (например, триксель и любой квад) – это заявка на золото при отсутствии сборной России. Но даже в условиях борьбы с нашими лидерами такой арсенал точно позволяет идти за медалью.

Вопрос только в том, как и с какими мыслями проведет Самоделкина время без серьезных стартов.

• В чем тогда мотивация менять лагерь?

Нет смысла гадать, что разладилось в команде Соколовской: оттуда друг за другом ушли девушки-флагманы – за месяц до Самоделкиной свернула тренировки и Трусова. Присоединиться к «Ангелам» выгодно по многим параметрам:

а) лед и практика в любом объеме, какой требуется – для поддержания формы хватит;

б) возможность оставаться на виду медийно, даже не соревнуясь – все-таки статус фигуристки Плющенко к этому располагает;

в) возможность зарабатывать подкатками и, главное, гастролями в шоу. У Плющенко довольно ритмичное турне осенью, будут проекты к Новому году, к весне. И опять же, для Софьи это не только деньги, но и тонус.

• В чем интерес Плющенко?

Оформить трансфер = показать собственную силу и напомнить о привлекательности для молодых фигуристок. После 2020-го «Ангелы» если и брали кого-то звездного, то на позиции тренеров/хореографов.

Самоделкина – даже в текущем состоянии – отличное имя для афиш, фигуристка из элиты, знающая, как делать ультра-си и побеждать на наших стартах.

Другой вопрос, что теперь Плющенко становится ответственным за восстановление внушительного прыжкового набора. Но мы ведь догадываемся, какая правда откроется, если у Софьи что-то пойдет не так?

Фигуристы из академии Плющенко синхронно написали, что их тренировал не Плющенко. Но у нас вопросы – к ним, к Евгению и к «Ангелам»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович

39 комментариев

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Григорий Шутров
Олимпийская медаль - мечта, на исполнение которой потрачена большая часть жизни фигуристок. Пусть сбудется.
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Лариса Шевкун
ФФКР (Не знаю. все буквы напечатала?). вообще-то с Соней некрасиво поступила, когда вместо неё, завоевавшей призовые места на этапах гран-при, в запасные в сборную впихнула пропустившую сезон Хромых. Надеюсь, хватит совести. не заставлять Соню выдерживать 2-х годичный карантин. А потом, почему Плющенко обязан восстановить ВЕСЬ внушительный прыжковый набор? Самоделкина ни у Давыдова, и у Соколовской стабильно его никогда не отпрыгивала.
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ретроградный меркурий
Понятно, для чего это Плющенко. В отсутствие наших фигуристок он получает спортсменку, с которой можно бороться за медали чемпионата мира и ЧЧК. И понятно, что ему есть что предложить Самоделкиной по условиям. Посмотрим, что она покажет. У Соколовской Софа совсем развалилась, так что хуже уже не будет
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Alexandra K
Ответ Masha petrova
Какая медаль, в 2026 ей уже будет 18, а она и до этого ультра-си прыгала нестабильно, с чего бы ей начать их прыгать после 18-ти. Даже если она стабилизирует 3А, то там своих японо-корейских трикселисток хватает, а из за слабой федры Софу явно грибовать как не в себя не будут. Максимум борьба за 10-ку ее ждет, но как говориться главное не победа, а участие .
А почему есть мнение, что медаль без ультра-си невозможна? Можно подумать, прошедший ЧМ был борьбой ультра-сей? Ведь нет.
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galik55
Соне восстановления, скорейшего перехода в сборную Казахстана и участия в международных соревнованиях. Удачи и побед. Шоу -возможность заработать.
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Alexandra K
Ответ Plusha2112
да потому , что Софья абсолютно некомпонентная фигуристка , ну и плюс федерация Казахстана за спиной - так себе федерация в плане бонусов в оценках за красивые глаза
Нормально она компонентная, ну не Валиева, но тоже вполне хороша, не знаю, почему вы так жестко. Казахстан не помешал Турсынбаевой взять серебро ЧМ, и Тена тоже хорошо судили.
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ProstoVera
Ответ Masha petrova
Какая медаль, в 2026 ей уже будет 18, а она и до этого ультра-си прыгала нестабильно, с чего бы ей начать их прыгать после 18-ти. Даже если она стабилизирует 3А, то там своих японо-корейских трикселисток хватает, а из за слабой федры Софу явно грибовать как не в себя не будут. Максимум борьба за 10-ку ее ждет, но как говориться главное не победа, а участие .
Или вариант вообще никогда на олимпиаду не поехать. Так себе
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Alexandra K
Ответ Plusha2112
да потому , что Софья абсолютно некомпонентная фигуристка , ну и плюс федерация Казахстана за спиной - так себе федерация в плане бонусов в оценках за красивые глаза
Ну в целом да, согласна, ультра-си в этом случае - существенный козырь. Но! Губанова, например, за Грузию катает. И свое золото имеет.
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Alexandra K
Ответ Masha petrova
Губанову тоже с этого сезона стали хорошо судить, но для этого ей понадобилась такая мелочь как стать ЧЕ, а до этого несколько лет она зарабатывала себе репутацию борясь за попадание в десятку сильнейших. Софа в следующем сезоне кроме ЧЧК и ЧМ сможет выступать только на бэшках, за один сезон набрать рейтинг и репутацию у судей будет очень сложно, и не факт что она успеет сделать это до ОИ, что бы ее грибовали хотя бы как Губанову сейчас.
Все верно, но Насте никто не помешал стать ЧЕ. В ФК сейчас ценятся длинные карьеры. Потихоньку, полегоньку, если наш бан надолго - шансы на медали у Сони тоже будут. Не обязательно все брать в один сезон.
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Ягун Ягунини
Ответ juliamart
Странно, что ни слова не сказано о настоящей причине перехода Самоделкиной. Фигуристы из Цска не допускаются на международные соревнования .Сразу было ясно, что она перейдёт. Непонятно было только, куда. Ну вот, и выяснилось) Не лучший выбор, как показала практика переходов к Плющенко..Наша федра действует безобразно, кого то отпуская сразу, а кому то затягивая переход. Отпустили бы девочку уже!
Урушадзе из ЦСКА, это не помешало ей быть на международных стартах. Бан действует только в отношении российских и белорусских фигуристов. Если Свмоделкина будет представлять Казахстан, то никакого значения не будет иметь, где она тренируется. Настоящая причина тут другая, федра Казахстана не горит желанием финансировать Самоделкину, и этого точно не будет, пока не будет оформлен переход. И сколько это продолжится, кто его знает. А жить на что то надо. В этом плане Рудковские с возможностью заработать в их шоу, самый подходящий вариант.
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Katerina Sunny
Во время карантина Софа сможет кататься у Плющенко в шоу. А со следующего сезона, думаю, что Казахстан уже подал молча запрос летом, или Софа, как негражданка, открепится от ФФКР самостоятельно, сможет заявиться на соревнования. Что она сможет там выиграть, покажет время, но на ГС от Казахстана точно сможет ездить без проблем.
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AlenaElena28@mail.ru
Соколовская говорит, ой славу богу , у нее минимум 3 талантливых парня и еще сильные ребята есть , зачем пубертатная девушка с ней очень много проблем всегда
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Ягун Ягунини
Ответ juliamart
Всё может быть. Но грузинка, выступающая за Латвию и русская девочка - это две большие разницы.
За какую Латвию? Алина представляет Грузию.
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Юра Плисецкий
Ответ Дисперсия
А Трусова где сейчас тренируется? Тоже у Плюща? Или нигде?
У Плющенко.
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Маргарита В Сафронова
У Сони есть свой стиль. Я думаю, ей не надо было уходить от Давыдова
Нельзя недопонимание превращать в бегство. Но пусть повезӗт в Ангелах, хотя, это очень похоже на очередной пиар-ход Яны.
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ProstoVera
Ответ Masha petrova
Это безусловно так, меня просто удивляет убежденность наших фанатов фк в том что она обязательно будет претендовать на медаль, хотя факты говорят об обратном.
Да, результаты у нее пошли вниз. Но и уровень женского ФК без россиянок тоже.Будет претендовать на общих основаниях
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AlenaElena28@mail.ru
Ответ Alexandra K
А почему есть мнение, что медаль без ультра-си невозможна? Можно подумать, прошедший ЧМ был борьбой ультра-сей? Ведь нет.
фк это спорт . без ультрасей конечно победа возможна . если ты выстоял огромную очередь на пьедестал . а с ними если ты все сделал чисто к хорео и качеству элементов у судей нет претензий - победил
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juliamart
Ответ Ягун Ягунини
Урушадзе из ЦСКА, это не помешало ей быть на международных стартах. Бан действует только в отношении российских и белорусских фигуристов. Если Свмоделкина будет представлять Казахстан, то никакого значения не будет иметь, где она тренируется. Настоящая причина тут другая, федра Казахстана не горит желанием финансировать Самоделкину, и этого точно не будет, пока не будет оформлен переход. И сколько это продолжится, кто его знает. А жить на что то надо. В этом плане Рудковские с возможностью заработать в их шоу, самый подходящий вариант.
Всё может быть. Но грузинка, выступающая за Латвию и русская девочка - это две большие разницы.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Григорий Шутров
Олимпийская медаль - мечта, на исполнение которой потрачена большая часть жизни фигуристок. Пусть сбудется.
Достаточно уже того, что попадет на ОИ.
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Alexandra K
Ответ Plusha2112
да потому , что Софья абсолютно некомпонентная фигуристка , ну и плюс федерация Казахстана за спиной - так себе федерация в плане бонусов в оценках за красивые глаза
Спасибо
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Masha petrova
Ответ ProstoVera
Или вариант вообще никогда на олимпиаду не поехать. Так себе
Это безусловно так, меня просто удивляет убежденность наших фанатов фк в том что она обязательно будет претендовать на медаль, хотя факты говорят об обратном.
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Masha petrova
Ответ Alexandra K
А почему есть мнение, что медаль без ультра-си невозможна? Можно подумать, прошедший ЧМ был борьбой ультра-сей? Ведь нет.
Без ультра-си залог успеха сильная федра, поэтому та же Сакамото которая даже не пытается в ульра-си привозит по 10 баллов тем кто что то пробует прыгать из ультра сложного контента. Пробиться через японок, кореянок, американок без ультра си нет практически никакого шанса выступая за Казахстан.
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Natalia Solomakha
Да все правильно и грамотно Софа делает, в сложившейся ситуации. Непонятно, что народ бомбит, по привычке, что ли?
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Тайга86
Понятно, что для многих здесь Плющенко со всех ракурсов «не такой», но если от этого абстрагироваться и спокойно посмотреть на этот переход. А куда ей идти сейчас? К кому? Плющенко не самый плохой вариант для Софьи, уж точно получше Соколовской. Переждать в новой обстановке, что-то сохранить, чему-то новому научиться, быть на виду, опыт тот же… и тд. Значит есть какие-то мысли на этот счёт. А уж кого-то осуждать в сегодняшних реалиях вообще глупо. Это только в спортивных новостях всё зашибись, но все равно каждый думает о каких-то путях и решениях.
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Дисперсия
А Трусова где сейчас тренируется? Тоже у Плюща? Или нигде?
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