39 комментариев

«Ангелы Плющенко» давно не салютовали трансферами – пора: теперь там тренируется 16-летняя Софья Самоделкина. Об этом накануне сообщил «Р-Спорт».

В группе Светланы Соколовской фигуристка продержалась всего сезон.

В 2022-м уход Софьи от Сергея Давыдова удивлял. Вместе они разучили множество ультра-си и кое-чего достигли: победа в юниорском финале КР, серебро на Первенстве страны среди юниоров, 5-е место на суперконкурентном предолимпийском ЧР (уже 4-е – после наказания Валиевой).

Теперь предпосылок к расставанию было больше, несмотря на внешне спокойную обстановку в лагере Соколовской.

Что окружает этот переход?

• Ключевое – Самоделкину не стоит ждать на российских турнирах: летом она получила паспорт Казахстана по ускоренной процедуре (потому что мать была гражданкой страны). Законы Казахстана не позволяют иметь два гражданства, так что вопрос с российским паспортом решен автоматически.

На серию Гран-при России Софья, разумеется, не заявлена, но у нее есть теоретическая возможность катать на внутренних казахстанских турнирах. На международке – пока нет: наша федерация рассмотрит вопрос о переходе только зимой, а дальше решит, на каких условиях отпускать Софью.

Не исключено, что карантин затянется до двух лет с момента запроса от Казахстана. ФФКР в этом смысле принципиальна (или наоборот, беспринципна): достаточно свежих примеров – Диану Дэвис с Глебом Смолкиным отпустили в Грузию мгновенно, а Дарио Чиризано оставили, несмотря на очевидные варианты с Чехией / Италией и отсутствие партнерши здесь.

• Даже при негативном сценарии Самоделкина успевает в сборную Казахстана к Олимпиаде-2026 в Милане (если ставит ее целью).

С внутренним отбором наверняка не возникнет проблем, а в остальном зависит от мотивации Софьи и способности восстановить контент. В теории багаж Давыдова – сокрушительный: тройной аксель, четверные тулуп, сальхов и лутц получались на соревнованиях, а на тренировках Самоделкина исполняла все виды квадов .

В прошлом сезоне Софью накрыл пубертат – это общий вердикт Соколовской и самой фигуристки: она заметно вытянулась и изменилась.

Стабильность ушла, но в условиях разреженной конкуренции даже дисбаланса в прыжках хватило для победы и серебра на этапах Гран-при России. К слову, оба раза ниже оказывалась одногруппница Александра Трусова, терявшая форму еще быстрее.

На самых конкурентных стартах прошлого сезона – ЧР и финале Гран-при – Самоделкина выпадала за топ-10, при этом заявляя очень дерзкий набор.

Если к Олимпиаде удастся вернуть хотя бы часть умений из давыдовской эпохи (например, триксель и любой квад) – это заявка на золото при отсутствии сборной России. Но даже в условиях борьбы с нашими лидерами такой арсенал точно позволяет идти за медалью.

Вопрос только в том, как и с какими мыслями проведет Самоделкина время без серьезных стартов.

• В чем тогда мотивация менять лагерь?

Нет смысла гадать, что разладилось в команде Соколовской: оттуда друг за другом ушли девушки-флагманы – за месяц до Самоделкиной свернула тренировки и Трусова. Присоединиться к «Ангелам» выгодно по многим параметрам:

а) лед и практика в любом объеме, какой требуется – для поддержания формы хватит;

б) возможность оставаться на виду медийно, даже не соревнуясь – все-таки статус фигуристки Плющенко к этому располагает;

в) возможность зарабатывать подкатками и, главное, гастролями в шоу. У Плющенко довольно ритмичное турне осенью, будут проекты к Новому году, к весне. И опять же, для Софьи это не только деньги, но и тонус.

• В чем интерес Плющенко?

Оформить трансфер = показать собственную силу и напомнить о привлекательности для молодых фигуристок . После 2020-го «Ангелы» если и брали кого-то звездного, то на позиции тренеров/хореографов.

Самоделкина – даже в текущем состоянии – отличное имя для афиш, фигуристка из элиты, знающая, как делать ультра-си и побеждать на наших стартах.

Другой вопрос, что теперь Плющенко становится ответственным за восстановление внушительного прыжкового набора. Но мы ведь догадываемся, какая правда откроется, если у Софьи что-то пойдет не так?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович