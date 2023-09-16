11 комментариев

В нашем фигурном катании любопытный инцидент: действующему вице-чемпиону России Петру Гуменнику не позволили откатать давно поставленную программу под Rammstein (песня Sonne).

Слово самому фигуристу:

«Я хотел катать Rammstein, но по не зависящим от меня причинам, к моему сожалению и сожалению всей команды, была оставлена старая программа. Программа под Rammstein понравилась всем, кто ее смотрел. О том, что ее нельзя катать, я узнал буквально за день выезда на прокаты. Не нашли ничего лучше, как катать старую короткую».

Разумеется, практика смены программ – не такая уж редкая: бывает, что постановка не цепляет, не выкатывается, не ложится. Но замена всегда происходит не настолько аврально и, как правило, по инициативе фигуриста или его команды. Не извне.

Здесь Петр корректно, но четко дает понять: вынудили.

Над постановкой под Rammstein команда работала 4 месяца. В начале августа Петр показал отрывок проката на мастер-классе Москвиной.

Лидер Rammstein, эпатажный Тиль Линдеманн при этом в уголовной повестке еще с мая: фанатка обвинила его в изнасиловании (сейчас обвинения официально сняты).

Гуменник был не в курсе, а узнав, тоже не смутился: «Меня поставили в известность, сообщили. Я его личностью особо не интересуюсь, так что отношения у меня нет. Я вообще разделяю личности, авторов и их творчество».

К слову, еще весной Петр катал на шоу Тутберидзе под другую песню Rammstein – Mein Herz Brennt. И не возникло никаких проблем.

Рассуждения Гуменника о разделении (личность и творчество) логичны. В фигурке каждый сезон катают под музыку или передают образы тех людей, к которым могут быть вопросы как к личностям. Например, Майкл Джексон даже сегодня звучал не раз, Аделия Петросян показывала на льду лунную походку, а потом они с ведущими Загитовой и Траньковым делали знаменитое движение с рукой у паха.

Другой момент – репутация не лично Линдеманна, а всей Rammstein. Здесь обойдемся без подробностей, но в ранние годы существования группа заигрывала с нацистскими символами и в целом с этой стилистикой – в клипах, на концертах.

Еще Rammstein обвиняли в солидарности с национал-социализмом – особенно после стрельбы в школе «Колумбайн» (1999 год, 13 убитых).

Правда, все это не мешало группе приезжать в Россию – в 2004-м, 2010-м, последний концерт (в 2019-м) собрал в «Лужниках» 100 тысяч зрителей.

Вообще, Россия для Линдеманна – не чужая. В 2021-м он записал на русском языке «Любимый город» к фильму «Девятаев».

Тиль планировал новые выступления у нас – в Москве и Новосибирске в декабре-2022, но в начале марта того же года объявил об отмене.

По информации Sports.ru, Гуменнику и его команде на днях сказали что-то вроде: «Сейчас не тот момент, чтобы катать под Rammstein на внутренних соревнованиях».

Нет смысла обсуждать решение и формулировки, не зная обстоятельств в деталях. Но разве нельзя было поставить блок на программу хотя бы не за день до выезда на прокаты?

В итоге пока у Петра – прошлогодняя короткая: Dawn of Faith – Eternal Eclipse (видео Первого канала).

Возможно, на замену соберут что-то новое. Первые соревнования только через месяц.

В тексте использованы цитаты из интервью «СЭ» и «Чемпионату».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф