Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Страстная речь Евгения Плющенко после юниорского первенства – про судейство, переходы под другой флаг и «говешек» – тряхнула наше фигурное катание.

Вокруг опального тренера собрался кое-какой лагерь (в основном – его же коллеги по Академии, а также семья). Самая авторитетная поддержка неожиданно прилетела от Татьяны Тарасовой:

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений. Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди».

Но несогласных все равно больше – в том числе среди них и те, кто косвенно фигурируют в спиче Евгения:

• 27-летний тренер Софья Федченко. На ее ученицу (Алину Горбачеву, взявшую золото) намекал Плющенко;

• глава нашей федерации Александр Коган;

• главный тренер сборной Елена Чайковская.

Реакция ФФКР на дерзость и угрозы Плющенко пока не впечатляет: ступор + внутренние противоречия на протяжении нескольких дней.

По-хорошему выход Евгения, который за 10 минут нарушил больше десятка пунктов кодекса этики, сразу требовал официального ответа. Любого: осуждение/выговор, анонс мер, анонс заседания комиссии по этике, да даже отказ от любых решений – последнее выглядело бы странно, но хотя бы конкретно.

Вместо этого федерация выжидала, а теперь будто вынужденно взялась за дело.

Вот что одновременно выдали глава комиссии по этике Ирина Рабер, а также Коган с Чайковской, входящие в комиссию:

1) Рабер: «Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да, рассмотрим».

Эти слова помогают почти физически ощутить, насколько нехотя зашевелилась комиссия.

Или все-таки не зашевелилась?

2) Чайковская: «Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несете все время, сил уже нет никаких это слушать».

И вдогонку: «Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами и распускаете».

3) Будем считать, что главное слово – за Коганом: «Комиссия по этике рассмотрит высказывания Евгения Плющенко на первенстве России. Мы должны во всем этом разобраться».

И напоследок добавил деталей (хотя бы по срокам) еще один член Комиссии – Алексей Тихонов:

«Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта. Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться».

Финал Гран-при завершился 5 марта. К тому моменту с интервью Плющенко, который привезет учеников на старт в Петербург, пролетит 2,5 недели.

Возможные меры по отношению к нарушителям кодекса:

– предупреждение;

– выговор с публикацией на сайте ФФККР;

– обязательство принести публичные извинения;

– наложение штрафа;

– аннулирование результата соревнований;

– дисквалификация временная или постоянная;

– запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

– исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон;

– отстранение от обслуживания соревнований;

– запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой ФФККР.

Ждем.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

Использованы цитаты ТАСС, «РИА Новости», «Матч ТВ».