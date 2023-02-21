Фигурный лед
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Плющенко разнес судейство в нашей фигурке. Кто с ним согласен, а кто нет?

Александр Коган
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Елена Чайковская Елена Чайковская
ФФКР
чемпионат России среди юниоров
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Страстная речь Евгения Плющенко после юниорского первенства – про судейство, переходы под другой флаг и «говешек» – тряхнула наше фигурное катание.

Вокруг опального тренера собрался кое-какой лагерь (в основном – его же коллеги по Академии, а также семья). Самая авторитетная поддержка неожиданно прилетела от Татьяны Тарасовой:

«То есть назначать судить людей, которые никогда не катались, можно, а критиковать их нельзя? Я согласна со многим, что сказал Евгений. Наши судьи умеют наказывать, а восхищаться, выставляя оценки, не умеют. По большей части они некомпетентные и злые люди».

Но несогласных все равно больше – в том числе среди них и те, кто косвенно фигурируют в спиче Евгения:

• 27-летний тренер Софья Федченко. На ее ученицу (Алину Горбачеву, взявшую золото) намекал Плющенко;

• глава нашей федерации Александр Коган;

• главный тренер сборной Елена Чайковская.

Реакция ФФКР на дерзость и угрозы Плющенко пока не впечатляет: ступор + внутренние противоречия на протяжении нескольких дней.

По-хорошему выход Евгения, который за 10 минут нарушил больше десятка пунктов кодекса этики, сразу требовал официального ответа. Любого: осуждение/выговор, анонс мер, анонс заседания комиссии по этике, да даже отказ от любых решений – последнее выглядело бы странно, но хотя бы конкретно.

Вместо этого федерация выжидала, а теперь будто вынужденно взялась за дело.

Вот что одновременно выдали глава комиссии по этике Ирина Рабер, а также Коган с Чайковской, входящие в комиссию:

1) Рабер: «Мы сначала все обсудим и уточним все точки зрения. Такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров. Но раз пошла такая волна при обсуждении, то думаю, что да, рассмотрим».

Эти слова помогают почти физически ощутить, насколько нехотя зашевелилась комиссия.

Или все-таки не зашевелилась?

2) Чайковская: «Прекратите эту тему. Она давно уже закрыта. Полно других событий. Что вы какую-то фигню несете все время, сил уже нет никаких это слушать».

И вдогонку: «Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами и распускаете».

3) Будем считать, что главное слово – за Коганом: «Комиссия по этике рассмотрит высказывания Евгения Плющенко на первенстве России. Мы должны во всем этом разобраться».

И напоследок добавил деталей (хотя бы по срокам) еще один член Комиссии – Алексей Тихонов:

«Процедура есть, комиссия будет собираться, просто сейчас идет окончание сезона, осталось полторы недели до финала Гран-при, думаю, комиссия будет собираться после основного нашего финального старта. Я еще не присутствовал на заседаниях комиссии, поэтому с конкретным механизмом еще предстоит ознакомиться».

Финал Гран-при завершился 5 марта. К тому моменту с интервью Плющенко, который привезет учеников на старт в Петербург, пролетит 2,5 недели.

Возможные меры по отношению к нарушителям кодекса:

– предупреждение;

– выговор с публикацией на сайте ФФККР;

– обязательство принести публичные извинения;

– наложение штрафа;

– аннулирование результата соревнований;

– дисквалификация временная или постоянная;

– запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

– исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон;

– отстранение от обслуживания соревнований;

– запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой ФФККР.

Ждем.

Плющенко уверен, что его спортсменов постоянно засуживают. Мы проверили: это не так

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов

Использованы цитаты ТАСС, «РИА Новости», «Матч ТВ».

Согласны с Плющенко в его атаке на судейство и федерацию?
423 голосa
Да
28%
Евгений Плющенко
Нет
72%
Елена Чайковская

20 комментариев

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justbored
Ответ Agura
Вот и выходит, что Плющенко поддержали всего два человека: один старый и больной, в вторая - находящаяся в непосредственном подчинении.
О, как чудесно вы всех дегуманизировали. То ли дело сливки общества на стороне оппозиции - сплошь имена с безупречной репутацией.
0
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0
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KMR
Полгода обсуждается,что судейство не адекватное. Бьём один рекорд за другим,но касательно Плю забываем о прошлых выводах
+1
0
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Kareglazaya
Тарасова поддержала мысль о том, что судьи не всегда справедливы, однако осудила дальнейшие поступки Плющенко в виде картинок в соцсетях. Так что это не совсем союзник)
0
-1
-1
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Джефф Лебовски
Ответ Анна Петрова
Прям "разнес"? Истерика детсадовца, который не получил свою хотелку - это не разнос.
Точно. А разнесла его нелепицу молодая и уже более титулованная тренер Софья Федченко.
И сделала это шутя, корректно и непринуждённо.
0
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Tania09**
И ТАТ уже перешла в другой список.
0
-1
-1
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tanya_1111
Конкретно на этих соревнованиях Плющ явно заистерил, но в целом вопрос поднят правильно, давно пора поднимать и даже не Плющу, есть много тренеров, но они молчат в тряпочку, потому что веса пока не имеют.
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-1
-1
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A_Bechter
ФФКР: давайте уже после праздников.
0
0
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Tania09**
Вроде Плюща разнесли))
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Беглый*
Когда хотел стать революционером, а прослыл истеричкой
+4
-1
+3
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Semen6009
Плющенко сплющело
+4
0
+4
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vik444
Не согласные с Плющенко голосует в вопросе не судейства а отношением к нему и Рудковской. А судейство отстой не только внутри России, а и на международной арене. Что ставит под угрозу все фигурное катание как спорт. В фигурном катании надо кроме ограничения по возрасту надо еще бы сделать ограничения по весу хотя бы до 40 кг нельзя выступать, а то унесет сквозняком.)
0
-2
-2
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Agura
Ответ justbored
Комментарий удален пользователем
Вот и выходит, что Плющенко поддержали всего два человека: один старый и больной, в вторая - находящаяся в непосредственном подчинении.
+2
-1
+1
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Jessi
Может хватит кормиться от этой темы? Пусть разбираются там в Федерации
0
-5
-5
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Анна Петрова
Прям "разнес"? Истерика детсадовца, который не получил свою хотелку - это не разнос.
+6
-2
+4
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justbored
Ответ Agura
Вайцеховская, Рудковская, Скобрев - из группы поддержки Плющенко - это что: великие специалисты - практики в мире фигурного катания? При всем своем желании нельзя найти ни одного подтверждения их побед в официальных соревнованиях, проводимых для фигуристов. Они что: соответствуют квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта фигурное катание на коньках (утв. приказом Минспорта России от 24.05.2022 N 434) ??? Почему же они позволяют себе поддерживать голословные обвинения в предвзятом судействе, которое по утверждению Плющенко, длится уже несколько лет?
Комментарий удален пользователем
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Agura
Вайцеховская, Рудковская, Скобрев - из группы поддержки Плющенко - это что: великие специалисты - практики в мире фигурного катания? При всем своем желании нельзя найти ни одного подтверждения их побед в официальных соревнованиях, проводимых для фигуристов. Они что: соответствуют квалификационным требованиям к спортивным судьям по виду спорта фигурное катание на коньках (утв. приказом Минспорта России от 24.05.2022 N 434) ??? Почему же они позволяют себе поддерживать голословные обвинения в предвзятом судействе, которое по утверждению Плющенко, длится уже несколько лет?
+6
-1
+5
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TheWitcher
Ответ Светлана Менова
Вайцеховская, Рудковская, Скобрев. Люди, имеющие самое прямое отношение к фигурному катанию)))
Еще примечательно, что больше половины поддерживающих являются работниками АП (Липницкая, Скобрев) или состоят в семейных отношениях с ЕП (Рудковская) 🤗😉 Из списка выбивается разве что ТАТ, чья позиция большинство болельщиков откровенно удивила…
+7
-3
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justbored
Высказывания Чайковской читаются как "чума на оба ваши дома" (после журналистов).
+1
0
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Джефф Лебовски
Если долго шевелить болото, то наступит день, когда болото начнёт шевелить тебя.
+3
0
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Manukello
Рука руку моет, блат на кумовстве. Давно пора перетряхнуть их там всех. Сидят до 80+ лет в кресла повцепились, а как до дела так и пикнуть не желают - вокруг же одни друзья и кумовья. Позор.
+10
-3
+7
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Светлана Менова
Вайцеховская, Рудковская, Скобрев. Люди, имеющие самое прямое отношение к фигурному катанию)))
+15
-2
+13
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