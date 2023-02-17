Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко, выдав гневную речь? И что ему за это будет?

Евгений Плющенко в центре внимания после первенства России среди юниоров, где его ученицы – Вероника Жилина и Софья Титова – заняли 2-е и 4-е места.

Раздосадованный тренер выдал мощнейшую речь, в которой разгромил федерацию и судей, пригрозил переходами своих спортсменок под другой флаг и пообещал дойти с претензиями до Минспорта и Владимира Путина.

В ближайшие дни мы обстоятельно разберемся, действительно ли Академию Плющенко системно зажимают судейством. А пока не лишне вспомнить: осенью наша федерация приняла важный документ – кодекс этики.

Вот определение оттуда: кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и поведения лиц, составляющих профессиональное сообщество фигурного катания на коньках.

Цель кодекса – установление этических норм и обеспечение единой основы поведения для всех лиц для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета ФФКР и личного авторитета, доверия спортивной общественности к процессу проведения соревнований, соблюдения честной борьбы, справедливости судейства и объективности результатов.

Давайте посчитаем, сколько пунктов из Кодекса нарушил Плющенко за 10-12 минут интервью.

Как полагается наказать Плющенко?

Комиссия по этике ФФККР (которую сейчас возглавляет Ирина Рабер) в зависимости от тяжести совершенного проступка вправе рекомендовать Исполкому ФФККР принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

– предупреждение;

– выговор с публикацией на сайте ФФККР;

– обязательство принести публичные извинения;

– наложение штрафа;

– аннулирование результата соревнований;

– дисквалификация временная или постоянная;

– запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

– исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон;

– отстранение от обслуживания соревнований;

– запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой ФФККР.

В Комиссию среди прочих входят главный тренер сборной Елена Чайковская, босс федерации Александр Коган (на фото), Алла Шеховцова, Антон Сихарулидзе, Алексей Тихонов.

Что ждет Плющенко на самом деле?

Похоже, ничего. Наша федерация не накажет Плющенко за этот спич, сообщает «Матч ТВ».

И тогда вопрос: Кодекс этики, которому не исполнилось даже полгода, – это реально работающий документ или просто стопка бумажек?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф