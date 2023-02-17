Фигурный лед
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Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко, выдав гневную речь? И что ему за это будет?

чемпионат России среди юниоров
ФФКР
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Фигурное катание Фигурное катание

Евгений Плющенко в центре внимания после первенства России среди юниоров, где его ученицы – Вероника Жилина и Софья Титова – заняли 2-е и 4-е места.

Раздосадованный тренер выдал мощнейшую речь, в которой разгромил федерацию и судей, пригрозил переходами своих спортсменок под другой флаг и пообещал дойти с претензиями до Минспорта и Владимира Путина.

В ближайшие дни мы обстоятельно разберемся, действительно ли Академию Плющенко системно зажимают судейством. А пока не лишне вспомнить: осенью наша федерация приняла важный документ – кодекс этики.

Вот определение оттуда: кодекс этики представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и поведения лиц, составляющих профессиональное сообщество фигурного катания на коньках. 

Цель кодекса – установление этических норм и обеспечение единой основы поведения для всех лиц для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета ФФКР и личного авторитета, доверия спортивной общественности к процессу проведения соревнований, соблюдения честной борьбы, справедливости судейства и объективности результатов.

Давайте посчитаем, сколько пунктов из Кодекса нарушил Плющенко за 10-12 минут интервью.

Как полагается наказать Плющенко?

Комиссия по этике ФФККР (которую сейчас возглавляет Ирина Рабер) в зависимости от тяжести совершенного проступка вправе рекомендовать Исполкому ФФККР принять решение о применении следующих мер дисциплинарного воздействия:

– предупреждение;

– выговор с публикацией на сайте ФФККР;

– обязательство принести публичные извинения;

– наложение штрафа;

– аннулирование результата соревнований;

– дисквалификация временная или постоянная;

– запрет занимать руководящие должности в системе ФФККР;

– исключение из составов сборных команд России по фигурному катанию на коньках, а также списка официальных лиц ФФККР, на предстоящий сезон;

– отстранение от обслуживания соревнований;

– запрет посещения мероприятий и соревнований проводимых под эгидой ФФККР.

В Комиссию среди прочих входят главный тренер сборной Елена Чайковская, босс федерации Александр Коган (на фото), Алла Шеховцова, Антон Сихарулидзе, Алексей Тихонов.

Что ждет Плющенко на самом деле?

Похоже, ничего. Наша федерация не накажет Плющенко за этот спич, сообщает «Матч ТВ».

И тогда вопрос: Кодекс этики, которому не исполнилось даже полгода, – это реально работающий документ или просто стопка бумажек?

«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф

11 комментариев

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Doctor V
Плющенко молодец, поскольку говорит откровенно о наболевшем.
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Ольга Ольгина
Да ничего не будет. Он как раз из тех, кого не трожь а то шлейф будет точно не от французского парфюма. Ведь понесёт его дальше и расскажет за сколько и как влез в тренеры сборной, с кем и как решал вопросы с судьями, после переходов косторной и трусовой. Или как обрабатывал родителей спортсменов из других штабов. Хотя я бы рада была если бы это все всплыло ради наведения порядка как в самой федре, так и в судейской системе. Но увы...
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Блинчик
А как накажут, к примеру, Железнякова, Ягудина, Тарасову Т.А., Журанкова? Или они наносили ущерб чести, достоинству, репутации и осуждали тех, кого федре не жалко?
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Олег Мохов
Всего год назад Плющенко был ярым путинистом.А вы говорите санкции не действуют.
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Defender64
Ничего не будет - а не то девочки сменят гражданство и будем знать тогда!
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unknownman
Сколько статей про Плющенко еще планирует накатать спортс в ближайшие часы?
О чем будет следующая? Сколько выпил Плющенко перед интервью?
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Светлана Менова
Чайковская высказалась, кстати. Но так, пожурила, скорее.
https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-17-chaykovskaya-nikakoy-predvzyatosti-so-storony-sudeystva-net-ucheniki-plyushchenko-dopustili-seryeznyye-sryvy
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krokodilych
Если начать пересчитывать людей, которые когда-то были великими спортсменами, а по завершении спортивной карьеры тем или иным способом зашкварились, то досчитать до конца не получится - упадешь от изнеможения.
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Lala M
Какой же это независимый комитет, если Чайковская и Сихарулидзе дружат с Рудковскими? Если это спустят на тормозах, то вообще на этот кодекс обращать внимание не стоит, потому, что вряд ли кто-то поступит хуже. Хотят в другие страны, почему нет? Пусть сборники вернут деньги на них потраченные, анулируют их результаты на ПР и ЧР и скатертью дорога.
+6
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Denkaaaa
кодекс этики просто сделали для галочки и все.
Плющу ничего не сделают,его так и продолжит плющить
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Призрачный триксель
Да что ему будет?как был дураком,так им и останется
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