Фигурный лед
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«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Василий Конов Василий Конов
Алина Загитова Алина Загитова
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Матч ТВ Матч ТВ
Фигурное катание Фигурное катание

Хэдлайнерами шоу «Влюбленные в фигурное катание» стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo (вы точно знаете ее по строкам «каждому по факту рядом нужен человек…»).

Юлия и Алина выступили в одном цвете – причем Алина успела переодеться и изменить прическу после показательного номера примерно часом раньше.

Они разделились, забрав по куплету и припеву: начинала Zivert – вживую. Со второго вступила Загитова, и стало понятно, что доверить ей дебют в режиме live организаторы не решились.

Позади у Алины несколько недель занятий по вокалу – она показывала кое-какие эпизоды оттуда в соцсетях, но преимущественно без звука (одно исключение).

Пожалуй, обойдемся без оценок как исполнения, так и решения использовать фонограмму. Обработка голоса, конечно, заметна.

Быстрая экспертиза от людей, имеющих отношение к трансляции на «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев – вел студию до и в перерыве шоу: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал он в телеграм-канале. А потом добавил в подтрибунке:

«Отлично все, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поет под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях».

Василий Конов – заместитель генпродюсера «Матч ТВ» тоже написал в телеграм-канале: «Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так».

А вы что думаете?

Загитова спела под фонограмму – вам понравилось?
819 голосов
Да
27%
Алина Загитова
Нет
73%
Дмитрий Губерниев

32 комментария

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DarjaEE
Ответ ZAZ968
Алина сделала это шоу. Люди пришли на неё, а не на Губерниева, и даже не на Зиверт. И как бы не изголялись журналисты, или околожурналисты, которым уже не интересны номера фигуристов, а интересно, под фанеру пела Алина или нет, это значит, что Олимпийская чемпионка Алина Загитова опять всех победила!
Не на Зиверт?! Ну-ну...
0
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Nautimus
Ответ Сергей Орлов
Господи, какое же позорище) 🤦‍♂️
Опять ты?🤦‍♂️
Узбагойзя уже, футболер.
0
0
0
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Оскар Муравьев
Все шоу лютый кринж и все в полутьме
0
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Veld
я думаю, что Алине бы осадиться. посидеть дома, книжки почитать - без шуток, если что, время у неё есть

она совершенно очаровательна но вся эта попсовая звездобратия выпьет из неё все соки и окончательно превратит в очередного клоуна работающего у глиномесов за мелкий, по сути, прайс
+6
-1
+5
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lanfqk
Что за желтуха? Почему вы про шоу, на котором выступали лучшие фигуристы нашей страны, написали о пении Алины Загитовой? Еще и голосовалку устроили и на главную выкатили)
+3
-1
+2
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AnnaPak
Ответ Jazzy22
Для шоу один раз спеть вполне себе норм
Так для шоу и подогревался интерес
0
0
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Сергей Вольфрам
клоун - официально!
+4
-1
+3
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Сергей Орлов
Господи, какое же позорище) 🤦‍♂️
+4
-1
+3
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Tarolya
Алинка супеееер! Мне очень понравилась!
+1
-1
0
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Светлана Полушина
Как ужасно она двигается!о пении промолчу
0
-3
-3
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Горгона Медузовна
Ну кто ещё кроме Самбура мог такое написать 😅😅
Небось заранее новость готовил, а тут незадача - Алина то хорошо справились.
Пришлось спешно переделывать под "фу, фанера".
И да. Алина не дебютирует в роли певицы и не начинается карьеру. Один раз спела для шоу и сделала это хорошо.
А кто-то только и делает, что клепает гнустные статейки, да и те с ошибками
+4
-2
+2
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ZAZ968
Алина сделала это шоу. Люди пришли на неё, а не на Губерниева, и даже не на Зиверт. И как бы не изголялись журналисты, или околожурналисты, которым уже не интересны номера фигуристов, а интересно, под фанеру пела Алина или нет, это значит, что Олимпийская чемпионка Алина Загитова опять всех победила!
+4
-1
+3
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hitriy klop
Мне кажется, что если Алина сядет какать посреди сцены, армия ее оголтелых фанатов скажет: "Какая молодец, подогрела интерес! Как она артистично это делает! Талантливый человек талантлив во всем". Ну и все в таком духе.
+4
-4
0
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roni11
Я не певец, я не пою, я не врач, я не делаю операций...зачем делают из Загитовой клоуна? Воистину лучше молчать, чем так
+8
-5
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Trash Talking
Я это слышал во время трансляции и по совершенно неслушабельному звучанию понял, это как раз то пение Загитовой, которое анонсировалось)
Думаю, самой Зиверт за это стыдно)
+3
-4
-1
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Nautimus
Самбур, ну кто ж еще? 🤦‍♂️
Ж-журналистика!
+3
-3
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Arty K.
а шуму-то было... 🤦‍♀️
+3
-3
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Туц
Алина подогрела интерес к этому шоу. Все ролики в ее соц сетях о подготовке к выступлению по сути были тоже рекламой этого шоу. Куча народу посмотрели только из за участия Алины. И получив все это Матч видимо решил все отлично можно и похейтить ту пиар от которой использовали. А шоу организовали ужасно, откровенная халтура. Только после Матча понимаешь на сколько лучше первый канал в организации таких мероприятий.
+3
-4
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Marina Syrovova
Молодец Алинка, хорошо спела.
+5
-5
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Kironbet
Ответ Айрат Ситдиков
после такого можно и в депутаты идти, все будут счастливы!
Да скорее бы уже это произошло, в конце концов 😅
+1
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D-eisler@yandex.ru
помню мем: "Нафлексить? или накринжить?"

кажется я теперь понял про что
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Varvarushka
Алина сделала классное шоу. Вспоминайте в какой опе оно у вас было в прошлом году. Голосую за Загитову, но не в той формулировке, которую поставил упоротый, грязнослов-автор
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-6
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ЮИ
Как же обидно за фигуристов: классные ребята откатали на дешёвом шоу и... И ничего. А песня звучала хорошо. Это же не лень было по губам читать, фонограмму выискивать. P.S. заголовок как отдельный вид непрофессионализма и хайпа.
+11
-8
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Tanzoli*
Я бы про работу Конова и Губера как журналистов в большинстве случаев сказала, что лучше никак, чем так...🙄 да и про многих других, кого на этом сайте запрещено критиковать. А АЗ никакую карьеру вроде не начинает...
+11
-10
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Айрат Ситдиков
Ответ notafan
че то пофиг это всё посмотрев как выглядела Алина на льду
после такого можно и в депутаты идти, все будут счастливы!
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