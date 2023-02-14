«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Хэдлайнерами шоу «Влюбленные в фигурное катание» стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo (вы точно знаете ее по строкам «каждому по факту рядом нужен человек…»).
Юлия и Алина выступили в одном цвете – причем Алина успела переодеться и изменить прическу после показательного номера примерно часом раньше.
Они разделились, забрав по куплету и припеву: начинала Zivert – вживую. Со второго вступила Загитова, и стало понятно, что доверить ей дебют в режиме live организаторы не решились.
Позади у Алины несколько недель занятий по вокалу – она показывала кое-какие эпизоды оттуда в соцсетях, но преимущественно без звука (одно исключение).
Пожалуй, обойдемся без оценок как исполнения, так и решения использовать фонограмму. Обработка голоса, конечно, заметна.
Быстрая экспертиза от людей, имеющих отношение к трансляции на «Матч ТВ».
Дмитрий Губерниев – вел студию до и в перерыве шоу: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал он в телеграм-канале. А потом добавил в подтрибунке:
«Отлично все, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поет под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях».
Василий Конов – заместитель генпродюсера «Матч ТВ» тоже написал в телеграм-канале: «Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так».
А вы что думаете?
Узбагойзя уже, футболер.
она совершенно очаровательна но вся эта попсовая звездобратия выпьет из неё все соки и окончательно превратит в очередного клоуна работающего у глиномесов за мелкий, по сути, прайс
Небось заранее новость готовил, а тут незадача - Алина то хорошо справились.
Пришлось спешно переделывать под "фу, фанера".
И да. Алина не дебютирует в роли певицы и не начинается карьеру. Один раз спела для шоу и сделала это хорошо.
А кто-то только и делает, что клепает гнустные статейки, да и те с ошибками
Думаю, самой Зиверт за это стыдно)
Ж-журналистика!
кажется я теперь понял про что