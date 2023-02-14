«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Хэдлайнерами шоу «Влюбленные в фигурное катание» стали певица Zivert и Алина Загитова, вместе исполнившие песню Credo (вы точно знаете ее по строкам «каждому по факту рядом нужен человек…»).

Юлия и Алина выступили в одном цвете – причем Алина успела переодеться и изменить прическу после показательного номера примерно часом раньше.

Они разделились, забрав по куплету и припеву: начинала Zivert – вживую. Со второго вступила Загитова, и стало понятно, что доверить ей дебют в режиме live организаторы не решились.

Позади у Алины несколько недель занятий по вокалу – она показывала кое-какие эпизоды оттуда в соцсетях, но преимущественно без звука (одно исключение).

Пожалуй, обойдемся без оценок как исполнения, так и решения использовать фонограмму. Обработка голоса, конечно, заметна.

Быстрая экспертиза от людей, имеющих отношение к трансляции на «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев – вел студию до и в перерыве шоу: «Алина, чуть лучше попадать в фонограмму – и будет роскошное пение!» – написал он в телеграм-канале. А потом добавил в подтрибунке:

«Отлично все, осталось только под фонограмму научиться попадать. Синхронно чтобы все было. Как человек, который часто поет под фонограмму, говорю, что очень сложно. Алина прекрасна во всех ипостасях».

Василий Конов – заместитель генпродюсера «Матч ТВ» тоже написал в телеграм-канале: «Ни в коем случае не ругаю Алину Загитову, но начинать карьеру на сцене под фонограмму на фоне сильной вокалистки и на глазах многомиллионной аудитории в прямом федеральном эфире – это прям крайне непродуманный шаг. Лучше никак, чем так».

А вы что думаете?