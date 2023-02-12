Валиева в шоу Утяшевой: зачем слушала грустную музыку на Олимпиаде, кто ее три кумира и что любит поесть?

Камила Валиева побывала в гостях у Ляйсан Утяшевой на ютуб-шоу «Дерзкая готовка».

Они готовили жареного лосося под соусом и салат с рукколой и креветками, а по ходу фигуристка отвечала на вопросы: о стрессе на Олимпиаде, кумирах, долголетии в фигурном катании и о выбранном пути.

«Когда мне было 6 лет, бабушка научила готовить яичницу»

– Это какое твое интервью?

– На ютубе – первое.

– Велкам на просторы ютуба! Камилочка, ты, конечно, хартбрейкер всех нас. Мы все до сих пор сидим в ждущей позе и думаем: когда, когда, когда это золото уже на твою грудь? Потому что – ну выстрадала! Вот в каких ощущениях сейчас находишься ты?

– В ожидании все еще. Еще международный суд должен пройти, пока еще ничего больше не могу про это сказать.

– Ты маленькая девочка, на тебя столько всего свалилось. Мы все тебя поддерживаем и очень сильно любим. Мне кажется, что никто так не врывался еще… Я смотрела на тебя и думала: вот эта маленькая девочка, это сколько мужества, сколько сил в тебе! Вся страна с тобой. Скажи, что сегодня будем готовить?

– Салат с креветками и рыбу.

– Ты часто готовишь?

– Ну… часто, да. Хотя бы раз в день точно.

– Твое первое блюдо – сколько тебе было лет?

– Шесть лет. Меня бабушка научила яичницу готовить. Чтобы я, когда хотела кушать, точно могла хотя бы яичницу приготовить.

– А ты можешь совмещать готовку и говорить?

– Думаю, что да. Сначала начнем с салата, а потом уже рыбу. Рыбу быстро делать, мы ее жарим буквально минут пять.

Камилу взяли в фигурное катание с одним условием – «не кушать лед»

Утяшева попросила Камилу научить ее танцу из сериала «Уэнсдэй» – Валиева показала несколько движений.

– Я знаю, что в свободное время ты танцуешь.

– Да, я очень люблю танцевать.

– Вог, да?

– Не только. Контемп – это вообще моя любовь. Я хочу и хип-хоп попробовать, все-все.

– А тебе как-то помогает это совмещать с фигурным катанием?

– Да. Но это, скорее, разгружает мою нервную систему после тренировок. Я даже отдыхаю больше, когда танцую.

– Как ты попала в фигурное катание? Ютуб еще об этом не знает.

– Меня отвела мама, когда мне было три года. Отвела она меня, потому что я болела часто. Она решила как-то меня закалить. Она звонила в художественную гимнастику, но там сказали, что только с четырех или с пяти лет принимают. А мне три с половиной года.

Тогда она позвонила в фигурное катание, там ответили: в принципе, если ваш ребенок не будет кушать лед, то мы его возьмем. Я пришла, лед не кушала. Мне сказали – все хорошо. Правда, на следующий день я опять заболела, еще сильнее. Но в итоге все равно продолжила заниматься и уже в четыре года я ходила и на лед, и на художественную гимнастику, и на балет.

– А на художественную гимнастику ты к кому ходила?

– А у нас там в Казани… Просто мне мама даже говорила, что на третий юношеский сдала.

– Нравилось?

– Ну, было больно, скажу так. Но зато в дальнейшем мне это очень помогло, потому что меня хорошо растянули, на шпагат садилась. А еще я на танцы ходила до пяти лет. Просто как развивающие. Вот.

Что именно бесит Камилу в исполнении журналистов?

– Естественно, я не могу у тебя не спросить. Вот ты сказала, что танцами сбрасываешь напряжение. Но ты очень юная, может, и половины еще не понимаешь, что сейчас происходит вокруг твоей фамилии и тебя. Как бороться со стрессом? Ты уже можешь научить.

– Я еще учусь с ним бороться. Потому что это на самом деле оказалось сложнее. На Олимпиаде я, например, гуляла очень много. Гуляла в наушниках.

У нас была маленькая деревня, там даже полный круг нельзя было сделать – все было огорожено. Я вот так по полкруга ходила – по полтора часа утром, днем и вечером.

– В хорошем темпе?

– Да.

– Ну это 20 тысяч шагов где-то ты делала, плюс-минус.

– Ну да.

– Просто я-то шагоман, я обожаю ходить. И ты права – это динамическое такое разгружение. А какая музыка, что слушала?

– Ой, грустные песни слушала.

– Почему? Зачем?

– Не знаю, наоборот чтобы: погрустила – и лучше стало. Погрустила, пока ходила, а потом сбросила все напряжение и поехала на тренировку.

– Ты такая позитивная, красивая девочка, любишь улыбаться. Но я хочу обратиться к вам, дорогие журналисты. Почему, когда вы делаете публикации о Камиле Валиеве, то всегда используете такие фотографии (делает печальное лицо – Sports.ru)?

– А это их любимые фотографии.

– Просто ну что это такое? Я каждый раз смотрю и… Я и думала, что ты сейчас ко мне придешь вот такая. Пожалуйста, девочка улыбчивая, красавица – можете такие фотографии брать? Тебя тоже это бесит?

– Ну да, очень много такого.

– Вот ты ведешь социальные сети достаточно активно. А комментарии иногда сбивают или тебе пофигу?

– Да уже как-то… За этот год я к этому более-менее спокойно начала относиться. Уже не так часто читаю комментарии. Если что-то нужно мне сказать – у меня есть мама, у меня есть тренеры, у меня есть очень много людей в окружении, которые мне действительно скажут то, что нужно поправить и так далее. Мне не нужно для этого лезть в комментарии и читать, что же со мной не так.

– А что ты можешь молодому поколению сказать? Бывают ведь травля и буллинг. Как молодым девочкам с этим справляться?

– Меньше быть в социальных сетях, меньше делать из этого что-то важное. Сейчас мы больше живем в социальных сетях, чем реальной жизнью. То есть мы все время если куда-то идем, то надо сначала снять, а потом уже что-то смотреть. Или иногда ты не смотришь реальными глазами, а все через телефон делаешь.

Просто нужно поубавить важность социальных сетей и поубавить людей, которые все пишут. Потому что по факту это люди, которые скрываются за какими-то аккаунтами, порой это даже аккаунты без фотографий, и они что-то тебе пишут. Я думаю, что если бы человек тебя увидел вживую, то он бы тебе такого никогда не сказал.

– Спорт реально лечит?

– Да. Это потому что ты чем-то занимаешься все время, и даже если тебе грустно, ты в свое удовольствие хоть что-то делаешь.

«Я знаю, что если это плюс это, то значит, точно будет вот это». Догадались, какой у Валиевой любимый предмет в школе?

– О чем маленькая Камила мечтала, когда выходила на лед?

– Стать олимпийской чемпионкой! Это глобальная мечта, потому что я маме все время в садике еще говорила, что хочу стать олимпийской чемпионкой. А так – мне очень нравилось кататься. И кататься, и вращаться. Само вот это ощущение скорости, когда ветер в лицо и просто вау!

– Это нереально на самом деле. Честно – я пыталась встать на коньки. Меня Леша Ягудин пытался поставить в первый сезон «Ледникового периода», но я встала и сразу разъехалась. И дальше не могла уже ничего. Для меня это что-то непостижимое. Как там тормозить вообще?

– Мы лезвие так поперек ставим… Но этому же всему учат! В первый год ты просто учишься затормозить сначала пяточкой. Я иногда даже в борт влетала, потому что маленькая и не успевала затормозить.

– И ты все равно продолжала ходить?

– Конечно.

– Но были же какие-то поражения наверняка? И тебя это не останавливало? Ты сама в спорт влюбилась, или больше мама любила фигурное катание?

– Думаю, лет до шести я как минимум не понимала. Просто каталась, и мне было хорошо. Выиграла, не выиграла – мне было все равно. А вот после шести лет я уже переехала в Москву и там попала к более серьезному тренеру, и это стало важно. Ну, конечно, когда проигрываешь – такие себе эмоции. Но все равно.

– Проигрыш проигрышу рознь. Когда ты там упала, ты сама понимаешь. А когда ты откатала чисто, идеально для себя, но тебе почему-то не ставят. Вот, наверное, здесь подкашивает?

– Вот здесь да, самое обидное. Но в осознанном возрасте, когда уже на международные старты выходила, там если я все делала, то я и выигрывала. Понятно, что если у тебя ошибка, на следующий день ты придешь на каток и все будешь переделывать до тех пор, пока это не станет идеальным.

– Сама или под давлением тренеров?

– Сама, сама. Тренер, конечно, говорил, что и как делать, сколько. Но даже если вдруг не получилось, то я еще, еще и еще делала.

– То есть трудоголик такой, да? А как со школой дела?

– Нормально, хаха.

– И такой нервный смешок.

– Ну, в прошлом году я сдала ОГЭ. В этом я уже готовлюсь активно к ЕГЭ. До этого я просто ходила в школу пару раз в неделю и сдавала домашнее задание. А сейчас я в перерывах между тренировками с учителями онлайн занимаюсь. Это как раз подготовка. Очень удобно, чтобы туда-сюда не ездить.

– А любимый предмет какой?

– Математика.

– Серьезно?

– Да. Мне нравится.

– Откуда такое вообще? Это странно даже.

– Не знаю. Как-то точные науки мне больше нравятся. Я знаю, что если это плюс это, то значит, точно будет вот это.

– То есть логика должна быть во всем.

– Да.

– А есть какие-то приметы? Говорят про спортсменов, что мы мнительные, верим во все эти приметы. Вот ты мнительная?

– Ой, бывало. Я стараюсь это убирать, потому что это доходило уже до крайностей.

– Какие крайности были?

– Если вдруг надела конек не с левой ноги, то я расшнуровывалась, снимала, еще раз надевала коньки. Но сейчас этого нет, сейчас все нормально. У каждого свои приметы. У кого я ни спрашивала – ни разу не совпало.

– А откуда эти приметы пришли? Не думала?

– Мне кажется, из-за того, что у нас очень непредсказуемый вид спорта. Лед скользкий, и ты уже начинаешь верить: а вдруг мне это поможет? Раньше так думала.

Три фигуристки-кумира у Камилы – все из «Хрустального»

– У тебя вообще есть кумиры? Вот кто тебе нравится?

– В фигурном катании: Алина Загитова, Женя Медведева.

– Они совершенно разные.

– Совершенно разные, но по-своему уникальные и прекрасные. И Юлия Липницкая – я когда ее в первый раз увидела на Олимпиаде-2014, то просто сидела и такая: вау, как она катается, как она вращается! И так же на девочек смотрела.

Это из фигурного катания. А из жизни… Я не знаю.

– Певица? Актриса?

– Ну нет.

– Может, актриса, которая в сериале «Уэнсдэй» сыграла (Дженна Ортега – Sports.ru)?

– Она крутая, но не скажу, что я прям от нее фанатею. Пока нет.

– Какие ты фильмы и сериалы смотришь?

– Из сериалов «Уэнсдэй» смотрела, «Вампиры средней полосы» – совсем недавно вышел русский сериал, мне очень понравилось, безумно. Из передач я много смотрю «Импровизацию», потому что иногда хочется просто посмеяться. А фильмы очень редко смотрю. Даже если смотрю, то мне не все фильмы запоминаются.

– Хорошо – как проводишь свой досуг? В выходной?

– В выходной обычно стараюсь гулять. Гулять, гулять, гулять, с друзьями встречаться. Например, мы ходили в кино, на квесты, на картинг – это вообще моя любовь.

«Я как комета? Главное – не так быстро потухнуть». Валиева хочет кататься долго

– Возможно ли в фигурном катании спрогнозировать: я хотела бы до 25-27 лет кататься?

– Можно поставить цель, но уже смотреть на пути к ней, что с тобой будет к 27. У нас есть прекрасный пример Лизы Туктамышевой – ей 26 лет, она в прекрасной форме. Но очень мало девушек доходит до такого уровня в 26 лет. Большинство заканчивает в 21 год.

– Ну пожалуйста, не заканчивай, ладно?

– Я стараюсь.

– Потому что так ярко, вшууух, как комета. Мне кажется, тебя уже на Марсе увидели.

– Главное – не так быстро потухнуть.

– Хочется, чтобы ты подольше сияла.

– И мне очень хочется.

Про вес – каким он должен быть и сколько Камила весила в Пекине

– У фигуристок, по-моему, нет таких проблем с весом, как у гимнасток?

– Есть.

– Сколько раз на дню вас взвешивают?

– Один раз.

– Нет, у вас нет таких проблем с весом, как у гимнасток.

– Ну не настолько, да.

– Какой твой идеальный вес?

– На Олимпиаде было 45 кг. Сейчас я не буду говорить, какой вес… Рост 163 см.

– А для чего вам-то вес нужен?

– Потому что доезжать программу – особенно произвольную – очень тяжело с большим весом. С очень большим весом.

Должен быть какой-то определенный. Если ты слишком мало весишь, то ты не доедешь чисто физически, потому что у тебя не хватит сил. А если большой, то ты во второй половине не подпрыгнешь. Должна быть середина – не слишком худой, не слишком массивный, и чтобы на льду красиво было.

«Сладкое люблю очень сильно. Прям даже плохо, что я такая сладкоежка»

– Каникулы существуют у вас?

– Да, они у нас в мае, месяц.

– Как ты их проводишь?

– Куда-нибудь улетаю…

– Давай всю правду: Турция, олл инклюзив, ем с утра до ночи, дискотеки.

– Дискотеки нет, но кушаем, да!

– А что ты любишь покушать?

– Ой, сладкое люблю очень сильно. Прям даже плохо, что я такая сладкоежка. Рыбу почему-то очень полюбила за последние несколько недель. У нас тренер обычно шутит, что мы уходим на каникулы одни, приходим вообще другие люди.

– В лучшую сторону?

– Скажем так, по объемам, хахаха.

– Твой максимум был какой? Вот ты поправилась за май – на сколько?

– Ну… килограмма 4.

– Зато ни в чем себе не отказывала.

– Да.

– Как сбрасывала?

– Больше тренировок, и вечером, главное, не оставаться наедине с собой. И с холодильником. То есть стараться прогуляться либо с ребятами посидеть.

Кем Валиева хочет стать после карьеры в спорте?

– Мама с тобой везде?

– Да, ну... почти да. Кроме олимпийского сезона – там нельзя было. У нас были очень строгие правила по поводу карантина, и мы когда летали на старты – на каждого спортсмена один тренер. И все. И неважно, 18 тебе лет, не 18 – летаешь один, живешь один.

Кто-то не может без мамы. А меня мама, наоборот, приучала: вот меня не будет, и ты должна все делать сама. Я сама красилась, делала прическу, готовила – с 14-15 лет. Единственное, мне мама платье гладила.

– Кем ты себя видишь после спорта?

– Хотела бы попробовать тренером, чуть-чуть поработать, хоть немного. Но… Я все-таки пока в раздумьях, очень хочется продолжить спортивную карьеру, реализовать максимально и потом уже, я думаю, к 20 годам минимум, я хоть чуть-чуть буду…

Как Тутберидзе мотивировала Камилу после перелома ноги

– Как ты себя чувствуешь перед камерами? Нормально?

– Да.

– А ведущей хочешь попробовать?

– Хочу. Но всему нужно учиться.

– Травмы – беспокоит что-то?

– Иногда. Ну это так…

– Опыт старших коллег учит следить за собой?

– Больше разминаться, больше заминаться и растягиваться. Прям таких серьезных травм, тьфу-тьфу-тьфу, нет.

– Ты терпение фигурного катания, а я травма художественной гимнастики. Все о травмах – это ко мне. Сейчас медицина шагнула вперед?

– Просто мы покрепче стали. Когда-то, в 13 лет их больше намного – и колени болят, и стопы, и нога была сломана. Я сломала ногу после юниорского этапа Гран-при, месяц лежала без движения. Вышла на лед, мне сказали: ты не успеешь, у нас финал через месяц – просто катайся.

Потом Этери Георгиевна вышла: а почему не успеешь? Поехали! И я очень активно старалась восстановиться. Было довольно больно, но терпимо, и мотивация появилась быстрее восстановиться.

– А в каком месте ломала?

– Пятую плюсневую кость на правой ноге, и на левой – не вспомню название кости, но где голень, плюс-минус там.

«Я прошла бы этот путь еще раз»

– Если бы тебе предложили начать все сначала, ты бы выбрала этот же путь? Или что-то бы поменяла? Сейчас не о травмах, а вообще про свой путь.

– Выбрала бы все-таки этот. Мне очень нравится. Есть сложности, но это действительно хороший путь, и я многого добилась за этот маленький промежуток времени. Надеюсь, еще добьюсь. И столько крутых, замечательных, интересных людей на пути встретила. Столькому они меня научили. Я бы прошла это еще раз.

– Невероятная девочка, я сейчас расплачусь. Береги себя, я искренне твой фанат. Сцена твоя, говори что-то таким же неравнодушным людям, как я. Пожелай нам что-то.

– Хотелось сказать вам спасибо большое за эту поддержку, такую веру, столько радостных эмоций, когда мне такие именитые люди говорят, что я хорошо катаюсь и вдохновляю. Это безумно приятно. Это то, к чему я в принципе и стремилась.

Когда мы катаемся, по большей части катаемся именно для вас, зрителей, чтобы вы почувствовали энергию, которая исходит от нас.