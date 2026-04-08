Кубок Содружества. Плескачева победила по КМС, Кольцова – 2-я, Стахович – 3-я, Мариничева выиграла среди взрослых
Лидия Плескачева выиграла соревнования юниорок на Кубке Содружества в Йошкар-Оле. Среди взрослых победу одержала Арина Мариничева.
Йошкар-Ола, Россия
Юниорки, КМС
Итоговое положение
1. Лидия Плескачева – 196,35
2. Екатерина Кольцова – 191,80
3. Варвара Стахович (Беларусь) – 188,40
4. Ирина Гаращук – 186,09
5. Милана Лебедева – 180,16
6. Яна Иванова – 175,99
7. Мария Котова – 173,40
8. Елизавета Лабутина – 168,22
9. Василиса Абакумова – 168,20
10. Анастасия Шигина – 167,42
Произвольная программа
1. Лидия Плескачева – 130,21
2. Екатерина Кольцова – 125,55
3. Ирина Гаращук – 124,90
4. Варвара Стахович (Беларусь) – 123,88
5. Милана Лебедева – 120,95
6. Мария Котова – 119,59
7. Яна Иванова – 115,88
8. Валерия Шедько – 112,27
9. Василиса Абакумова – 110,73
10. Анастасия Шигина – 108,53
Короткая программа
1. Екатерина Кольцова – 66,25
2. Лидия Плескачева – 66,14
3. Варвара Стахович (Беларусь) – 64,52
4. Елизавета Лабутина – 62,30
5. Ирина Гаращук – 61,19
6. Яна Иванова – 60,11
7. Милана Лебедева – 59,21
8. Анастасия Шигина – 58,89
9. Маргарита Игонова – 58,15
10. Василиса Абакумова – 57,47
Женщины
Итоговое положение
1. Арина Мариничева – 187,79
2. Александра Чаткина – 174,94
3. Людмила Фурсова – 163,60
4. Мария Шаталова – 157,26
5. Ульяна Третьякова – 145,90
6. Елизавета Костюк – 125,68
Произвольная программа
1. Арина Мариничева – 132,16
2. Александра Чаткина – 115,55
3. Людмила Фурсова – 105,90
4. Мария Шаталова – 102,40
5. Ульяна Третьякова – 96,41
6. Елизавета Костюк – 86,11
Короткая программа
1. Александра Чаткина – 59,39
2. Людмила Фурсова – 57,70
3. Арина Мариничева – 55,63
4. Мария Шаталова – 54,86
5. Ульяна Третьякова – 49,49
6. Елизавета Костюк (Беларусь) – 39,57