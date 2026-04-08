Кубок Содружества. Плескачева победила по КМС, Кольцова – 2-я, Стахович – 3-я, Мариничева выиграла среди взрослых

Фигуристка Плескачева победила на Кубке Содружества в Йошкар-Оле.

Лидия Плескачева выиграла соревнования юниорок на Кубке Содружества в Йошкар-Оле. Среди взрослых победу одержала Арина Мариничева.

Кубок Содружества

Йошкар-Ола, Россия

Юниорки, КМС

Итоговое положение

1. Лидия Плескачева – 196,35

2. Екатерина Кольцова – 191,80

3. Варвара Стахович (Беларусь) – 188,40

4. Ирина Гаращук – 186,09

5. Милана Лебедева – 180,16

6. Яна Иванова – 175,99

7. Мария Котова – 173,40

8. Елизавета Лабутина – 168,22

9. Василиса Абакумова – 168,20

10. Анастасия Шигина – 167,42

Произвольная программа

1. Лидия Плескачева – 130,21

2. Екатерина Кольцова – 125,55

3. Ирина Гаращук – 124,90

4. Варвара Стахович (Беларусь) – 123,88

5. Милана Лебедева – 120,95

6. Мария Котова – 119,59

7. Яна Иванова – 115,88

8. Валерия Шедько – 112,27

9. Василиса Абакумова – 110,73

10. Анастасия Шигина – 108,53

Короткая программа

1. Екатерина Кольцова – 66,25

2. Лидия Плескачева – 66,14

3. Варвара Стахович (Беларусь) – 64,52

4. Елизавета Лабутина – 62,30

5. Ирина Гаращук – 61,19

6. Яна Иванова – 60,11

7. Милана Лебедева – 59,21

8. Анастасия Шигина – 58,89

9. Маргарита Игонова – 58,15

10. Василиса Абакумова – 57,47

Полные результаты – здесь.

Женщины

Итоговое положение

1. Арина Мариничева – 187,79

2. Александра Чаткина – 174,94

3. Людмила Фурсова – 163,60

4. Мария Шаталова – 157,26

5. Ульяна Третьякова – 145,90

6. Елизавета Костюк – 125,68

Произвольная программа

1. Арина Мариничева – 132,16

2. Александра Чаткина – 115,55

3. Людмила Фурсова – 105,90

4. Мария Шаталова – 102,40

5. Ульяна Третьякова – 96,41

6. Елизавета Костюк – 86,11

Короткая программа

1. Александра Чаткина – 59,39

2. Людмила Фурсова – 57,70

3. Арина Мариничева – 55,63

4. Мария Шаталова – 54,86

5. Ульяна Третьякова – 49,49

6. Елизавета Костюк (Беларусь) – 39,57

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Независимо от того, допустят ли наших (российских и белорусских) фигуристов до международных стартов, надо чтобы белорусские фигуристы могли участвовать на этапах Гран при в России наравне с российскими спортсменами, то есть не вне конкурса
Ответ Хьюстон, у нас п...
Нельзя этого делать, на территории России запрещены международные соревнования. Могут участвовать только вне конкурса.
Ответ floret
Йошкар-Ола в России находится. Кубок Содружества спокойно проводят
Что-то я пропустил тот факт, что Милана Лебедева ушла от Рудковских к Пановой. Ну и правильно сделала
Ответ Хьюстон, у нас п...
Она с Нового года у Пановой. Правильно сделала, что ушла, не правильно, что приходила в АП. Хорошо хоть, что на контракт не попала.
Ответ Ягун Ягунини
За чем ей на контракт если она имеет возможность за один сезон сменить пять платьев и 4 программы, только за свои, кровные.
Варвара Стахович понравилась. Хороший показала прокат даже по меркам российских фигуристок
От Рудковских вообще, что ли, все убежали? Только мамыра осталась? Сильна тётя, нагнула таки буквой зю физкультурное училище
Ответ Беглый*
Они теперь нежнятину под французский вокал пытаются Яметовой поставить. Зрелище, подозреваю, будет то ещё.
Поздравляю Арину Мариничеву из Карелии с победой! Первый сезон по мастерам спорта - и вполне успешный
У юниорок на три разминки состав и он поинтересней, чем у взрослых. Всем девчатам гладкого льда и удачи !
Варя Стахович понравилась, интересная девочка
У нас новая трикселистка, Яна Иванова
Ну вот уже качественный и уверенный прокат КП у Лизы Лабутиной. С прыжками и элементами ФК справилась успешно.
Варвара Стахович понравилась и в КП и в ПП. Потенциал есть, её бы в сильную тренерскую группу
Рекомендуем
Главные новости
Москвина о Гуменнике: «Очень рады, что тренеры нашей школы подготовили спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне»
сегодня, 13:55
Татьяна Мишина: «Скорее могла бы представить Роднину в роли руководителя нашего фигурного катания, чем тренера»
сегодня, 13:45
Александр Жулин: «Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья мировая война»
сегодня, 13:36
Ше-Линн Бурн поставила новую короткую программу Нине Петрыкиной
сегодня, 12:22Видео
Илья Авербух: «Хочется, чтобы этот сезон дал Гуменнику сил идти дальше, покорять новые вершины»
сегодня, 08:57
Алина Загитова: «Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было»
сегодня, 06:18
«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»
вчера, 20:44Фото
Тамара Москвина: «Из новостей – у Мишиной будет свадьба. Пока это самое главное»
вчера, 19:15
Чемпионат мира по синхронному катанию-2026. Les Supremes победили, Haydenettes – 2-е, Helsinki Rockettes – 3-и
вчера, 17:45
Козловский о программе для «Русского вызова»: «Это номер о том, что нельзя сдаваться. Надо идти, преодолевая все, и писать на льду свою историю»
вчера, 17:29
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Леонова о победе Сакамото: «Я плакала, была очень рада за нее. Это действительно прокат жизни»
28 марта, 12:11
Александр Энберт: «Сакамото – великая спортсменка. Вчерашний прокат получился особенным, эмоционально это было очень сильно»
28 марта, 11:09
Александра Трусова: «Не знаю, что меня радует сегодня больше: весеннее солнце или то, как под ним выглядит мое новое окрашивание»
25 марта, 10:49Фото
Александра Бойкова: «Я в отношениях, уже достаточно долгих, мы вместе в районе 4-5 лет. Человек живет в Петербурге»
11 марта, 12:41
Роднина о том, что Большунов отказался перейти в другую сборную: «Александр молодец, им можно и нужно гордиться»
10 марта, 12:36
Елизавета Куликова: «Я планирую поступать в театральный. Тренеры не против, но боятся, что я совсем уйду туда»
9 марта, 13:04
Рекомендуем