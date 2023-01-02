Как фигуристы встретили Новый год: танец Загитовой у елки, Трусова с горой подарков, дерзкий фотосет Медведевой

Новогодние праздники в фигурном катании – пора ледовых шоу: как правило, спортсмены (даже действующие) на стыке декабря и января заняты гастролями.

Но многие сумели встретить 2023-й не за работой, в эффектных нарядах – и главное, показали это в соцсетях. Здесь мы собрали самое интересное. Если чего-то не хватает, предлагайте в комментариях!

Алина Загитова и попозировала у елки на каблуках...

... и станцевала с сестрой Сабиной: «Хэппи нью Э».

Софья Самоделкина и ее ушки.

А бонусом – бэкстейдж поздравления возле елки вместе с Григорием Федоровым.

Анна Щербакова в компании Дарьи Усачевой – в этом сезоне обе без соревнований.

Анне идет красный, правда?

Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и их дочки: Елизавета и Мишель. Уютно, по-семейному.

Станислава Константинова и этот взгляд...

31 декабря Елена Радионова объявила о помолвке с игроком футбольного ЦСКА Константином Кучаевым.

Юлия Липницкая с дочкой Каталиной. Муж и отец Влад Тарасенко призван в армию в рамках частичной мобилизации.

У Александры Трусовой все хорошо с подарками.

Евгений Плющенко и его семья в колпаках. Где-то недалеко, наверное, накрыт стол как у Сильвио Берлускони.

Евгения Медведева заготовила на праздник фотосет в черном (и местами прозрачном)

Первый Новый год Аделины Сотниковы в качестве матери.

Елизавета Худайбердиева после победы на чемпионате России (в дуэте с Егором Базиным) повеселела и вернулась к привычным кадрам.

А Даниил Глейхенгауз махнул в Петру (Иордания) – елок там нет.

В компании с ним – корреспондент Первого канала Ольга Паутова

Софья Акатьева ворвалась в 2023-й чемпионкой России.

Поздравляем!

Фото: instagram.com/azagitova; instagram.com/burning.princess; instagram.com/adelina_sotnikova14; instagram.com/lkhudaiberdieval; instagram.com/jmedvedevaj; instagram.com/akatyevasofya;