Фигурный лед
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Как фигуристы встретили Новый год: танец Загитовой у елки, Трусова с горой подарков, дерзкий фотосет Медведевой

Софья Акатьева Софья Акатьева
Евгения Медведева Евгения Медведева
Даниил Глейхенгауз Даниил Глейхенгауз
Алина Загитова Алина Загитова
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Александра Трусова Александра Трусова
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Елизавета Худайбердиева Елизавета Худайбердиева
Фигурное катание Фигурное катание

Новогодние праздники в фигурном катании – пора ледовых шоу: как правило, спортсмены (даже действующие) на стыке декабря и января заняты гастролями.

Но многие сумели встретить 2023-й не за работой, в эффектных нарядах – и главное, показали это в соцсетях. Здесь мы собрали самое интересное. Если чего-то не хватает, предлагайте в комментариях!

Алина Загитова и попозировала у елки на каблуках...

... и станцевала с сестрой Сабиной: «Хэппи нью Э».

Софья Самоделкина и ее ушки.

А бонусом – бэкстейдж поздравления возле елки вместе с Григорием Федоровым.

Анна Щербакова в компании Дарьи Усачевой – в этом сезоне обе без соревнований.

Анне идет красный, правда?

Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и их дочки: Елизавета и Мишель. Уютно, по-семейному.

Станислава Константинова и этот взгляд...

31 декабря Елена Радионова объявила о помолвке с игроком футбольного ЦСКА Константином Кучаевым.

Юлия Липницкая с дочкой Каталиной. Муж и отец Влад Тарасенко призван в армию в рамках частичной мобилизации.

У Александры Трусовой все хорошо с подарками.

Евгений Плющенко и его семья в колпаках. Где-то недалеко, наверное, накрыт стол как у Сильвио Берлускони.

Евгения Медведева заготовила на праздник фотосет в черном (и местами прозрачном)

Первый Новый год Аделины Сотниковы в качестве матери.

Елизавета Худайбердиева после победы на чемпионате России (в дуэте с Егором Базиным) повеселела и вернулась к привычным кадрам.

А Даниил Глейхенгауз махнул в Петру (Иордания) – елок там нет.

В компании с ним – корреспондент Первого канала Ольга Паутова

Софья Акатьева ворвалась в 2023-й чемпионкой России.

Поздравляем!

Фото: instagram.com/azagitova; instagram.com/burning.princess; instagram.com/adelina_sotnikova14; instagram.com/lkhudaiberdieval; instagram.com/jmedvedevaj; instagram.com/akatyevasofya;

7 комментариев

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Люблю Женьку
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Красивые все! У Юли дочка её копия 👍
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MirandaHoax
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Ответ ТМЗ
Щербакова,как обычно,колхоз рассвет.
Как вы живёте то с такой чеинотой в душе. Трудно, наверно. Жрёт она вас и требует выхода.
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Osik92
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Что там Усачева и хромых почему про них ничего не слышно вообще.. Хронические травмы чо ли.. Ведь им всего 16 а не выступают давным давно
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Большое Путешествие Рузика
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Про Худу очень смешно и в точку "вернулась к привычным кадрам".
"Пострадала" и хватит.
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Большое Путешествие Рузика
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Сашка красиво отфотошоплена. У Яны научилась.
У самой Яны непонятно, что за фишка с гусарскими костюмами на детях....
Глейхенгауз удивил с выбором места, очень незаурядно, хотела бы там побывать.
Аня красиво выглядит очень, ну и Алина как обычно хороша.
Очень милая фотка Юли с дочкой.
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ТМЗ
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Щербакова,как обычно,колхоз рассвет.
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-7
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ТМЗ
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Определяем атмосферу в семьях по малышам
Смотрите на младшую дочь ягулина - вот что у нее на лице написано,вот в такой атмосфере и существует семья.
+3
-6
-3
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