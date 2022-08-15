Фигурный лед
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«Камеру отодвиньте, чтобы двоих было видно». Что изменилось в показе Трусовой на Первом канале?

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Внезапная интрига произвольных программ на Гран-при России в Самаре: взаимодействие Первого канала и Александры Трусовой.

Сразу спойлер: прохлада, которую пока сложно объяснить, ощущается.

А теперь контекст: накануне в коротких программах эфир вздрогнул от общения комментаторов Александра Гришина и Максима Транькова.

Гришин: «Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет».

Траньков: «Ну, Трусова – все... для Первого канала».

Сама Саша при этом весь этап носила брендированную олимпийку, на которой характерно отсутствовала нашивка телеканала. Сегодня Траньков в соцсетях дал понять, что общения у канала с фигуристкой нет – по ее инициативе: «В чем причина отказа Саши [от интервью], я не в курсе».

Мы внимательно проследили, как Первый канал показывал Трусову и рассказывал о ней в день произвольных программ.

Разминка: максимум Саши в кадре, комментаторы будто не замечали удачные прыжки, но заметили падение

С точки зрения показа – никаких вопросов. Кто знает, может, операторы и режиссер не в курсе политики партии, но Трусова преобладала в кадре по ходу 6-минутной разминки.

Крупные планы, прыжки, подходы к тренеру Светлане Соколовской – внимания точно хватало, ни одна фигуристка в разминке не получила больше экранного времени. На несколько секунд режиссер задержался и на болельщице с плакатом в поддержку Саши.

А вот на слух – тут возможны разные трактовки.

Представление всех фигуристок – стандартное, ничего не резануло: по несколько слов у комментаторов нашлось для каждой девушки, Трусова не выделялась.

Гришин: Александра Трусова сейчас пока 3-я, но впереди произвольная программа, и очень многое можно изменить.

Дальше – вы не забыли – Трусову показывали больше всех. Но говорили о ней немного для такого пребывания в кадре.

Гришин: Мы привыкли, что на российских соревнованиях можно ожидать самых сложных элементов от наших спортсменов – и четверные прыжки, и тройной аксель. И как минимум в заявке у двух фигуристок эти элементы ультра-си присутствуют: и Александра Трусова, и Софья Самоделкина попробуют зайти на четверные. Тренер этих спортсменок Светлана Соколовская внимательно наблюдает за разминкой, а публика встречает каждое удачное действие.

Трусова несколько раз за разминку приземлила четверной лутц, трибуны отвечали визгом – Траньков и Гришин не реагировали. Хотя обычно комментаторы (любые) отмечают успешные ультра-си в разминке – например, у Самоделкиной фиксировали. По Трусовой проскочило только скупое и обезличенное.

Гришин (после визга зрителей от приземленного лутца): Вот удачные действия спортсменок вызывают самую настоящую бурю восторга на трибунах.

Неудачный лутц у Трусовой попал в кадр – и комментаторы заметили.

Гришин: Так, Александра Трусова зашла на четверной лутц – к сожалению, он ей пока не покорился. Тем не менее спортсменка не оставляет…

Траньков: На тренировках я был, и она очень уверенно его исполняла.

Гришин: Мы видели даже в нынешнем сезоне, как на раскатке пару раз Саша приземлила этот элемент. Поэтому он у нее по-прежнему есть. Нельзя говорить, что Трусова потеряла или не так стабильно исполняет. Нет, он есть. Просто не всегда получается в соревновательном режиме, это абсолютно нормально.

Траньков: Это четверной лутц, в конце концов.

Гришин: В конце-то концов!

Программа: ни одной реплики во время проката (но это нормально!), подчеркнутая вера в Трусову

Показ – снова качественный, полноценный, без подтекстов. Развернутого сопровождения во время проката традиционно не слышно – это касается любого фигуриста.

Изредка у комментаторов принято отмечать большую удачу или большую неудачу, но прокат Трусовой прошел при выключенных микрофонах. Было только спокойное представление.

Гришин: Переполненные трибуны самарского дворца спорта, вмещающего 5 тысяч человек, восторженно встречают Александру Трусову, которая сейчас выходит на лед для исполнения произвольной программы. После короткой Саша на 3-й позиции, ну а в произвольной у ученицы Соколовской музыкальное произведение под названием «Я верю, я могу летать». Мы тоже верим. На льду – Александра Трусова.

После проката и в КиКе: странные слова от Соколовской, молчание комментаторов на полминуты, попытки Трусовой втянуть тренера в кадр

Когда Трусова откатала, а зал взорвался, молчание комментаторов продлилось 16 секунд (впереди – еще более продолжительное).

Траньков: Я молчу, наслаждаюсь моментом, потому что зал очень круто себя ведет, поддерживает Сашу. Очень много баннеров, игрушек. Ну а касаемо проката – да, опять не получился коронный четверной лутц у Саши. Но тем не менее я хочу отметить, что по сравнению с Сочи прям огромный шаг вперед… Тут какой какой-то у нас человек на лед выбежал.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐

Гришин: Человек не просто так выбежал – чтобы вручить букет цветов. Но действительно, случается крайне редко.

Траньков: Да, странная ситуация. Но вернемся к прокату Саши – сегодня было видно и блеск в глазах, борьба, очень классное, чистое катание. Очень сконцентрированная была в музыке, в образе. Я забыл про этот лутц буквально через минуту послед программы.

(Здесь последовала рекламная интеграция от Гришина).

Траньков: Всю оставшуюся программу Саша блестяще выполнила, прыжковую ее часть. Ну а уровни – тут не мне судить, я, к сожалению, не являюсь техническим специалистом одиночного катания. Мне понравилось.

Гришин: Видно, что работа, которая ведется в этой тренерской группе с Трусовой, начинает приносить плоды. Действительно, по сравнению с сочинским этапом у Трусовой однозначно фиксируем прогресс и в катании, и в презентации. Будем надеяться, и в баллах. Опять можно говорить, что не все получилось. Мы тоже верим в Александру Трусову.

Последняя реплика прозвучала как ответ Светлане Соколовской, которая в этот момент уже обнималась с ученицей в КиКе.

И вот здесь показ уже оставлял вопросы. Трусову долго держали крупным планом так, что сидящих рядом Соколовскую и Лилию Биктагирову не было видно. Предыдущих и следующих участниц показывали в КиКе не так – равномерно чередовали крупный план с общим, чтобы в кадр попадали все сидящие на скамейке.

Соколовская будто что-то чувствует или знает, иначе как объяснить сказанное ею: «Если меня слышно, я в нее очень верю».

Затем Трусова попросила: «А камеру отодвиньте чуть-чуть, чтобы двоих было видно».

А еще Саша, взглянув на монитор (где шла трансляция), поняла: в кадре только ее лицо. И попыталась будто втянуть туда Соколовскую, наклонившись с объятиями. Наконец, на экран попала и тренер.

Соколовская и Трусова дожидались оценок, а комментаторы молчали 30 секунд.

Гришин: Ну что же, сейчас все нервы уже позади, и сейчас и тренеру, и фигуристу нужно просто узнать свои оценки. А оценки очень высокие, ооочень высокие – 144,3 балла. И Александра Трусова выходит сейчас на первую строчку, обеспечивая себе место на пьедестале почета.

Что у Трусовой с Первым каналом? В эфир попали странные слова Транькова, а у Саши исчезла нашивка

***

Этап выиграла Софья Самоделкина – еще одна ученица Светланы Соколовской. И Максим Траньков взял у них короткое интервью в КиКе. Только Гришин для начала предупредил: «Максим был готов побеседовать и после короткой программы, но здесь были официальные мероприятия. Поэтому сейчас интервью сразу за два дня».

Ну а вот и разговор Транькова, Самоделкиной и Соколовской.

Траньков: Дорогие друзья, победительница соревнований среди женщин Софья Самоделкина и ее замечательный, заслуженный тренер России Светлана Соколовская. Что за слезы в твоих глазах?

Самоделкина: Это аллергия просто.

Траньков: На неудачно приземленные прыжки?

Самоделкина: Да.

Траньков: Светлана, вы довольны ученицами?

Соколовская: Давайте не о медалях. Я очень рада за Сашу, что она вернулась, работает, продолжает кататься и радовать публику. Я верю, она вернется. Не торопите, пожалуйста, все у нее будет.

Ну а Сонька молодец. Место хорошее. Плохо покаталась, правда, а место неплохое. Я шучу, конечно. Я довольна Сонькой. Пусть будет такая победа – в следующий раз ей будет стыдно с таким набором выигрывать.

Траньков: Я увидел черную ленточку на твоем костюме. Расскажи.

Самоделкина: Вся команда Светланы Владимировны решила сделать такое в память об Александре Георгиевиче Горшкове. Нам его очень не хватает на соревнованиях, будем его всегда помнить.

***

Что думаете, как все это понимать?

Видео и скриншоты: Первый канал

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