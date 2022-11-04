Навка получила грант 14,5 млн на шоу в Луганске: хочет привезти Загитову, когда будет безопасно – вероятно, в 2023-м

В мире ледовых шоу новый грант от государства – в этот раз его получил спектакль Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Президентский фонд культурных инициатив выделил на его проведение в Луганске 14 443 475 рублей – деньги получит ООО «Навка Шоу», которое должно добавить к проекту еще 3,65 млн из своих средств.

Погрузимся в детали – кто и как раздает гранты фигуристам.

• «Президентский фонд культурных инициатив» создан в мае 2021 года указом президента. Его основная цель – «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых некоммерческими и коммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями».

Тем же указом правительству поручалось обеспечить предоставление фонду субсидий за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных для Управления делами президента России.

Спустя год – в апреле 2022-го – вышло дополнительное указание президента: обеспечить поддержку в целях популяризации и сохранения общероссийской культурной идентичности, противодействия феномену «отмены культуры», укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержки коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за патриотизм и преданность стране .

• Процедура получения грантов сложная и многоступенчатая – на конкурсной основе.

Мюзикл «Руслан и Людмила» стал одним из победителей уже четвертого по счету специального конкурса. И это не первое ледовое шоу, выигравшее грант от государства.

В июне 50,5 млн рублей от президентского фонд получил Евгений Плющенко на шоу «Союз чемпионов» (в рамках второго спецконкурса), а в июле 27,5 млн рублей достались Илье Авербуху и его проекту «Ледниковый период. Чемпионы. Истории любви» (это был третий спецконкурс).

«Эти деньги целевые, они идут не мне, а сразу на погашение аренды, гонораров, и все-все абсолютно здесь видно. Конечно, это снимает определенное бремя с меня, помогает нам показывать все в полном объеме. Шоу всегда дорого, здесь золотой состав участников, помимо всего есть большое количество сопутствующих расходов», – объяснял Авербух после получения гранта.

Теперь – в четвертом конкурсе – пришла очередь Навки, но бросается в глаза тенденция, что денег фигурному катанию с каждым новым конкурсом достается все меньше .

Несколько технических деталей из положения о конкурса на 16 страницах. В нем подробно описаны требования к проектам и участникам конкурса, среди которых, например, отсутствие налоговой задолженности или запрет на участие компаний, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%. Экспертизу заявок проводят члены экспертного совета, в списке на три десятка фамилий встречаются и узнаваемые, и не очень: композитор Игорь Матвиенко, телеведущий Эрнест Мацкявичус, актер Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Главным направлением четвертого специального конкурса выбрана культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство . На гранты заложили 954 млн рублей, всего поступило более 3 тысяч заявок, а средний размер гранта составил около 6,7 млн рублей.

• Шоу «Руслан и Людмила» проходило в номинации «Культурный код» – это проекты, направленные на популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира.

Значимость проекта организаторы обосновали так (цитата с официальной заявки проекта):

«Показ мюзикла на льду «Руслан и Людмила» жителям Луганска станет действительно уникальным событием в культурной жизни региона – показ представления мирового уровня, основанного на незабываемых образах героев сказки Пушкина, будет способствовать восстановлению единого культурного и языкового пространства . Действие мюзикла «Руслан и Людмила» разворачивается не только на ледовой арене, но и на проекционных экранах, благодаря которым достигается полное погружение зрителей в поистине волшебную атмосферу русской сказки.

Строчки поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» с детства знакомы каждому жителю России и являются фундаментом культурного кода нашего народа. Современное воплощение на льду бессмертного произведения великого русского поэта способствует популяризации общероссийской культуры и сохранению национальной идентичности нашего народа.

Герои сказки «Руслан и Людмила» с самого юного возраста приобщают зрителей к тем ценностям, которые лежат в основе общероссийской культурной идентичности: безграничной силе любви и верности, благородстве и мужестве героев, неизбежности победы добра над злом, несмотря на хитрость и коварство антагонистов.

Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» является великолепным примером удачного симбиоза бессмертной пушкинской классики, мастерства выдающихся российских фигуристов и современных сценических технологий. Сегодня как никогда важно популяризировать подобные проекты мирового уровня, демонстрирующие преемственность поколений в области культуры и спорта и огромное разнообразие форм и методов воплощения российских культурных архетипов».

Среди целей и задач названы содействие музыкально-эстетическому и культурному воспитанию граждан, демонстрация аудитории высочайшего уровня организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий, а также обеспечение роста интереса к фигурному катанию, российской музыке и творчеству А.С. Пушкина.

Целевых групп у спектакля всего три: 1) дети дошкольного и школьного возраста + их родители; 2) любители фигурного катания; 3) ценители творчества А.С. Пушкина.

• Прямо сейчас шоу «Руслан и Людмила» гастролирует по Сибири (Кемерово, Омск, Новосибирск, Барнаул) в самом звездном составе – с Алиной Загитовой и Дмитрием Соловьевым. Но каким будет каст на тур в Луганске, пока не знает даже Навка . По срокам (в проекте указан расплывчатый период с 7 октября по 28 февраля) тоже вопросы.

«Мы очень признательны, что нашу заявку удовлетворили. Для меня это огромная честь и долг. Теперь же ЛНР входит в состав России. Поэтому мы с гордостью будем дарить радость и эмоции местным жителям, детям. Надеюсь, что это принесет им частичку надежды, добра, любви и веры в будущее. Что касается участников, будут звезды, чемпионы. Мы сейчас формируем команду. Хотела бы видеть всех своих чемпионок.

Сейчас связываемся с местными министерствами культуры, спорта и будем определять даты и сроки проведения. Конечно, мы будем смотреть и отталкиваться от того, когда все будет безопасно. Предположительно, все получится в следующем году», – небольшие инсайды от Навки в интервью «РИА-Новостям» .

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Мюзикл на льду: Руслан и Людмила