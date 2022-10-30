У Петросян и Тутберидзе особая химия: переглянулись во время программы, Этери что-то сказала – и Аделия спасла победу

15-летняя Аделия Петросян – героиня второго этапа Гран-при России в Сочи.

Позади – ровесница Самоделкина, чьи текущие возможности все же отстают от смелой заявки; а также опытная Трусова, зажатая в клешни травм и пубертата. У Софьи и Александры – один успешный ультра-си за этап при трех попытках (сальхов Самоделкиной).

На их фоне 140-сантиметровая Петросян выдала иной уровень по технике, смекалке и самоотдаче:

• тройной аксель в короткой сразу обеспечил отрыв;

• в заявке на произвольную стояли четверные тулуп и риттбергер. Петросян будто захлебнулась со старта: степ-аут и касание льда рукой на тулупе, падение на риттбергере. Пришлось быстро считать в уме, перестраивая программу и для уверенности добивать хотя бы один квад – тулуп в каскаде уже вышел чисто.

Еще интереснее – переглядки и почти диалог с Этери Тутберидзе во время проката, которые ловко выхватывали операторы Первого. Аделия посматривала на тренеров, а Этери что-то говорила ученице, когда та оказывалась близко.

«Взгляд Этери Георгиевны поддерживает и передает энергию, она помогает ехать дальше и не сдаваться. Я хотела исправить эти два четверных и сделать хороший тулуп», – объяснила Аделия, уточнив, что со стороны тренеров не было подсказа делать экстренный квад.

Это решение самой Петросян – особенно ценно, что в сложной ситуации хватило и фантазии, и сил на остаток проката, который явно не подразумевал таких раскладов.

Итого на две программы: триксель и четверной тулуп со второй попытки. Кто знает, хватило бы этого набора для победы над Валиевой, которая вооружена капюшоном, но в Сочи Аделия вне конкуренции – 20+ баллов отрыва от второго места и 30+ от третьего.

И незаметно оказалось, что теперь арсенал Петросян – едва ли не самый богатый в мировом фигурном катании.

В таблице – даты освоения прыжков ультра-си

Для флэш-рояля не хватает только лутца – к слову, любимого прыжка Трусовой. В остальном Аделия не отстает и даже превосходит.

• Триксель – важный артефакт для короткой программы, где квады запрещены, уже приносит пользу.

Та же Александра – гуру прыжков – бьется над ним несколько лет с разными тренерами, а у Петросян он как-то буднично, без лишних анонсов влился в постановку. В России из актуальных соперниц тройным акселем оснащены Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Валиева (конечно, когда в лучших кондициях) и Самоделкина (тем более).

• Младшие квады – тулуп и сальхов – покорялись Валиевой, Хромых, Трусовой, Самоделкиной, в тренировочном режиме на них способна и Муравьева. У Петросян он еще не стерилен, но кажется, ситуация управляемая – вторая попытка сегодня это подтверждает.

• В старших квадах конкуренция уже менее плотная: лутц потенциально по силам Самоделкиной и Трусовой (при этом у Петросян его нет ни в каком виде), флип – только Трусовой лучших времен. Но пока у Софьи и Александры форма такова, что в 2022-м успешных попыток вполне можно и не дождаться.

Ну а риттбергер, кроме самой Аделии, на соревнованиях не исполнял никто. В активе Трусовой – только тренировочные успехи, и даже при ее амбициях остается что-то, что до сих пор не подпустило к боевым попыткам.

Выходит, если объективно комбинировать прыжки, доступные прямо сейчас и в потенциале/на тренировках, то Петросян – флагман!

Гарантирует ли это доминацию? Нет. Пример Трусовой слишком свеж: максимум освоенных прыжков – еще не ключ к победам. Вопрос больше в надежности и компонентах.

По второй оценке у Аделии остается крупный резерв – в Сочи она проиграла этот параметр Трусовой, которая далеко не эталон в компонентах. Отчасти проблема Аделии в возрасте/статусе – по сути, только вышла из юниоров, не примелькалась, не наработала имя. Отчасти – еще и в фактуре: совсем закрывать глаза на рост 140 см у судей (да и не только) пока не получается.

Татьяна Тарасова сухо отметила накануне: «Петросян каталась хорошо, но эмоций не вызвала».

Тутберидзе у бортика мягко дала понять, чего не хватает: «Хочется больше настроения».

Да, в произвольной Аделия не поет, как в короткой. Но точно сражается и не ломается от стартовых неудач.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 239,31

2. Софья Самоделкина – 218,73

3. Александра Трусова – 208,55

4. Вероника Яметова – 204,96

5. София Захарова – 200,71

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович