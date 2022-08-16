Почему Щербакова оперирует колено только перед сезоном? Похоже, она и не планировала соревноваться – хотя откатала 22 шоу за месяц

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова объявила о предстоящей операции на колене – завтра вылет в Германию.

«Профессиональный спорт – это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, все будет хорошо».

Разумеется, точного диагноза нет, но понятно: сложная операция на колене (за простыми в Германию не летают) – это восстановление минимум на несколько месяцев, к тому же совершенно непредсказуемое по последствиям.

Учитывая, что контрольные прокаты уже 24-25 сентября, в октябре-ноябре этапы по России, ЧР традиционно под Новый год, а после него не просматривается никаких значимых стартов – можно аккуратно предположить пропуск всего сезона .

• Интересны еще и обстоятельства, в которых Анна объявила об операции.

Лишь неделю назад она завершила выступления в сочинском шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». График у Щербаковой там был плотнейший: 22 выступления с 8 июля по 8 августа, по 2 номера в каждом шоу.

Анна говорит о старой травме, которая не дает тренироваться в полную силу. Вероятно, речь о левой – толчковой – ноге? Намеки на проблемы с коленом возникали еще зимой – на ЧР в декабре и Евро в январе Щербакова выступала с тейпами .

Могла ли травма обостриться после длиннющей очереди из шоу? Да. А возможно ли такое, что колено выдерживает относительно скромные шоу-нагрузки, но не пускает в соревновательный сезон? Тоже да.

Тут одно из двух:

1) или колено успокоилось за весну и отпуск – и потом ногу добил интенсивный график в Сочи. Тогда это, конечно, небрежность – вообще-то несвойственная Щербаковой;

2) или Анна изначально рассуждала в духе: откатаю шоу, а дальше видно будет – может, разберусь с коленом.

Оба подхода, в общем, выдают главное: соревнования не в приоритете. Если бы Щербаковой было принципиально важно зайти в новый сезон, то лечение колена стартовало бы весной – и ни о каких шоу речи бы не шло. Либо при первых трудностях уже в Сочи Анна бы просто снялась с выступлений – зрители бы все поняли: соревновательный сезон важнее любых гастролей .

И еще несколько признаков, что заходить в сезон никто будто бы и не собирался.

• Про боевые постановки Анны за лето не слышно ничего. Она, конечно, держала тонус в «Хрустальном» между отпуском и отъездом в Сочи, но нет никаких признаков поставленных программ (как, например, у Валиевой с «Интерстелларом).

И вот, шоу откатаны, а впереди как будто ничего непокоренного: международных стартов не будет, а ЧР – так себе мотивация; Щербакова выиграла его три раза подряд. Идеальный момент для операции?

• И не не забываем, что еще весной Анна всерьез рассуждала о завершении карьеры , вот ее слова:

– В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущение сумбура. Непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации.

– Сумбур с будущим может повлиять на это решение?

– Наверное, да, это напрямую влияет на мое решение.

С тех пор ситуация точно не улучшилась. А конкретики больше: Гран-при, Евро и ЧМ сборной России не светят – весной еще можно было в этом сомневаться.

• Наконец, те, кто видели Щербакову несколько дней назад на награждении олимпийцев, не могли не отметить: до соревновательной формы далеко даже внешне.

Все в теории поправимо, но правда ведь – нет ни одной причины спешить, когда впереди только локальные старты?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; globallookpress.com/Soenar Chamid/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO, Zhang Yuwei/XinHua