Первый прокат Валиевой после Олимпиады: тепло обнялась с Тутберидзе и укрылась плакатом с Медведевой

Кубок Первого канала в Саранске – первый соревновательный выход для большинства наших фигуристов после Олимпиады.

Камила Валиева, покинувшая Пекин раньше остальных, в особом фокусе. Дело по триметазидину затянется еще минимум на полгода, а после олимпийской произвольной программы ей точно требовалась подзарядка: чистый прокат, команда (а не соперницы) у борта, душевный прием зрителей.

Объективно, и в Пекине – несмотря на все обстоятельства – Камилу встречали без агрессии, но настороженно. В Саранске уют выкрутился на максимум: бесконечная овация, зал, поднявшийся с кресел (включая команду), теплота на выходе со льда.

Камила отблагодарила сразу:

«Суперощущения, эмоции – кататься при полном зале. Ты сразу наслаждаешься от проката и радуешься, что даришь наслаждение зрителям и судьям. Этого очень не хватало на Олимпийских играх. Большое спасибо!»

Вообще, пекинский шлейф прослеживается в деталях:

• двойной аксель вместо уже закрепленного тройного. Прыжок ультра-си почти не подводил по сезону, но испортился на Олимпиаде – крах в произвольной начался с ошибки на нем. Логично, что на шоу-турнир Валиева и команда отказались от самого сложного элемента для короткой, который все еще может напоминать о страшном;

• ладонь к лицу после финальной позы – перекликается с отрешенным взмахом рукой в Пекине. Как будто с этого проката в Саранске начинается жизнь после;

• объятия с Этери Тутберидзе на выходе со льда – резкий контраст с их же встречей в Пекине: тренер начала с упреков так неожиданно, что этому эпизоду посвятил монолог даже президент МОК Томас Бах.

Вообще, Камила каталась гораздо раскованнее и плавнее, чем в олимпийской произвольной: там нервозность была видна почти в каждом движении. Оценки в Саранске не значат для истории ничего, но символическую победу над Щербаковой, Туктамышевой, юниорками, наверное, можно расценивать тоже как некий жест от судей.

Быстрое интервью Максиму Транькову – под камеру и выразительный взгляд Тутберидзе.

И наконец, КиК в компании с Евгенией Медведевой и Даниилом Глейхенгаузом – под командным плакатом.

Камила, ты дома.

Скриншоты и видео: Первый канал