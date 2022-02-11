Ловим каждый кадр Камилы Валиевой на Олимпиаде: вокруг нее пожар, а она тренируется – дважды за сегодня

Меньше всего сейчас хочется оказаться на месте 15-летней Камилы Валиевой, которая вмиг стала заложницей декабрьского допинг-тестирования (еще на чемпионате России в Питере). После проблем с триметазидином подвисла олимпийская командная медаль, МОК и ISU настаивают на временном отстранении, шумные разбирательства продолжаются – детали проникли в прессу...

Впрочем, трудности закаляют.

Камила в Пекине – и продолжает тренировки. Сказать, что продолжает «как ни в чем не бывало», нельзя – даже по фотографиям из Capital Indoor Stadium заметно, как ей психологически тяжело.

Сегодня Валиева дважды выходила на лед: с утра обошлась без прогона, ограничившись выполнением отдельных элементов.

Как и вчера, Камила была в боевой тренировочной одежде (зеленая водолазка, черные шорты и колготки) и иногда улыбалась!

Вторая тренировка прошла в обед по пекинскому времени. Валиева тоже на ней присутствовала, но уже более серьезная. Все больше и больше новостей просачиваются в СМИ.

Камила явно была не в себе: как сообщает «Матч ТВ», забыла встать в стартовую позу, затем приготовилась исполнять прогон короткой, хотя у нее была заявлена произвольная.

В итоге – три падения: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп (падение), двойной аксель-тройной тулуп, четверной тулуп (падение), тройной флип (падение), тройной лутц-ойлер-тройной сальхов.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina