Суперголы Шакири – традиция Швейцарии на Евро и ЧМ. Работает с 2014-го

Обогнал Ван Перси, Торреса и Баджо.

Швейцария и Шотландия закрыли программу среды бойкой ничьей – 1:1. Команда Мурата Якина отыгрывалась после гола Скотта Мактоминея. Спасителем привычно выступил Джердан Шакири.

Он опять забивает на крупном турнире – уже в шестой раз!

Шедевр неудачным пасом организовал шотландский защитник...

Шакири тут же сделал рывок и сразу пробил без лишних касаний:

Перекинул вратаря и попал в верхний угол. Прекрасный гол.

Гол из-за штрафной на большой сцене – обычное дело для 32-летнего Шакири. В коллекции уже три.

С1966 года на ЧМ и Евро больше дальних мячей только у пяти игроков – Ривелино, Диего Форлана, Лотара Маттеуса, Лионеля Месси и Мишеля Платини.

А мы последние десять лет смотрим крупные турниры – и на всех забивает Шакири. Уже на шестом подряд!

Шакири сыграл на семи ЧМ/Евро и не забил лишь на одном

Единственный турнир с Шакири, но без его гола – это далекий ЧМ-2010. Да, Джердан ездил и в ЮАР. Это было неожиданностью: Отмар Хитцфельд включил в заявку 18-летнего парня из «Базеля» с тремя матчами за сборную.

Шакири тогда даже ухватил минут 15 в матче против Гондураса на групповом этапе. Но не забил.

А потом забивал везде, куда приезжал. Например, в Бразилии на ЧМ-2014 – причем сразу три в одном матче за 65 минут. Хет-трик Шакири как раз Гондурасу – и Швейцария выиграла 3:0.

Через два года – новая планка: феноменальный гол через себя на Евро-2016 во Франции.

Затем – важнейший гол на ЧМ-2018: в конце матча с Сербией в Калининграде при счете 1:1 Шакири убежал с центра поля и реализовал выход один на один. Победа над прямым конкурентом стала решающей в борьбе за выход в плей-офф.

На Евро-2020 вообще забил трижды. Сначала дубль в игре с Турцией, благодаря чему Швейцария вышла в плей-офф. А в четвертьфинале снова отличился в России – в Санкт-Петербурге сравнял счет в матче с Испанией.

Привычке забивать Шакири не изменил и на ЧМ-2022 – в принципиальном матче против Сербии.

Шесть подряд больших турниров – минимум один гол в каждом. И обязательно либо красивый, либо важнейший. Во время следующего чемпионата мира ему будет уже 34, но как Швейцарии обойтись без своего талисмана?

Голов больше, чем у Баджо, почти половина мячей Швейцарии – с участием Шакири

Вдобавок к суперголу шотландцам – несколько красивых цифр:

● Шакири – первый игрок, забивший на последних трех Евро (включая этот) и трех ЧМ. Оговоримся сразу, у Криштиану Роналду серия больше – но пока без учета Евро-2024.

● На счету Шакири теперь десять голов на крупных турнирах – он забил больше Роберто Баджо, Робина ван Перси, Фернандо Торреса (у них по девять), Патрика Клюйверта, Руда ван Нистелроя (по восемь), Карима Бензема и Уэйна Руни (по семь).

● Не менее пяти голов и на Евро, и на ЧМ есть только у Мишеля Платини, Юргена Клинсмана, Зинедина Зидана, Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку. Теперь такое и у Джердана Шакири – как раз по пять на Евро и ЧМ.

● На шести последних ЧМ и Евро Швейцария забила 32 гола. Почти половина состоялась при прямом участии Шакири – 14! Всего теперь у него 32 мяча за сборную Швейцарии в 124 матчах. Он забивает с 2010-го почти каждый год, осечки были лишь в 2019-м и 2020-м.

Шакири не играет в Европе и уже далек от титулов, но сборной все равно нужен

Следующий ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Шакири сейчас играет как раз в МЛС, причем уже больше двух лет. И в среду он стал первым игроком клуба из Северной Америки, забившим на Евро.

Летом 2021-го «Ливерпуль» продал Шакири в «Лион» за шесть миллионов евро, а французы переправили его за семь в «Чикаго» через полгода.

Почему именно туда? Шакири провел совсем неудачные полсезона в Лиге 1 и искал клуб, в котором мог бы играть регулярно в преддверии ЧМ-2022. Нашелся «Чикаго», где спортивным директором был Георг Хайтц – он работал в «Базеле» еще в те годы, когда Шакири начинал карьеру в этом клубе.

У Джордана 16 голов в 75 матчах за два с половиной года в «Чикаго». После трофейных «Базеля», «Баварии» и «Ливерпуля» в МЛС не слишком интересно – «Чикаго» не поднимался выше 12-го места в своей Конференции два прошлых сезона. Но игра за клуб помогла Шакири удержаться в сборной, а он сам помог сборной и на ЧМ, и на Евро.

Еще не прощаемся?

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Dan Mullan, Justin Setterfield; Li Ming/Xinhua, Marius Becker/dpa/Global Look Press ; East News /AP Photo/Alessandra Tarantino, Kirill KUDRYAVTSEV / AFP