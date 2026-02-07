  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»
37

Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»

Роман Шишкин: тренер-легионер приедет, заработает и уедет.

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос касательно невостребованности ветеранов российского футбола.

– Невостребованность именитых ветеранов – серьезная проблема российского футбола?

– Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений.

Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу.

Тренер-легионер приедет, заработает и уедет.

А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто как не они должны поднимать российский футбол? – сказал Роман Шишкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoРоман Шишкин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
37 комментариев
Придумали бы уже новые аргументы для своего бреда, а то одни и те же слова по кругу пускают, задрали уже...
Поднимать-то должны, да вот чото не поднимается.
Ответ Кенигсбергер
Поднимать-то должны, да вот чото не поднимается.
А это потому, что почти каждый "местный" как только получает назначение на ГТ тут же тянет с собой прицепом своих игроков, чаще всего игроков его агента. Причем в их числе и всякую бездарь. Это типа местный тренер воспитывает местную молодёжь?? )) Только благодаря Осинькину в Крыльях играли такие цирковые персонажи как Цыпченко и Ломаев. К примеру.
Ответ samarskij-kuzmich
А это потому, что почти каждый "местный" как только получает назначение на ГТ тут же тянет с собой прицепом своих игроков, чаще всего игроков его агента. Причем в их числе и всякую бездарь. Это типа местный тренер воспитывает местную молодёжь?? )) Только благодаря Осинькину в Крыльях играли такие цирковые персонажи как Цыпченко и Ломаев. К примеру.
А были бы такие персонажи как Горшков, Сергеев, Зиньковский, Пиняев и другие без Осинькина ? Вот сейчас видим ни игроков ни тренера в Самаре
А "местных" типа не может быть иностранного гражданства и недвижимости за рубежом? И они за спасибо работают. У Осинькина например просто бешеная зарплата была в Крыльях. Только основная часть примерно 10 лямов в месяц, и сколько он ещё получал премиальных. Альтруисты ))
Ответ samarskij-kuzmich
А "местных" типа не может быть иностранного гражданства и недвижимости за рубежом? И они за спасибо работают. У Осинькина например просто бешеная зарплата была в Крыльях. Только основная часть примерно 10 лямов в месяц, и сколько он ещё получал премиальных. Альтруисты ))
А что бешеного в этой зарплате? Семак получает больше в разы, к примеру. Карпин получал за совмещение больше вдвое. Полтора ляма зеленых в год, это огромные деньги для нас с тобой. Но тренер РПЛ получает такие четверть века со времен Газзаева в ЦСКА.
Ответ samarskij-kuzmich
А "местных" типа не может быть иностранного гражданства и недвижимости за рубежом? И они за спасибо работают. У Осинькина например просто бешеная зарплата была в Крыльях. Только основная часть примерно 10 лямов в месяц, и сколько он ещё получал премиальных. Альтруисты ))
Насколько помню он по уровню зарплаты среди тренеров на 12 месте в Серии А был бы)
А за счет чего они должны поднимать российский футбол?
Ответ ТГканал - Кафедра футбола
А за счет чего они должны поднимать российский футбол?
Так же как и в других сферах. Просто произносить красивые лозунги. А там уж как пойдёт.
Что то я не вижу как они поднимают фнл наши русские великие тренера.
Но нет же им всем подавай Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар Химки.
3-4 тренера на рпл и ФНЛ,и они мешают нашим? Наши годами сидят и ждут назначения в топ клуб,при этом ни чего не делая.
Ответ Spartakus1984
3-4 тренера на рпл и ФНЛ,и они мешают нашим? Наши годами сидят и ждут назначения в топ клуб,при этом ни чего не делая.
Только хотел об этом написать Артига, Карседо, Челестини, а Шпилевский извините наш в доску СНГ-ий))) Пошла вторая волна после назначения Артиги, там же дикая несправедливость случилась Рахимова уволили с 7 места (самое большое достижение в его тренерской карьере в РПЛ)))
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Только хотел об этом написать Артига, Карседо, Челестини, а Шпилевский извините наш в доску СНГ-ий))) Пошла вторая волна после назначения Артиги, там же дикая несправедливость случилась Рахимова уволили с 7 места (самое большое достижение в его тренерской карьере в РПЛ)))
Рахимов скоро найдет себе новый клуб,может возглавит в третий раз один и тот же клуб,В любом случае он без дела не сидит и востребован.Это как пример остальным НАШИМ,у которых яко бы иностранцы отнимают места.
Иностранцы только в 3-5 топ клубах. Работайте в 100 остальных
Юран пришел,заработал и ушел,и так 10 раз.Нам что с этого?
Ответ Spartakus1984
Юран пришел,заработал и ушел,и так 10 раз.Нам что с этого?
Если бы 10, там все двадцать, но в очереди один из первых обиженных/российских, кому работать не дают.
Тренер-россиянин не приедет, заработает и не уедет
Ответ Nestor Swanson
Тренер-россиянин не приедет, заработает и не уедет
Он придет, заработает и уйдет 🤣
Очень много во вторую лигу зовут, но многие не идут на зп 150000, так как для бывших футболистов это не деньги
