Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»
Роман Шишкин: тренер-легионер приедет, заработает и уедет.
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос касательно невостребованности ветеранов российского футбола.
– Невостребованность именитых ветеранов – серьезная проблема российского футбола?
– Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений.
Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу.
Тренер-легионер приедет, заработает и уедет.
А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто как не они должны поднимать российский футбол? – сказал Роман Шишкин.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28834 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но нет же им всем подавай Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар Химки.