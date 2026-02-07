Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»

Роман Шишкин: тренер-легионер приедет, заработает и уедет.

Бывший защитник «Спартака » Роман Шишкин ответил на вопрос касательно невостребованности ветеранов российского футбола.

– Невостребованность именитых ветеранов – серьезная проблема российского футбола?

– Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений.

Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу.

Тренер-легионер приедет, заработает и уедет.

А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто как не они должны поднимать российский футбол? – сказал Роман Шишкин.