Стрельба на Евро. Но на теракт не похоже

Полицейские выстрелили в мужчину с молотком и коктейлем Молотова.

В Германии первый инцидент во время Евро: полиция в Гамбурге, где сегодня матч Польша – Нидерланды, открыла огонь по мужчине, который разгуливал в центре города с киркой и коктейлем Молотова.

Bild пишет, что происшествие случилось в 12:30 на улице Рипербан – это место скопления увеселительных заведений, центр местного квартала красных фонарей. Мужчина вышел из бара с небольшой киркой (возможно, с кровельным молотком) и бутылкой с зажигательной смесью. Он стал угрожать полицейским.

В ответ полицейские выстрелили в воздух, потом применили перцовый баллончик и, когда мужчина отказался сдаваться, выстрелили ему по ногам. Нападавший получил медицинскую помощь, его увезли в госпиталь. По сообщениям местной полиции, никто больше не пострадал.

Это теракт? Не похоже: слишком далеко от скопления фанатов

Bild пишет, что одна из версий полиции такая: нападавший хотел бросить зажигательную смесь в толпу фанатов. Но прямо сейчас никакой связи между инцидентом и футбольным матчем в Гамбурге не прослеживается.

Да, сегодня в центре Гамбурга прошли фанатские марши. В частности, голландское шествие как раз в районе Рипербана. Но оно было в километре от места инцидента: толпа в оранжевом ходила в районе Миллернторплац вокруг парка, а в человека выстрелили в районе Тальштрассе.

До стадиона тоже далеко – около 7,5 км. При этом на время шествия фанатов в районе Рипербана расквартировали около 200 офицеров полиции. На месте были и представители федеральной полиции. Так что в пресс-службе полиции не видят в происшествии связь с футболом.

Как полиция Германии подготовилась к Евро-2024

Подготовку к турниру с точки зрения безопасности начали за несколько лет до Евро. Опирались на опыт прошлых мероприятий – в том числе и ЧМ-2006, и саммитов G7. На протяжении турнира у 22 тысяч полицейских будет постоянное дежурство. В категорию высокого риска включены игры с участием сборных Польши, Хорватии, Румынии, Нидерландов и Чехии.

Глава МВД земли Северный Рейн – Вестфалия Херберт Ройль в интервью DW рассказал, что вокруг стадионов устроены большие бесполетные зоны для защиты от атаки с помощью дронов, полиция получила технику для пресечения полетов беспилотников. Также предприняты превентивные меры для борьбы с карманниками.

Одно из масштабных нововведений – сотрудничество с иностранной полицией. На Евро-2024 работают 350 специалистов из других стран Европы, которые помогают обеспечивать безопасность во время фанатских шествий. Особенно много полицейских из Франции. Немцы в ответ помогут с безопасностью во время Олимпийских игр в Париже.

Фото: Bodo Marks/dpa, Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Marco Zitzow /Bild