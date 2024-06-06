И «ПСЖ» с яйцами.

На ютуб-канале «Это футбол, брат» собрали элитный круглый стол , чтобы обсудить итоги сезона РПЛ.

Тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, топ-менеджер «Зенита» Андрей Аршавин, агент Герман Ткаченко и постоянные ведущие: Тимур Гурцкая, Александр Дорский и Севастиян Терлецкий.

Обсудили все: от чемпионской гонки и трансфера Сафонова в «ПСЖ» до чувства юмора Руслана Безрукова из «Рубина».

Мы выбрали главное.

Как оценить чемпионскую гонку в РПЛ?

Первая дискуссия – по поводу чемпионской гонки. Не все согласны с определением Дорского «возня, а не гонка» .

Аршавин сказал, что «Зениту» нужна работа над ошибками. Несмотря на то, что подтянулись «Краснодар» и «Динамо», все зависит от клуба из Петербурга. Если проведут работу над ошибками, следующий сезон выиграют с большим преимуществом: «Ошибками были некоторые трансферы. Из-за этого и не нашли замену ни Малкому, ни Кузяеву. Какие конкретно, называть не буду – я еще хочу поработать в «Зените».

Карпин считает гонку не особенно яркой в плне игры, но интересной. Считает, что не надо говорить ни о деградации, ни об игре в поддавки. Но даже он уверен, что все зависит от «Зенита» – именно просадка действующего чемпиона закрутила интригу: «Краснодар» и «Динамо» набрали 56 и 55 очков – как три года назад. Команды, которые набирают 54, 55, 56 обычно занимают третье-четвертое места. Гонки никакой нет тогда. Они свою свою планку выполнили, а «Зенит» не добрал то, что обычно набирал в последние пять лет».

Алаев видит развитие интереса к футболу в стране. Президенту РПЛ очень не понравилось, что чемпионскую гонку назвали «возней».

«Мы подводим итоги сезона и первое, с чего мы начинаем, – «возня», мало очков, деградация, уровень падает, звезды уезжают. Мне кажется, надо начать с другого. Мы тоже подводили итоги перед последним туром и я долго вспоминал, когда мы видели такую развязку. Многие вспоминают 10 лет назад, когда тоже три команды боролись, но мне кажется, что по эмоциям похожий чемпионат, наверное, был только в 1996-м.

И вот мы впервые после всех санкций получаем чемпионат, который реально людям подарил праздник. Но сразу говорим, что что-то не так, это не то, уровень падает. Да нет, уровень оценивать тоже можно по-разному. Единственная оценка уровня чемпионата для меня – еврокубки. Поэтому сейчас это все условно.

Кому-то кажется, что меньше стали бегать, хуже бороться, меньше забивать, что звезд не тех приводят – это личная оценка. Реальную картину могут дать только международные соревнования. Поэтому я сезон оцениваю по-другому: чемпионская гонка до конца, рост посещаемости, телевизионные рейтинги, спонсоры. Чемпионат получился великолепный и точка ».

В доказательство Алаев привел рейтинги трансляций: футбол на «Матч ТВ» лидирует. В топ-30 трансляций за год – 29 футбольных. И 19-20 из них – РПЛ. Обошли и хоккей (с которым активно борются за зрителя), и даже Лигу чемпионов.

Сокращение вылетающих или расширение РПЛ? Дискуссия про 18 команд в лиге

Тимур Гурцкая считает, что надо сокращать количество вылетающих, потому что в Премьер-лигу выходят те, кто не готов к конкуренции. «Химки» не собирают даже тысячу зрителей, у махачкалинского «Динамо» старый стадион. Его предложение – одна прямо вылетающая, еще три в стыки.

Аршавин считает, что отделяться от слабых команд нельзя, что спортивный принцип вместе с правилами РПЛ работают, а дополнительных преград клубам Первой лиги ставить нельзя: «Почему вы не хотите делать слабых сильными? Они вот сильнее и стали. По тем правилам, которые вы написали, они вошли в РПЛ. «Алания» же не входит два года». По его словам, большое количество вылетающих обеспечивает интерес. Иначе возникнет много «курительных» игр, которые невозможно смотреть.

Ткаченко уверен, что стыки – это другой уровень риска , постоянный вылет команд РПЛ помогает Первой лиге развиваться: «Стыки дают максимальную игровую интригу. Это же совсем другое давление. Нам нужно смотреть и на развитие Первой лиги. Придать элитности ФНЛ – большая задача для всего русского футбола. Чтобы там команды уже были готовы, чтобы они соответствовали стандартам».

Карпин согласился: напомнил, что в ФНЛ по спортивному принципу оказались «Балтика», «Урал», «Торпедо» – серьезные клубы.

Было предложение отменить вылет на пять лет – Аршавин против. После суперфинала Кубка России генсек РФС Максим Митрофанов рассказал в интервью про идею – закрыть Премьер-лигу на пять лет, чтобы клубы спокойно могли себя чувствовать. Аршавину эта идея очень не нравится:

«Идей может быть сколько угодно, УЕФА это категорически не приветствует. А мы до сих пор хотим дружить с УЕФА, этого и не надо делать. Этого нигде в мире, кроме Америки, нет, а там это сделано из-за другой финансовой системы».

Серьезный вопрос – нехватка стадионов. Например, «Акрону» придется играть в Самаре. При этом «Алании», которая не может пройти лицензирование, запрещают играть в Грозном. Почему так – не понимает даже Аршавин. Вот объяснение Алаева: «Мы договорились, что регламент по ходу не меняем. Написано, что стадион должен быть из своего региона».

Если бы вышла «Родина», играла бы на стадионе «Динамо». Аршавин на это предложил внести в регламент правки.

Алаев защищает существующую систему : «Точно мы не готовы к 18 командам в РПЛ. Ни инфраструктурно, ни по календарю, ни по финансам. 16 команд – оптимально. С точки зрения спорта, вылет по системе «2+2» – тоже. Но к сожалению, наша система лицензирования, система работы и взаимодействия лиг работают не так, видимо, четко…»

Проблемы регламента – есть ли у РПЛ право переносить матчи?

По ходу сезона обнаружились проблемы с регламентом. Например, декабрьский матч ЦСКА и «Ростова» прошел в снегопад, хотя все выступали за перенос игры. Или весенняя игра «Ахмата» и «Сочи», когда вся команда гостей отравилась в Грозном – ее тоже можно было подвинуть. Но у лиги не было таких прав. По этому поводу Александру Алаеву устроили настоящую прожарку.

Почему не предусмотрели такие возможности в регламенте? Алаев объяснил: регламент утверждается на собрании голосованием всех 16 клубов РПЛ. И вообще регламентов много – коммерческий, технический, основной. Где-то во время этого обсуждения не досмотрели. Президент лиги назвал нынешний регламент дырявым: «Меня, когда голосовал за этот регламент уже как член исполкома, ничего не беспокоило, потому что, к сожалению, не снимая ответственность с себя лично, администрация лиги не внимательно вычитала регламент, не предусмотрела, не смоделировала все…»

РПЛ была за перенос снежного матча ЦСКА – «Ростов». Лига была готова перенести матч хотя бы на сутки – в следующий день прогноз был лучше. Но регламент не позволял этого руководителю лиги. Вот подробности от Алаева:

«За час до матча мы отработали возможность, это же тоже непросто: взять и перенести. Ты должен людям сказать, когда мы играем. Вы же помните, что еще второй матч был в Москве?

Мы оперативно поговорили с вещателем, с органами безопасности города, со всеми техническими службами, с представителями команд. Да, у команд тоже могут быть вопросы логистики: заказан самолет, гостиница. Со всеми проговорили перенос на следующий день, что позволяло привести поле в порядок, убрать снег.

Прогноз погоды говорил, что на следующий день принципиально другие условия, поэтому мы с руководством РФС проговорили вариант. Более того, предварительно я был на стадионе, проговорили с судьей, что возможен перенос. Провели конф-кол с участием РФС, судьи. Я был в подтрибунном помещении. Мы сказали судье, что технически мы готовы, оба матча могут состояться на следующий день. Но судья принял решение, что играть можно ».

При этом Аршавина и Карпина объяснения не устроили – они считают, что судья бы принял «нужное» решение, если бы лига на него надавила.

Алаев не считает отравление «Сочи» форс-мажором. Президент РПЛ рассказал, что представители «Сочи» позвонили за 2,5 часа до матча, при этом они прилетели в день игры и пообедали только в отеле.

«Всегда надо читать регламент, там четко написано, что единственный вариант для переноса – форс-мажор, согласование президента РПЛ и решение президента РФС. Считаю, мое мнение было правильным: это был не форс-мажор. Сожалею, что это произошло с «Сочи», когда они боролись за выживание, желаю им вернуться как можно быстрее, но поставьте себя на наше место.

Пусть даже у меня была бы возможность перенести этот матч собственным решением, что будет в новом сезоне. Ну как я могу перенести матч за два часа до начала на основании письма и обращения о том, что футболисты отравились?»

Среди аргументов Алаева: никто из игроков «Сочи» не был госпитализирован. А значит и оснований для переноса не было.

Гурцкая считает, что РФС тихо воюет с РПЛ. Агент считает, что решение о проведении матча ЦСКА и «Ростова» продавил РФС, чтобы немного «поднасрать» РПЛ. Так же считает Аршавин. Гурцкая вообще сказал, что две главных футбольных организации не очень-то ладят.

Алаев не согласен: «Я так не думаю, РФС в это же время был на телефонной связи. Они говорили: если вы уверены, что надо переносить, мы не против. На что судья говорит: «Я принимаю решение играть». Он такой же матч судил в Калининграде. У РФС и РПЛ абсолютно рабочие отношения, уважительные, в том числе и личные. Могут быть разные точки зрения, но точно нет конкуренции или чего-то такого».

Клубы РПЛ высказались против объединения «Краснодара», «Ростова» и «Факела» в одной группе Кубка России . Это три клуба из городов, где закрыты аэропорты, у них самая сложная логистика, они просили объединить их в новом розыгрыше, но такого не будет. Александр Алаев объяснил:

«В регламенте Кубка этого сезона было написано, что в группе могут оказаться не более двух клубов из Москвы, и не могут оказаться две команды из городов с закрытыми аэропортами. Время показало, что это решение было неправильным, поэтому РФС выступил с предложением: «Можно оставить все как есть, а можно убрать ограничения и провести слепую жеребьевку». Исходя из того, как закончился чемпионат, «Краснодар», «Ростов» и «Факел» могли бы попасть в одну группу и по слепой жеребьевке.

Жеребьевку должны были провести после Суперфинала. Несколько клубов выступили с предложением свести к ним в группу четвертую команду. Мы демократическая организация, поэтому клубы обсудили это. Были аргументы из четвертой корзины: «Не лишайте нас возможности приезда «Спартака» или «Зенита». Обсуждался вариант с московской командой в группе с «Краснодаром», «Ростовом» и «Факелом», обсуждались «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». В итоге клубы проголосовали за отмену ограничений по аэропортам и слепую жеребьевку».

Шутка Безрукова про денежки – окей или нет?

Одна из главных историй весны в РПЛ – шутка полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова («Краснодар», ждем денежки на карту») после победы над «Зенитом». Чемпион России раскрутил историю так, что РФС начал проверку безобидной шутки, а сам вопрос добрался даже до Госдумы.

Аршавин считает, что шутка – норм, но признает, что в клубе так не думают : «Выскажу непопулярную позицию в нашем клубе. Безобидная шутка, человек с юмором. Это ладно, в футбольном мире это улеглось. Я читал, что в Госдуме это обсуждают, хотят что-то сделать. Я надеюсь, что это шутка».

Андрей надеялся, что комитет по этике не будет разбирать шутку Безрукова, но уже после записи пришла новость: Руслана оштрафовали на 100 тысяч рублей и дали условный бан на три месяца .

Ткаченко считает, что РФС мог спустить все на тормозах. Герман порассуждал про стимулирование одних команд другими и привел пример, что в Англии это невозможно – все премиальные декларируются в начале сезона. Но историю с Безруковым тоже считает перегретой: «Считаю, что РФС мог ограничиться строгим заявлением, раз это неприемлемо в их логике, и на этом закончить тему. Вместо этого началось непропорциональное обсуждение».

Валерий Карпин назвал историю бредом сумасшедшего. Он назвал дисквалификацию за слова – не совсем хорошая практика: «А если тренера дисквалифицируют за фразу «Какой дебил принял это решение?» на две игры? Когда мы заходим в раздевалку после игр, на судью выливается футболистами и не футболистами. Если это подсветить, всем был бы ###### (конец – Sports)».

Аршавин против дисквалификаций за жесты и слова. Перешло в обсуждение дисквала Джона Кордобы за жест с пахом . Пришли к тому, что от таких банов в первую очередь страдает клуб, а футболист получает дополнительный отпуск: «Их можно деньгами штрафовать, потому что для картинки неприемлемо. Но никаких игр лишать ни в коем случае нельзя. А если бы в раздевалке, а если смски почитать?»

РПЛ меняет регламент – будет больше штрафов. Александр Алаев принял критику к сведению и рассказал, что лига уже движется навстречу мнению Карпина и Аршавина: «РПЛ вышла с конкретным предложением, направила его официально в РФС, в котором мы сказали, что как раз на основании этих случаев, в том числе Кордоба, мы предлагаем внести изменения в дисциплинарный регламент и уйти от фактической дисквалификации в сторону увеличения штрафа».

Всех бесит ЭСК

Началось все с обсуждения судейства и того, что на матчах работают лиги люди с не самым красивым бэкграундом (участники скандального матча «Чайки» и «Черноморца»). Но в итоге оказалось, что всех гораздо больше раздражает работа экспертно-судейской комиссии.

Карпин считает, что ЭСК покрывает судей. Тренер «Ростова» порадовался, что в России теперь дают больше бороться за мяч, но он недоволен судейством и особенно работой ЭСК:

«Рассказать, что меня больше всего бесит? ЭСК. Любое решение, даже неправильное, они все равно поддерживают. У них, видимо, корпоративная этика. Они защищают 99% решений судей, говоря, что это правильно. Хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего они тогда нужны? Чтобы защищать все время?»

Алаев хочет сделать ЭСК более прозрачной. Считает, что сухих формулировок по итогам заседаний недостаточно: «РФС делал большую работу и хорошие материалы. Судьи стали появляться в том числе и в видеоматериалах, мы их стали воспринимать. А теперь это все абсолютно закрытое, я уж не говорю, что мы просили о комментариях, образы судей создавать. Но нет, полностью закрыты, тотально».

При этом Алаев признался, что РПЛ даже не спрашивали по поводу нововведения – судьи теперь объявляют решения в микрофон на весь стадион.

Все радуются переходу Сафонова в «ПСЖ»

Началось с обсуждения лимита, но логично пришло к трансферу Матвея Сафонова в Париж.

Карпин считает, что нынешний лимит дает конкуренцию : «Если опять обязательно нужно будет ставить пять или шесть игроков [в основной состав], они будут играть, потому что ты обязан их поставить, а не потому что они лучше. Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 так себе».

Алаев просит дать время действующему лимиту , он верит в нынешний формат: «Мы слишком часто меняем лимит, а лимит это фундамент для системы профессионального спорта. Мы только два года отыграли по этому лимиту, рано делать выводы. Цифры не показывают никакого крена. Более того, система работает стабильно. Есть клубы, как «Зенит», которые используют много легионеров, есть «Ростов», где пятеро, «Факел» – четыре. Система в принципе сбалансирована. Нельзя сейчас ничего менять».

Ткаченко хвалит «ПСЖ» за трансфер русского игрока. Агент отметил, что парижский клуб не может объявлять о трансфере до 10 июня: «Это классный переход, я раз за Матвея, но это не тенденция. Снятие отмены русского футбола будет, когда Англия и Франция станут [регулярно] участвовать в сделках. Сейчас это практически или вообще невозможно. Для «ПСЖ» это небольшие деньги. Плюс у них есть яйца, чтобы преодолевать тенденции и общественное мнение».

Алаев грустит, что лига теряет звезду , но все равно рад, за Матвея: «Потеря любой звезды для лиги – проблемы. Но в конкретном случае двух мнений быть не может: если у Матвея есть возможность поехать в великий клуб, а «ПСЖ» великий клуб, играть в Лиге чемпионов, бороться за позицию первого номера с одним из лучших голкиперов мира Доннаруммой, это замечательно».

Карпин не обещает Сафонову место в составе сборной. Признался, что «не офигел» от трансфера Сафонова. Но считает иностранные лиги более конкурентными: «Вообще по барабану, кто там первый вратарь. Пускай идет и конкурирует с ним. Возможно, и не буду его вызывать, если не будет играть. Пускай растет».

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