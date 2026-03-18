Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА
Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров из‑за смерти матери пропустит ближайшие матчи с «Зенитом» и ЦСКА.
Информацию об этом подтвердил гендиректор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
«Сердер не полетел с командой на матч Кубка России, также он пропустит игру с ЦСКА. Вся команда и весь клуб соболезнуют нашему футболисту и его близким», — сказал Газизов.
Сегодня «Динамо» Махачкала сыграет в гостях с «Зенитом» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов, а 21 марта в Москве встретится с ЦСКА в рамках 22‑го тура РПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Я думаю это самое ужасное, что может случится в жизни.
Не самое, это естественный ход жизни. Самое страшное, когда происходит наоборот...
Да, в каком бы возрасте ребёнка эта беда ни случилась...
Соболезнования... Страшная утрата🙏
Сам боюсь, что когда-то мне придётся услышать слова, что мамы и папы больше нет...
Оххх, держись…
Соболезнования Сердеру и его семье
Соболезнования......
Странное поведение. Непрофессионал
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем