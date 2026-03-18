Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА

Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА.

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров из‑за смерти матери пропустит ближайшие матчи с «Зенитом» и ЦСКА.

Информацию об этом подтвердил гендиректор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Сердер не полетел с командой на матч Кубка России, также он пропустит игру с ЦСКА. Вся команда и весь клуб соболезнуют нашему футболисту и его близким», — сказал Газизов.

Сегодня «Динамо» Махачкала сыграет в гостях с «Зенитом» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов, а 21 марта в Москве встретится с ЦСКА в рамках 22‑го тура РПЛ.