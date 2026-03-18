Форвард «Махачкалы» Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи с «Зенитом» и ЦСКА

9

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров из‑за смерти матери пропустит ближайшие матчи с «Зенитом» и ЦСКА.

Информацию об этом подтвердил гендиректор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

«Сердер не полетел с командой на матч Кубка России, также он пропустит игру с ЦСКА. Вся команда и весь клуб соболезнуют нашему футболисту и его близким», — сказал Газизов.

Сегодня «Динамо» Махачкала сыграет в гостях с «Зенитом» в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов, а 21 марта в Москве встретится с ЦСКА в рамках 22‑го тура РПЛ.

И что делать с Челестини?12193 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Я думаю это самое ужасное, что может случится в жизни.
Ответ Дядя ТУРА
Я думаю это самое ужасное, что может случится в жизни.
Не самое, это естественный ход жизни. Самое страшное, когда происходит наоборот...
Ответ Дядя ТУРА
Я думаю это самое ужасное, что может случится в жизни.
Да, в каком бы возрасте ребёнка эта беда ни случилась...
Соболезнования... Страшная утрата🙏
Сам боюсь, что когда-то мне придётся услышать слова, что мамы и папы больше нет...
Оххх, держись…
Соболезнования Сердеру и его семье
Соболезнования......
Странное поведение. Непрофессионал
Материалы по теме
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:58
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 05:10
«У Евсеева самые крепкие вещи в РПЛ – оборона и джинсы». Смолов о танце в раздевалке «Махачкалы»
вчера, 19:30
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»
37 минут назад
Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
46 минут назад
«Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 06:19
«Реал» победил «Сити», «Краснодар» разнес ЦСКА, Марокко – победитель Кубка Африки, 3+2 от Кучерова, Андреасян снимет фильм о Костомарове и другие новости
сегодня, 06:10
Нам нужен golang-разработчик в юнит статистических сервисов. Футбол, хоккей, теннис – хотим самую точную информацию по спортивным событиям!
сегодня, 06:00Вакансия
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
сегодня, 05:27
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 05:10
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 04:57
Семшов об ударе Вендела в живот Зобнину ногой: «Это не намеренно. Бразилец просто хотел встать — делал движение ногой. Это не удаление»
сегодня, 04:47
Сенегал может обжаловать в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» был точен на контратаках – два гола фактически решили игру. Защищаться, владея мячом, – одна из наших задач»
22 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
56 минут назад
Губерниев о шансах «Спартака» после 2:5 с «Динамо»: «Чудеса бывают, в российском футболе особенно»
сегодня, 07:47
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:35
Агкацев о 4:0 с ЦСКА: «Мечтаю, чтоб каждая игра «Краснодара» была такой. Главное, чтоб сзади на ноль»
сегодня, 07:25
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 07:07
«Барселона» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:55
«Спартак» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:30
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
сегодня, 05:58
Доку о вылете «Ман Сити» от «Реала»: «Они не были гораздо лучше по игре»
сегодня, 05:46
Рекомендуем