«Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Насри о победе Марокко на Кубке Африки: это очередная дискредитация CAF.

Экс-хавбек сборной Франции Самир Насри раскритиковал решение Конфедерации африканского футбола (CAF) присудить сборной Марокко победу в Кубке Африки-2026

CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Если бы они [CAF] сделали заявление вечером в день матча или на следующий день, мы бы поняли, но такое… В следующий раз они сделают это в 2035 году?

Это смешно: сенегальцы уехали домой с кубком, отпраздновали и устроили вечеринку – что же теперь делать? Честно говоря, это очередная дискредитация CAF», – сказал Насри.