  • «Это очередная дискредитация CAF». Насри о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
Экс-хавбек сборной Франции Самир Насри раскритиковал решение Конфедерации африканского футбола (CAF) присудить сборной Марокко победу в Кубке Африки-2026

CAF удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.

Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).

«Если бы они [CAF] сделали заявление вечером в день матча или на следующий день, мы бы поняли, но такое… В следующий раз они сделают это в 2035 году? 

Это смешно: сенегальцы уехали домой с кубком, отпраздновали и устроили вечеринку – что же теперь делать? Честно говоря, это очередная дискредитация CAF», – сказал Насри.

И что делать с Челестини?12123 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Забавно, что после этого чемпионата африканские игроки и дальше будут требовать уважение к КАНу и называть его крупным официальным турниром.
Ответ arspurs9
А тот, кто проблемы озвучивает - расист
Ответ arspurs9
+++++
я таких приколов еще не видел ))) 2 месяца ВАР смотрели..??))
Ответ cektor
Скорее 2 месяца собирали чемоданы с наличкой. На почте задержка была.
Ответ cektor
🤣🤣🤣🤣🤣Там Казарцев на ВАРе просто был...... 😂😂😂😂У нас офсайды китайские, а у них интернет от Билайна, картинка зависла, не сразу поняли, что команда ушла с поля и на сколько 🤣🤣🤣🤣
Марокко нужно отказаться от такого решения, это позор
Ответ Skip
Так они сами его лоббировали)
Ответ Skip
Это же по их апелляции вся каша заварилась :)
Ребят, кто знает? Я ставил на Марокко. Но тогда я проиграл. Это теперь мне деньги должны вернуть?)
Ответ Валера Васин
ещё сверху доплатят, как утешительный приз
ФИФА был обязан вмешаться, коррумпированные африканские футбольные функционеры создали очень опасный прецедент. Но лысый взяточник только о деньгах думает, тут ему марокканцы, видимо, хорошо лапу подогрели. Лютое позорище для всего футбола.
Ответ Vint-Z
а уходить с поля - это не позорище? они могли проиграть матч, но победить в глазах общественности и это бы запомнилось больше. к тому же, никто не знает, был бы забит пенальти в тот момент или нет. так что они могут винить только себя. Заметьте, многие люди не помнят ЛЧ Барселоны, однако отлично помнят и Арсенал, и Челси и другие моменты. Ладошки Бускетса, например ещё. Конечно, в графе титулы будет +1, но в глазах общественности это будет позор не на одно поколение. Как сейчас руку Анри вспоминают, ЧМ-02 и другие матчи.
Ответ Buzya
Тут не может быть двух мнений- если судья дал согласие продолжать матч, сами марокканцы также матч доиграли, то какие могут быть вопросы? Банально арабы продавили связями и баблом.
Надо фифа и местным чемпионатам взять на заметку. Да и вообще пересмотреть финалы ЛЧ
Ответ Владимир Осипов
А что там было не по регламенту? Кто-то с поля уходил? Или ещё что?
Ответ Buzya
Ну твой роялька из офсайдов забивал голы))Если что забивать голы из офсайдов и засчитывать их - не является регламентом.Что единственный гол Миятовича против Юве ,что против Атлетико)
И это я еще про удаления не говорю которых не было у Реала ,но были у соперников;)
Да.. Вот где настоящие кабинеты... А мы Зенит, Зенит...
Можно было присудить им победу до начала турнира, а уж потом спокойно его проводить.
Теперь ставки ещё пусть перерасчитают тем кто ставил на Морокко 😁
Ну кан и был цирком, цирком и остаётся....
