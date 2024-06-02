Почему отменили гол Вендела? Момент, который мог стать ключевым

Но «Зенит» вернулся и без него.

«Зенит» в финале Кубка России сломил «Балтику» (2:1). С 40-й минуты команда Сергея Семака отыгрывалась и дожала лишь на 81-й и 95-й.

Но петербуржцы могли сравнять и раньше. Сначала тащил вратарь «Балтики» Евгений Латышонок, а когда и он не справился, на помощь пришел ВАР.

На 66-й минуте Мантуан из правой части штрафной откатил назад, откуда Вендел идеально пробил в угол. Но радость «Зенита» продлилась недолго – Сергея Карасева позвали смотреть эпизод

И он оперативно отменил гол. Причина в начальной стадии атаки, где Александр Ерохин, пытавшийся пробить по воротам, ударил не по мячу, а по ноге Александра Жирова, после чего защитник рухнул на газон. Идеальный ракурс:

Судья Сергей Лапочкин в эфире сразу же согласился с решением. Как и телеграм-канал о судействе «Але, рэф!» : «ВАР позвал на фол в атаке. Нормальный момент. Фол был, в мяч Ерохин не сыграл. Гол верно отменен».

Впрочем, «Зенит» продолжил давить и все же вырвал победу в основное время: забили Нино и Нуралы Алип.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф