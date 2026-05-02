Гол Роналдо на 76-й минуте принес «Ростову» победу над «Динамо» Махачкала

«Динамо» Махачкала проиграло на своем поле «Ростову» в 28-м туре Мир РПЛ.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

На 28-й минуте в свои ворота забил защитник махачкалинцев Ян Джапо.

На 60-й минуте Гамид Агаларов сравнял счет. Победный мяч «Ростова» на 76-й минуте забил Роналдо.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
2 мая 11:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
1 - 2
1.09xG0.18
Ростов
90’
+6’
Прохин
90’
+5’
Ятимов
90’
+2’
Сулейманов
Мубарик   Кагермазов
90’
Сундуков   Ашуров
90’
81’
Вахания   Лангович
81’
Мохеби   Игнатов
76’
  Роналдо
74’
Мелехин
70’
Щетинин   Прохин
63’
Комаров   Голенков
  Агаларов
60’
Хоссейннежад   Магомедов
46’
Джапо   Агаларов
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Джапо
Мастури
22’
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Алибеков, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Мастури
Запасные: Шихалиев, Джабраилов, Мешид, Сердеров, Магомедов, Зинович, Джапо, Мубарик, Сундуков, Карабашев, Хоссейннежад, Сандрачук
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Роналдо, Мохеби, Сулейманов, Комаров
Запасные: Мокроусов, Семенчук, Шамонин, Аджаса, Вахания, Щетинин, Мохеби, Комаров, Байрамян, Одоевский, Жбанов, Шанталий
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Слава Роналдо!!!
Роналдо красавец. Верим в команду
Ответ Bit 69
Комментарий скрыт
Сами себя загнали в "болото", теперь надо как тот барон самим себя вытаскивать. Вперёд, Ростов!
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А, они и не собираются себя вытаскивать
Ответ Александр Гуреев_1116560485
Откуда знаешь?
Чё скажет вадик евсеев? Наверно что-то вроде : #### ### #####
Ответ Petr Friendship
Жду с нетерпением.
Ответ zanuda59
Вадик и Валера один ..ля, другой ну и , молодцы 😀
Не в обиду Махачкале, но Ростову победа была нужнее. Если Вадик Евсеев вдруг попадет в стыки, то он оттуда вылезет. За счет морально-волевых, Махачкала в стыках, пройдет любого соперника. Ростов же - нет. Более тонкая и нежная у них организация))
Ответ Kit244098
Спорить не буду, ибо пройдёт ли Ростов стыки проверять не хочется, но напомню, что у Ростова в стыках 6 побед в 6 матчах.
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Хах, сильно)
А, наверное, давно уже Ростов в стыках играл, как и в фнл в принципе. Раньше, помню, лифтовали
Молодцы ребята 👏👊🤝желаю удачи вам в следующих матчах чтобы матчи проходили успешно 👍 без травм карточек удаления
Теперь задача не проиграть в Самаре.
Молодцы, Ростов!!! 👍
В последнем туре Ростов решит судьбу чемпионства: обыграет дома Зенит!)))
Ответ Dee Ma
В позапрошлом году Песьяков решил судьбу чемпионства, забросив за 5 минут до конца "золотой " для Зенита мяч в свои ворота В прошлом Ростов выставил 16 летних,чтоб основа отдохнула перед важным матчем. В этом году тоже бой дадут - можно квартиру ставить.
Ответ veres74
"забросив"? Это у тебя минус 7 или минус 8?
Роналдо палочка - выручалочка
