«Кресло под Челестини очень серьезно шатается. Если будет плохая игра с «Зенитом», ему могут не дать поиграть в Кубке со «Спартаком». Булыкин о ЦСКА

Дмитрий Булыкин: кресло под Челестини очень серьезно шатается.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями перед матчем Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом ».

Игра пройдет 2 мая.

«ЦСКА должен играть основным и боевым составом с «Зенитом», приложить все усилия для Кубка.

Питерцы – очень хороший раздражитель для ЦСКА. Кресло под Челестини очень серьезно шатается. Если будет плохая игра с «Зенитом», ему могут не дать поиграть в Кубке со «Спартаком ».

Поэтому Челестини будет играть основным составом», – сказал Дмитрий Булыкин.