«Кресло под Челестини очень серьезно шатается. Если будет плохая игра с «Зенитом», ему могут не дать поиграть в Кубке со «Спартаком». Булыкин о ЦСКА
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями перед матчем Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
Игра пройдет 2 мая.
«ЦСКА должен играть основным и боевым составом с «Зенитом», приложить все усилия для Кубка.
Питерцы – очень хороший раздражитель для ЦСКА. Кресло под Челестини очень серьезно шатается. Если будет плохая игра с «Зенитом», ему могут не дать поиграть в Кубке со «Спартаком».
Поэтому Челестини будет играть основным составом», – сказал Дмитрий Булыкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
12 комментариев
От "основного" ничего не осталось. Какой еще "раздражитель"? Тут раздражать уже нЕкого! ... Булыкин симпатичный внешне мужик (еслиб не лишние кило!) - но его "вью"совершенно тупобарабанные.
Еслиб ЦСКА на сегодня был -Акинфеев-Мойзес-Роша-Дивеев-Гаич-Глебов-Кисляк-Круговой-Обляков - то можно было бы говорить "обо всех усилиях". ... Сейчас ясно - у руководства и функционеров ЦСКА другие таргеты , чем у болельщиков.
Никто не будет его сейчас увольнять. Смысл? Он и так хромая утка. Сезон потерян, а денег можно сэкономить.
А когда столетие!?!? 🤔 Ну хоть Вы мне расскажите, пожалуйста 🙏!!!
Об этом как и про цели эсвэоу никто точно не скажет - иначе за результаты придется официально жидко пустить по штанине
А если будет хорошая игра, но проиграют, то всё равно кресло рухнет?
Нет, если он скажет, что верит в то, что делает, то продлят на 5 лет)
Булыкину виднее
Дима, вам надо было не варежки надевать, а шапку в мороз
