Аллегри про «Милан» – «Ювентус» и «ПСЖ» – «Бавария»: «Чем больше мяч в игре, тем больше футбола на поле. В Серии А играют полторы минуты без остановки, а в полуфинале ЛЧ – и по три подряд»

Аллегри объяснил 0:0 в матче «Милан» – «Ювентус» и 5:4 в игре «ПСЖ» – «Бавария».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри объяснил разницу в восприятии матча с «Ювентусом» и игры Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».

«Милан » дома сыграл 0:0 с «Ювентусом » в 34-м туре Серии А, а «Пари Сен-Жермен » одержал победу над мюнхенцами со счетом 5:4 в первом полуфинале ЛЧ.

«В игре между нами и «Ювентусом» и в полуфинале ЛЧ были разные моменты. Речь об игроках других характеристик. Чем выше уровень, тем важнее техническое оснащение, индивидуальные действия футболистов. Это были два разных матча, но именно это делает футбол прекрасным.

В Lega Pro (Серия C, третий дивизион Италии – Спортс’‘) мяч находится в игре 20 секунд [без остановки], в Серии B – 40 секунд, в Серии А – полторы минуты, а в полуфинале Лиги чемпионов – и по три минуты подряд. Чем больше мяч в игре, тем больше футбола на поле», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой с «Сассуоло».

