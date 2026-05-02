  • Аллегри про «Милан» – «Ювентус» и «ПСЖ» – «Бавария»: «Чем больше мяч в игре, тем больше футбола на поле. В Серии А играют полторы минуты без остановки, а в полуфинале ЛЧ – и по три подряд»
Аллегри про «Милан» – «Ювентус» и «ПСЖ» – «Бавария»: «Чем больше мяч в игре, тем больше футбола на поле. В Серии А играют полторы минуты без остановки, а в полуфинале ЛЧ – и по три подряд»

Аллегри объяснил 0:0 в матче «Милан» – «Ювентус» и 5:4 в игре «ПСЖ» – «Бавария».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри объяснил разницу в восприятии матча с «Ювентусом» и игры Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария».

«Милан» дома сыграл 0:0 с «Ювентусом» в 34-м туре Серии А, а «Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенцами со счетом 5:4 в первом полуфинале ЛЧ.

«В игре между нами и «Ювентусом» и в полуфинале ЛЧ были разные моменты. Речь об игроках других характеристик. Чем выше уровень, тем важнее техническое оснащение, индивидуальные действия футболистов. Это были два разных матча, но именно это делает футбол прекрасным. 

В Lega Pro (Серия C, третий дивизион Италии – Спортс’‘) мяч находится в игре 20 секунд [без остановки], в Серии B – 40 секунд, в Серии А – полторы минуты, а в полуфинале Лиги чемпионов – и по три минуты подряд. Чем больше мяч в игре, тем больше футбола на поле», – сказал Аллегри на пресс-конференции перед игрой с «Сассуоло».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
Если Аллегри вдруг поймают на каком-то преступлении, то в качестве наказания ему назначат просмотр всего матча ПСЖ - Бавария. Будет как в Заводном апельсине сидеть с раскрытыми веками
Аллегри: меня вырвало от игры ПСЖ-Бавария‼️☝️
Мне пришлось (с большим удовольствием) снова пересмотреть Милан-Ювентус.🤌🤌🤌
и несколько раз🤭✌️🤣
Конечно полторы минуты , когда милан на один аут по тридцать секунд тратит как будто 5-0 в матче побеждают
плюс судьи в Италии свистят любой контакт и даже близко не дают играть как в ЛЧ (про АПЛ молчу).
По каким-то причинам итальянские клубы такое судейство ведь устраивает.
По игрокам принтера особенно хорошо заметно
Ну когда Макса поставили главным, уже все прекрасно понимали какой стиль игры будет у команды. У вас была надежда на другой футбол?
А что бы Клещонок сказал?
Мсьё обладает продвинутой статистикой
