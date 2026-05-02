  • Хавбек «Алании» Кобесов за непристойный жест в адрес игрока «Зенита-2» Шумихина был удален в матче Второй лиги
Хавбек «Алании» Кобесов за непристойный жест в адрес игрока «Зенита-2» Шумихина был удален в матче Второй лиги

Игрок «Алании» показал непристойный жест сопернику из «Зенита-2».

Футболиста «Алании» удалили за оскорбительный и угрожающий жест в адрес игрока «Зенита-2» в матче 9-го тура Leon Второй лиги А (0:4).

Полузащитник Давид Кобесов вышел на замену после перерыва и на 87-й получил прямую красную карточку от судьи Павла Шишкина при счете 3:0 в пользу петербуржцев.

Кобесов был недоволен тем, что защитник хозяев Дмитрий Шумихин слишком медленно уходит с поля на замену. Игрок «Алании» подошел к сопернику и показал ему неприличный жест, что-то выкрикивая.

Отметим, что «Алания» доигрывала матч вдевятером. На 79-й за вторую желтую карточку был удален защитник Артур Кусков.

12 комментариев
нам же неделю назад тут говорили какие воспитанные люди на кавказе
Нам постоянно об этом говорят
Только ежедневно мы видим обратное
Животные. Этим всё сказано
В конфликтной ситуации , словами и жестами они всегда хотят вступить в половой акт с мужчиной....
Счёт 3.0
3 минуты до конца.
Ты куда спешил дурачила🙄🙄
Может на удаление ставил
Вот, кстати говоря, я бы проверил его на это. Мутненько как-то
Горячие парни с Кавказа)))
Исключительно идиотский поступок, учитывая, что игрок Зенита уже покинул поле.
При счете 3-0 не в вашу пользу уже поздно факи соперникам показывать, поезд ушел -)
А может ставка не зашла....
Надеялся, что судья поймёт и простит? Счёт 3:0, куда спешить то???
Не мужской поступок, проигрываете,так достойно.Что он этим хотел доказать или показать?
