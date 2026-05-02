Хавбек «Алании» Кобесов за непристойный жест в адрес игрока «Зенита-2» Шумихина был удален в матче Второй лиги

Игрок «Алании» показал непристойный жест сопернику из «Зенита-2».

Футболиста «Алании » удалили за оскорбительный и угрожающий жест в адрес игрока «Зенита-2» в матче 9-го тура Leon Второй лиги А (0:4).

Полузащитник Давид Кобесов вышел на замену после перерыва и на 87-й получил прямую красную карточку от судьи Павла Шишкина при счете 3:0 в пользу петербуржцев.

Кобесов был недоволен тем, что защитник хозяев Дмитрий Шумихин слишком медленно уходит с поля на замену. Игрок «Алании» подошел к сопернику и показал ему неприличный жест, что-то выкрикивая.

Отметим, что «Алания» доигрывала матч вдевятером. На 79-й за вторую желтую карточку был удален защитник Артур Кусков.