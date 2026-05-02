«В «Спартаке» Гарсия за 18 млн евро сидит в запасе. Если русский нападающий появится такого уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?». Мацуев о лимите

Денис Мацуев оценил сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ . В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Сложно смотреть на это в контексте всех команд.

Кто-то может ориентироваться на русских игроков, как «Локомотив », а кому-то сложнее, например, «Зениту ».

С одной стороны, мы понимаем, что цель лимита – увеличение игрового времени россиян. Но, не знаю, насколько это пойдет на пользу.

Вот в «Спартаке » есть Гарсия , купленный за 18 миллионов евро, но он все равно сидит в запасе.

А если еще и русский нападающий появится такого же уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?» – сказал Мацуев.