  • «В «Спартаке» Гарсия за 18 млн евро сидит в запасе. Если русский нападающий появится такого уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?». Мацуев о лимите
«В «Спартаке» Гарсия за 18 млн евро сидит в запасе. Если русский нападающий появится такого уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?». Мацуев о лимите

Денис Мацуев оценил сокращение лимита на легионеров в РПЛ.

Народный артист России, пианист Денис Мацуев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Сложно смотреть на это в контексте всех команд.

Кто-то может ориентироваться на русских игроков, как «Локомотив», а кому-то сложнее, например, «Зениту».

С одной стороны, мы понимаем, что цель лимита – увеличение игрового времени россиян. Но, не знаю, насколько это пойдет на пользу.

Вот в «Спартаке» есть Гарсия, купленный за 18 миллионов евро, но он все равно сидит в запасе.

А если еще и русский нападающий появится такого же уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?» – сказал Мацуев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вроде бы известная личность, пианист, а рассуждения какие-то, мягко говоря, поверхностные, когда его брали, он не стоил конечно этих денег, переплатили (ну или распилили), но виделся Ливай вполне добротным футболистом! То есть, иногда бывают непопадания, так их назовём!

Почему берутся удобные примеры, а примеры Роши (армейского), Мойзеса, Маркиньоса и других опускаются за скобки? Почему наших брёвен с огромной зарплатой не упоминают в негативном контексте: Голенков, Комличенко и прочие Мусаевы, которые стреляют раз в год, а зарплата на уровне Ливая!
Вы Сулейманова из Ростова забыли!!! Этот,, форвард "реально должен был на экранах сейчас сверкать, он был бы реально бесподобен в сценах, когда погибает главный герой!!! 👍 Я бы прослезился, так сыграть это талант 👍🤣
А Педро за 10?🙁
Есть уже Заболотный. Кого ещё надо?
Да.
Зачем, зачем ... Ну пусть предложит, куда тогда деньги девать, если дорогих легионеров не покупать.
Вот только без этих "лучше б на зарплату детским тренерам отдали". Вот щас прямо, взяли и отдали.
Тут многие походу недопоняли тонкого троллинга от Мацуева, который мягко скажем не одобряет введения лимита. Расти надо ребятки и развиваться дальше заголовков.
Вместе с лимитом надо вводить потолок зарплат, потолок агентских комиссионных, правило о выходе в основе своих воспитанников и молодых игроков.
никогда не слышал про выплаты в конверте? где вас берут таких незамутненных
Да где появятся новые хорошие игроки если детским тренерам платят копейки. Да и потом, при лимите хорошие российские игроки стоят дорого. Лучше уж на эти деньги купить каких нибудь иностранцев. По дешевле будет и с экономишь ещё.
И кто этот Русский?
ключевое слово "если"
На трансфере Наливая кто то знатно погрел лапы, персонаж за год подешевел на Трансфермаркете до 7.5 миллионов. В настоящий момент за него ни кто не предложит и 10 мииллионов, разницу на поле он тоже не делает, да может забить, а может и раствориться на поле. От игрока за 20 миллионов ожидается совершенно другого уровень игры.
Идите играйте на пианино
