«В «Спартаке» Гарсия за 18 млн евро сидит в запасе. Если русский нападающий появится такого уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?». Мацуев о лимите
Народный артист России, пианист Денис Мацуев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.
«Сложно смотреть на это в контексте всех команд.
Кто-то может ориентироваться на русских игроков, как «Локомотив», а кому-то сложнее, например, «Зениту».
С одной стороны, мы понимаем, что цель лимита – увеличение игрового времени россиян. Но, не знаю, насколько это пойдет на пользу.
Вот в «Спартаке» есть Гарсия, купленный за 18 миллионов евро, но он все равно сидит в запасе.
А если еще и русский нападающий появится такого же уровня, тогда зачем покупать таких иностранцев?» – сказал Мацуев.
Почему берутся удобные примеры, а примеры Роши (армейского), Мойзеса, Маркиньоса и других опускаются за скобки? Почему наших брёвен с огромной зарплатой не упоминают в негативном контексте: Голенков, Комличенко и прочие Мусаевы, которые стреляют раз в год, а зарплата на уровне Ливая!
Вот только без этих "лучше б на зарплату детским тренерам отдали". Вот щас прямо, взяли и отдали.