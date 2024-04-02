Сухой лист Аршавина за «Спартак». 11-летнего Аршавина!

Сын постарался.

«Спартак» U-12 разгромил 14:1 команду «Виста Джуниор» из Геленджика. Главный эпизод – эффектный гол Арсения Аршавина. 11-летний игрок вкрутил прямиком с углового!

Этот мяч стал девятым в матче. Отличный старт на групповом этапе турнира на призы Олега Романцева. Еще и против необычного клуба: в 2022-м ФИФА начинала разбирательство в отношении президента «Висты» Антона Зингаревича за массовые переходы несовершеннолетних африканцев. Некоторые из них позже оказались в «Краснодаре».

Аршавин и... «Спартак»?

Мы удивлялись этому еще в 2022-м. Освежаем.

Арсений находится в системе московского клуба с 2020 года. Отдать в академию «Спартака» решила бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская. Она признавалась, что не разбирается в футбольных школах, поэтому друзья познакомили ее с нынешним президентом Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохусом Шохом, и тот помог сделать выбор.

Сам Шох позже объяснял: «Моя помощь заключалась лишь в том, чтобы просто попросить Сергея Родионова (президента академии «Спартака» – Sports) оценить футбольные качества Арсения. Он проходил просмотр больше месяца, и только после его окончания тренерский штаб академии принял решение зачислить Аршавина-младшего. Его определили в группу 2011 года, хотя он родился в 2012-м, и целый год тренировался с детьми 2011-го».

«Сразу Арсения, конечно, не зачислили – около месяца он ходил на тренировки, – рассказывала Барановская. – Все мальчишки занимались в футбольной форме «Спартака», а он приходил в том, что у него было. За ним наблюдали и думали, стоит ли брать в команду. После, на тренерском совете, приняли решение зачислить Арсения в академию «Спартака».

Аршавин-старший в интервью Нобелю Арустамяну рассказывал, что сын начинал путь в футболе в ЦСКА, но его выгнали: «У него характер-то мой. «Хотите играть — играйте сами, а я буду играть в свой футбол». К переходу в «Спартак» отнесся с пониманием: сказал, что главное, что ему нравится футбол, а в какой команде играть, – другой вопрос».

В 2021-м Арсений вывел полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на дерби с «Зенитом» на «Открытие Арене». Отец не смог объяснить, почему выбрали этот матч, и связал это с решением Юлии Барановской. И пошутил во время перерыва: «Ну, пускай. Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за «Зенит», а враги пока в другой ложе».

Пока будущее Арсения в «Спартаке» предсказать тяжело. Он левоногий и, по словам президента академии «Спартака» Сергея Родионова, манерой бега похож на отца.

Аршавин пытался переманить сына в «Зенит», но не получилось

Хотя быстро сдался: «Это нереально, бесполезно. Это значит, что я его должен перевезти к себе, и он должен жить со мной. Я готов, пожалуйста, но на это не пойдет другая сторона. Настолько сложные отношения? Да».

В октябре 2022-го в интервью Sport24 Аршавин дал больше деталей о взаимодействиях с сыном: «Я его обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки детей. Хотел бы, чтобы он занимался в «Зените» – но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец».

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В мае 2023-го Аршавина снова спрашивали об Арсении. Андрей признался, что до сих пор не может переманить сына в «Зенит». «Я пока не знаю, как может сложиться его карьера. Мало игр его видел, трудно дать оценку. Мы его уговаривали перейти в «Зенит», но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» – его любимая команда, не представляет себя больше нигде. Шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?»

Фото: Академия «Спартак» имени Ф. Черенкова