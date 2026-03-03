Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу. Сегодня форвард «Барсы» пропустит матч с «Атлетико» из-за перелома глазницы

Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу.

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски , получивший перелом глазницы на прошлой неделе, может сыграть в защитной маске в субботнем матче Ла Лиги с «Атлетиком ».

Поляк рассматривает такую возможность после консультаций с медштабом «блауграны», который запретил ему принять участие в сегодняшней ответной игре 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (первый матч – 0:4) в целях предосторожности.