Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу. Сегодня форвард «Барсы» пропустит матч с «Атлетико» из-за перелома глазницы
Левандовски может сыграть в защитной маске с «Атлетиком» в субботу.
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, получивший перелом глазницы на прошлой неделе, может сыграть в защитной маске в субботнем матче Ла Лиги с «Атлетиком».
Поляк рассматривает такую возможность после консультаций с медштабом «блауграны», который запретил ему принять участие в сегодняшней ответной игре 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» (первый матч – 0:4) в целях предосторожности.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Есть впечатление, что команда без него играет лучше