Подарок «Зенита» конкурентам – потерял очки из-за вратарского привоза на 28-й секунде

Теперь ход «Краснодара».

«Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и упустил возможность оторваться в чемпионской гонке. В случае гостевой победы «Краснодара» над «Локомотивом» в воскресенье петербуржцы потеряют лидерство.

Исход в Самаре решили ошибка Дениса Адамова, плохая реализация и феноменальный Иван Ломаев.

Пропустили уже на 28-й секунде! Денис Адамов выбил прямо на ногу Рахмановичу

Открыть счет хозяевам помогла результативная ошибка вратаря «Зенита»: Денис Адамов слабо выбил мяч прямо на ногу Амару Рахмановичу, удар боснийца отразил защитник петербуржцев. А вот добивание Владислава Шитова перекрыть не смогли.

«Зенит» пропустил самый быстрый гол в РПЛ как минимум с начала сбора статистики (с 2009-го). До этого рекордным оставался пропущенный мяч от Евгения Харина в матче с «Ахматом» в 2022-м.

Для «Крыльев Советов» гол стал самым быстрым в РПЛ. Шитов переписал достижение Кшиштофа Лагиевки, отличившегося в 2006-м в ворота «Локомотива» на третьей минуте.

Гости ожили и сравняли на 23-й: после заброса в штрафную самарцев Матео Кассьерра и Александр Солдатенков поборолись за мяч, Артур подкараулил на дальней штанге и прибил эффектным ударом с лета. Первый официальный гол за «Зенит»!

Во втором тайме у «Зенита» пошли очень опасные моменты, но спас Иван Ломаев: сначала потащил выстрел Вендела в дальний верхний, потом спас после сложнейшего удара Педро. Самарцы выстояли, несмотря на натиск соперника.

«Зенит» очень много бил, но Ломаев и вся защита «Крыльев» выстояли.

Быстрые факты

● «Зенит» пока сохраняет лидерство в таблице, но по итогам тура его может сместить «Краснодар». Команда Мурада Мусаева 31 марта сыграет на выезде против «Локомотива», и в случае победы вернется на вершину.

● «Крылья Советов» с 30 очками поднялись на седьмое место. У «Спартака» 31, но матч в запасе.

● Самарцы владели мячом лишь 29% времени: повторили антирекорд в домашних матчах.

● Артур стал 12-м бразильцем, забивавшим за «Зенит» в чемпионате России: в XXI веке больше результативных бразильских игроков только у «Ахмата» (15) и «Спартака» (17).

● У «Зенита» впереди выездной матч со «Спартаком» в Кубке России 3 апреля, «Крылья Советов» 6 апреля сыграют в Екатеринбурге с «Уралом» в рамках чемпионата России.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press