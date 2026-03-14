  • Фонт перед выборами главы «Барселоны»: «История клуба изменится, «Барса» больше не будет рвать связи с легендами. Мы создадим прозрачную структуру, весь мир будет нам завидовать»
Фонт перед выборами главы «Барселоны»: «История клуба изменится, «Барса» больше не будет рвать связи с легендами. Мы создадим прозрачную структуру, весь мир будет нам завидовать»

Виктор Фонт: с понедельника история «Барсы» изменится, весь мир будет завидовать.

Виктор Фонт, соперник Жоана Лапорты на президентских выборах «Барселоны», завершил предвыборную кампанию выступлением перед своими сторонниками. 

Выборы состоятся 15 марта. В них могут участвовать совершеннолетние и дееспособные «сосьос» (члены клуба, которые платят взносы) со стажем не менее одного года.

«С понедельника история «Барселоны» изменится. «Барса» будет принадлежать всем, откроет свои двери всем болельщикам и больше не будет рвать связи ни с величайшим игроком в истории, ни с легендами клуба, которые сделали его великим.

С понедельника начнет меняться ситуация, когда члены клуба могут только голосовать за президента, а в остальном почти не имеют права голоса. Мы создадим прозрачную структуру управления клубом. Нам будет завидовать весь мир, независимо от того, будем мы выигрывать или нет. 

«Барса» будет такой организацией, где чувство сопричастности и ощущение «больше, чем клуб» станут незыблемой реальностью. 

Были люди, которые говорили, что не понимают, зачем мы прилагаем усилия, зачем хотим участвовать в этой избирательной гонке. Они пытались убедить нас, что никакой конкуренции нет.

Но дело, которое защищают тысячи болельщиков «Барселоны», выходит за рамки имен и отдельных личностей. Они выступают за честную и прозрачную «Барсу». Это дело национального масштаба. Волна перемен пришла, и ее невозможно остановить», – сказал Фонт. 

Дебаты Лапорты и Фонта перед выборами в «Барсе»: Месси, Деку, деньги и обещание подписать Холанда

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
«Мы будем жить в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны будут нам завидовать!»

Где я это уже слышал)
«Мы будем жить в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны будут нам завидовать!» Где я это уже слышал)
Тоже про это сразу вспомнил))
«Мы будем жить в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны будут нам завидовать!» Где я это уже слышал)
насчет завидовать не знаю, а первая часть вполне справедлива
Греба ный популист
Греба ный популист
➕➕➕
Греба ный популист
Хорошо, что Лапорта совсем другой)
Все они одним миром мазаны. Балаболы.
Каталонский Остап Бендер
Какой дешевый популизм. Надеюсь, выберут Лапорту. Тот болтает и делает
за Лапорту !
Я конечно понимаю, что данный сеньор выглядит как откроенный популист, но вспомните, что говорил сеньор Лапорта, когда приходил.
По-моему, они все примерно одинаково высказываются, но менять сейчас сеньора Лапорту на кого-то абсолютно бессмысленно.
Давай, до свидания! 👋
"И гиппопотамы будут сыты!" ©
