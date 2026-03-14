Фонт перед выборами главы «Барселоны»: «История клуба изменится, «Барса» больше не будет рвать связи с легендами. Мы создадим прозрачную структуру, весь мир будет нам завидовать»

Виктор Фонт: с понедельника история «Барсы» изменится, весь мир будет завидовать.

Виктор Фонт , соперник Жоана Лапорты на президентских выборах «Барселоны», завершил предвыборную кампанию выступлением перед своими сторонниками.

Выборы состоятся 15 марта. В них могут участвовать совершеннолетние и дееспособные «сосьос» (члены клуба, которые платят взносы) со стажем не менее одного года.

«С понедельника история «Барселоны» изменится. «Барса» будет принадлежать всем, откроет свои двери всем болельщикам и больше не будет рвать связи ни с величайшим игроком в истории, ни с легендами клуба, которые сделали его великим.

С понедельника начнет меняться ситуация, когда члены клуба могут только голосовать за президента, а в остальном почти не имеют права голоса. Мы создадим прозрачную структуру управления клубом. Нам будет завидовать весь мир, независимо от того, будем мы выигрывать или нет.

«Барса» будет такой организацией, где чувство сопричастности и ощущение «больше, чем клуб» станут незыблемой реальностью.

Были люди, которые говорили, что не понимают, зачем мы прилагаем усилия, зачем хотим участвовать в этой избирательной гонке. Они пытались убедить нас, что никакой конкуренции нет.

Но дело, которое защищают тысячи болельщиков «Барселоны», выходит за рамки имен и отдельных личностей. Они выступают за честную и прозрачную «Барсу». Это дело национального масштаба. Волна перемен пришла, и ее невозможно остановить», – сказал Фонт.

