Файзуллаев – лучший трансфер, Ивич – лучший тренер, а кто – лучший игрок первой части РПЛ? Опрос авторов Sports.ru

А кто главное разочарование?

Sports.ru подводит итоги первой части РПЛ: мы уже рассказали главное о всех командах лиги и выбрали две символические сборные. Теперь – опрос авторов футбольной редакции по четырем ключевым номинациям 18 туров: лучший игрок, лучший тренер, лучший тренер и главное разочарование.

С чьей версией вы согласны больше всего? Кого забыл похвалить/поругать Sports.ru?

Лучший игрок

Александр Дорский: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

В первой части сезона «Краснодар» пропустил меньше всех (14 голов), но почти по всем продвинутым оборонительным метрикам не входит даже в топ-3. Это точно не вина Хуниора Алонсо: провалы чаще всего случались на флангах. Алонсо – не только самый надежный центральный защитник сезона, но и один из главных конструкторов атак «Краснодара». По продвигающим передачам Хуниор – второй полевой игрок первой части РПЛ после Дугласа Сантоса. Еще одно преимущество – качественная игра вверху (третий по выигранным верховым единоборствам, полезен в том числе в чужой штрафной – например, во время камбэка с «Ростовом»).

Глеб Чернявский: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Я обожаю футболистов, которые не боятся брать игру на себя, финтить и в одиночку делать разницу. Такие – большая редкость для вязкой РПЛ. И мне очень радостно, что в лиге появился Бенхамин Гарре.

Каждый матч «Крыльев» – его личное выступление, за которым невероятно кайфово следить. Все трюки аргентинец делает не ради трюков, а приносит ими кучу пользы команде (8+2 с учетом паузы на травму). Вне конкуренции – камбэк «Крыльев» с «Локомотивом», когда Гарре убрал Фассона на клочке земли и навесил Писарскому на второй гол.

Мечтаю, чтобы Гарре купил «Спартак». Но скорее его выкупит назад «Манчестер Сити»

Илья Васильев: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Лучший центральный защитник лиги: качественный верх, приличные единоборства внизу, чтение и неуступчивость в штрафной, своевременный и четкий первый пас в любом формате. Алонсо – безальтернативный и системообразующий игрок «Краснодара», без которого чемпионская гонка невозможна.

Максимилиан Алфимов: Джон Кордоба («Краснодар»)

Кордоба – важнейший элемент игры «Краснодара» и фактор лидерства.

Класс Джона понятен давно, но только сейчас его задействуют согласно его статусу. Да, в «Краснодаре» есть и Сперцян, но фактор Кордобы для этой команды намного важнее.

Артем Терентьев: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

Игра парагвайца – эстетика. Редкий случай, когда защитник ярче многих игроков атаки. Передачи, игра под прессингом и единоборства – в хайлайты. Но ключевое: Алонсо хорош на мяче и уверен в себе настолько, что стал глубинным плеймейкером команды Ивича. Плюс Хуниор – один из важнейших ментальных винтиков нового «Краснодара», который не ломается в сложные моменты и готов дожать на 90+.

Валерий Самсонов: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Мелькнувший в «Манчестер Сити» аргентинец оказался в России еще зимой, но оттаял только к маю: ноль голевых действий в восьми матчах перекрыли три гола и ассист в последних пяти. А гол «Спартаку» в решающем туре вытащил «Крылья Советов» из зоны стыков.

В сезоне-2023/24 Гарре продолжил двигать «КС». Вингер набрал 3+2 в пяти стартовых играх, заинтересовал «Зенит», пропустил месяц из-за травмы лодыжки, но к зимней паузе добавил еще 5+1. В итоге у 23-летнего аргентинца восемь голов (половина – с пенальти) и совместное второе место в таблице бомбардиров РПЛ.

Лучший тренер

Александр Дорский: Владимир Ивич («Краснодар»)

Меня немного раздражает, когда говорят, что «Краснодар» наконец-то стал тренерской командой. Он ей был и при Олеге Кононове (вспомните смену позиций в атаке, игру на третьего), и при Игоре Шалимове (четкая привязанность Федора Смолова к створу ворот), и при Мураде Мусаеве (больше забросов из глубины и фланговой игры), но, пожалуй, еще ни один тренер «Краснодара» не был так безразличен к клубному ДНК. «Краснодар» играет ради победы: Эдуард Сперцян реже появляется у чужой штрафной (драма игрока, но польза для команды), Кунле Олусегун превращается в самого дисциплинированного крайнего нападающего лиги и постоянно садится пятым защитником, при комфортном счете все откатываются назад. «Краснодар» – пока не явный доминатор лиги на обеих половинах поля, но и проделанной работы и результата хватает, чтобы в моем личном тренерском топе у Ивича не было ни одного серьезного конкурента.

Глеб Чернявский: Владимир Ивич («Краснодар»)

Двойная победа сербского тренера: сначала над Сергеем Галицким и стилем «Краснодара», а дальше уже над всей РПЛ. Без первой победы была бы невозможна вторая, поэтому за выполнение миссии с таким усложнением отдаем титул лучшего тренера без каких-либо сомнений.

Наверное, в лиге не существует более тренерской и более стабильной команды. Да, на «Краснодар» смотреть скучновато, но здесь надо выбирать: либо весело на поле, либо в таблице. Кажется, болельщикам пока второй вариант нравится больше.

Илья Васильев: Владимир Ивич («Краснодар»)

Выбирал из нескольких: Игорь Осинькин, Сергей Ташуев, Рашид Рахимов, Сергей Юран. Но Ивич объединил несколько важных аргументов: борется за сумасшедший результат, справляется с давлением из-за стиля игры, построил разносторонний «Краснодар» (настаиваю, что команда не только прагматична) и раскрыл нескольких игроков в новых ролях (Жоау Баши, Олакунле Олусегун, Никита Кривцов).

Максимилиан Алфимов: Владимир Ивич («Краснодар»)

Тут все понятно – Ивич первый тренер, которому удалось убедить Сергея Галицкого, что для титулов (как минимум – для борьбы за них) нужен не только красивый футбол.

При Ивиче «Краснодар» намного гибче: может как опуститься в пять защитников, так и владеть мячом и поиграть в традиционный ажурный футбол. Ивич качественно выстроил игру из имеющегося состава – не зря «Краснодар» стал зимним чемпионом.

Артем Терентьев: Владимир Ивич («Краснодар»)

За год максимально изменил «Краснодар»: 1) сделал гораздо вариативнее тактически (дуэли с Федотовым и ЦСКА – топ) и доказал руководству клуба, что атаковать и доминировать можно не только через тотальный контроль мяча; 2) сформировал новый менталитет клуба, дойдя до финала Кубка и совершенно иначе показав себя под давлением в РПЛ.

Валерий Самсонов: Сергей Ташуев («Ахмат»/«Факел»)

Рекорд по набранным очкам (в среднем – 1,6 за игру, по подсчетам Opta), пятое место в прошлом сезоне и даже продленный летом контракт до 2026 года не спасли Ташуева после неудачного старта «Ахмата» (три поражения в четырех турах).

В сентябре Ташуев подхватил «Факел» и быстро переформатировал команду с самым бюджетным составом в РПЛ. За 11 туров воронежцы проиграли только дважды – «Рубину» по 0:1 и выбрались из сейсмической зоны.

В ноябре генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал Ташуева одним из лучших тренеров в истории клуба. Теперь интересно посмотреть на команду после сборов, где футболистов ждут бешеные нагрузки.

Лучший трансфер

Александр Дорский: Аббосбек Файзуллаев (из «Пахтакора» в ЦСКА, 500 тысяч евро по версии Transfermarkt)

Для меня явные топ-2 входящих летних трансфера РПЛ – Аббос и Бителло. За Бителло «Динамо» отвалило десять миллионов евро – уже можно сказать, что не промахнулось. Влияние Бителло на «Динамо» огромно, но все-таки сложно уйти от соотношения «цена-качество».

Файзуллаев за 500 тысяч – гениальное попадание. Конечно, на успех Аббоса рассчитывали его представители, но даже они не предполагали, что он придет так быстро. «Совру, если скажу, что мы ожидали столь бодрого старта. Предпочитаем говорить, что Аббос пока грамотно воспользовался своим шансом и благодарен за то доверие, которое ему оказывают, и за ту работу, которую с ним проводит Владимир Федотов», – рассказывал Кахор Муминов, руководитель азиатского направления компании ProSports Management. Файзуллаева не остановить после выхода на замену в матче с «Крыльями»: в каждой игре участвует в самых острых моментах. Надеюсь, зимний перерыв не собьет этот темп.

Глеб Чернявский: Аббосбек Файзуллаев

Игроки с габаритами Аббосбека Файзуллаева часто теряются в РПЛ, но узбекский полузащитник делает так, чтобы при виде него терялись защитники любого соперника. Человек умеет абсолютно все: и завершать, и придумывать атаки, и постоянно оказываться на открытом пространстве.

Большая удача для ЦСКА и Владимира Федотова, которому без Файзуллаева было бы совсем сложно. Конечно, Аббосбеку хорошо бы кого-нибудь купить в помощь, но в целом он справляется и один.

Илья Васильев: Аббосбек Файзуллаев

Сомневаюсь, что возможны другие варианты. Куплен за мизерную сумму и вряд ли рассматривался игроком старта, но сразу стал одной из главных звезд РПЛ. Прекрасно видит поле, умело отваливается в разные зоны, органичен по ширине и спиной к воротам и незаменим в кризисном ЦСКА.

Максимилиан Алфимов: Роберто Фернандес (из «Боливара» в «Балтику» на правах аренды)

«Балтика» идет в зоне вылета и наверняка зимой прилично закупится, но даже среди летних трансферов есть один очень хороший. Левый защитник Роберто Фернандес – свет в проблемной команде Сергея Игнашевича.

Пока Фернандес в Калининграде – в аренде, но у «Балтики» есть опция выкупа. Кажется, Фернандес пригодился бы даже кому-то вроде «Краснодара» или «Крыльев» – Роберто точно выше среднего уровня игроков «Балтики».

Артем Терентьев: Аббосбек Файзуллаев

Очевидно, что перепродажа в Турцию с огромной наценкой не предел для ЦСКА в случае с Файзуллаевым. Это потенциально игрок топ-5 лиг Европы. По тому, как он анализирует пространство, принимает решения и исполняет технически. 2+4 по «гол+пас» в 13 турах не отражают влияния, которое Аббосбек уже оказал на ЦСКА. Весной он может сиять еще ярче, если клуб увеличит обойму трансферами.

Валерий Самсонов: Аббосбек Файзуллаев

500 тысяч евро за 19-летнего футболиста (в октябре стукнуло 20), который отдавал голевую каждые 160 минут (6 за 13 игр в РПЛ) – это вообще законно? Летом Файзуллаев мог перейти в «Динамо», а теперь мечтает о «Барселоне».

Главное разочарование

Александр Дорский: «Урал» после 5-го тура

На зиму «Урал» ушел на 12-м месте с 19 очками и одной победой в последних тринадцати матчах чемпионата. Уже сложно представить, но на игру 6-го тура «Урал» ехал как один из лидеров сезона (четыре победы и одна ничья, такой же результат был у «Краснодара»), обыгравший ЦСКА и «Спартак».

Нельзя сказать, что сразу после разгрома от «Зенита» (0:4) «Урал» развалился: сначала было больше матчей, в которых недобирал очков. Затем силовой футбол и переходы от четырех к пяти защитникам совсем перестали работать – и с конца октября уже пошли справедливые потери. Поэтому для меня «Урал» – главное разочарование первой части сезона. Небольшие поводы для радости – игра и новый статус Андрея Егорычева и вспышки Ильи Ишкова.

Глеб Чернявский: Артем Дзюба («Локомотив»)

Очень больно видеть затухающего и тяжелого Дзюбу и осознавать, что его время заканчивается. Вроде бы внешне он такой же, как и всегда был, но будто куда-то исчез тот напор, с которым он годами терроризировал соперников. Казалось, что в нынешней РПЛ он мог позажигать и в 35, и в 36, и в 37, но, похоже, ничего такого уже не будет и прежний задор уже не вернется.

Илья Васильев: Виктор Мозес («Спартак»)

Кандидатов хватает и среди игроков, и среди и клубов. Расстройство Мозесом – из-за ожиданий после волшебного стартового матча с «Оренбургом» и равнодушной реальности. Мозес – олицетворение кризиса Гильермо Абаскаля. Не впечатлил на дистанции в роли атакующей восьмерки, стал настоящим вредителем в обороне, потух и проиграл конкуренцию в старте. Заслуженно не получит новый контракт.

Максимилиан Алфимов: «Сочи»

Провал «Балтики» и близость «Оренбурга» к зоне вылета более-менее предсказуемы, а позиция «Сочи» – катастрофа.

У «Сочи» достаточная глубина и достаточное качество для места как минимум на границе десятки. Как максимум – в верхней половине таблицы. Но странные решения по тренерам – и изначальное появление Дмитрия Хохлова, и перманентные назначения-увольнения Александра Точилина – явно не способствуют прогрессу.

Артем Терентьев: Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Весной казалось, что Абаскаль создал самую искреннюю команду РПЛ за годы. Речь не о качестве атаки и количестве голов, а о настроении. Так безбашенно и вдохновенно последний раз играл, наверное, «Зенит» Петржелы.

Но «Спартак» довольно быстро выгорел. К августу пропала искренность, а осенью игроки подавали сигналы SOS. Дуарте и Джикия прямо во время атаки «Зенита» разводили руками, Соболев просыпал завтраки. Сейчас Абаскаль и «Спартак» похожи на пару, которых держит вместе инерция, а не общие взгляды на будущее.

Валерий Самсонов: «Сочи»

Вы же помните, что в сезоне-2021/22 «Сочи» стал вторым? Да, нынешний состав слабее, но из важных элементов серебряной команды остались Кристиан Нобоа, Ваня Дркушич, Викторьен Ангбан, Артур Юсупов, Никита Бурмистров, Игорь Юрганов.

На первый взгляд, последнее место «Сочи» не фатально: четыре очка до зоны стыков, восемь – до прямого спасения. Кажется, главная проблема на стыке физики и ментальности: в последние пять минут или компенсированное время тайма/матча сочинцы пропустили 14 голов (из 31), из-за которых потеряли одиннадцать очков. Плюс были два незабитых пенальти в игре с «Пари НН» (0:1). Надежда только на четвертого тренера за сезон.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Виталий Тимкив, Владимир Астапкович, Владимир Федоренко