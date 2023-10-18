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Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

Александр Соболев Александр Соболев
Спартак Спартак
Георгий Джикия Георгий Джикия
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Инсайды Ивана Карпова и Metaratings.

В «Спартаке» неспокойно: инсайдер Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева до возвращения из сборной. 

Испанский тренер, со слов Карпова, сделал это по двум причинам.

Первая – желтая карточка Соболева в конце матча с «Крыльями Советов» за наступ на голеностоп Витюгова. Из-за последовавшей дисквалификации форвард пропустил дерби с ЦСКА.

Вторая – регулярное нарушение Александром дисциплины и порядков, установленных Абаскалем.

«Соболев игнорирует общекомандные завтраки. На первый раз ему сделали замечание, на второй чуть не случился скандал, в третий раз, на неделе после матча в Самаре, терпение Абаскаля лопнуло, и он оштрафовал игрока. Все это время он занимался индивидуально», – написал Карпов.

Картину дополняет информация от Metaratings.ru: напряжение между нападающим и тренером длится около двух месяцев. Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а форварда не устраивает тактическая роль и положение Георгия Джикии, переставшего попадать в основной состав. 

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов уже отреагировал: «Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке».

Мнение Дорского: отстранение Соболева проигрышно для Абаскаля

Экспресс-анализ тактического автора Sports.ru Александра Дорского:

«Главная фишка отстранения – оно состоялось на неделе, которая завершалась матчем с ЦСКА. Его Соболев пропускал из-за дисквалификации.

Если это недельная воспитательная мера (видимо, все именно так), которая вызвана не только поведением Соболева, но и его дисквалом, в чем ее смысл? Пропуск игры в любом случае, о нем было известно заранее. В таком случае Соболев точно что-то переосмыслит? 

Если же это длительная воспитательная мера, то Абаскаль выстрелил себе же в ногу. Избавился от всех взрослых нападающих, остался с одним Соболевым, характер, которого ему хорошо известен. 

И что, если сейчас Соболева не допустить до основы, «Спартаку» станет лучше?»

До этого из основы «Спартака» выпал Джикия – друг Соболева и сооснователь «Бей Беги» 

Капитан «Спартака» начал этот сезон основным, но после поражения от «Краснодара» в начале сентября провел в запасе уже четыре матча РПЛ подряд. Игровая практика у Георгия есть только в Кубке России.

Джикия публично не высказывал недовольства своим положением – в отличие от его агента Вадима Шпинева. «Я говорю про позицию Дуарте на поле – безумное доверие тренера. Всегда! При любых обстоятельствах.  Испаноговорящие, корни… Почему предпочтение отдается этому футболисту – для меня секрет и загадка», – говорил Шпинев про конкурента Джикии.

Георгий пока сохраняет спокойствие, но ситуация его не устраивает. «Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом. Не знаю, почему у меня меньше игрового времени стало, это надо у тренера спрашивать. Понятное дело, меня не может устраивать, что я мало играю», – говорил капитан «Спартака».

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

11 комментариев

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bamboocha
Какие бы ни были игроки если действительно всё так то соболева из клуба гнать, никогда один игрок не может диктовать свои условия клубу. Незаменимых игроков нет
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-1
+8
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MJRom
Жора стал откровенно слаб. Место на скамейке абсолютно заслуженное плюс еще наличие Бабича в составе.
Сам конфликт началася намного раньше. После матча с Зенитом Джикия наорал и послал Абаскаля при всей команде. Там не только Соболев и Джикия сливают тренера. Максименко, пара молодых крайних защитников
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+6
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trav
Бедный Абаскалл. Хочет привить дисциплину, устраивает командные завтраки. А игроки в ответ ложат на него открыто. Молодцы
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Demedieu
без Соболева Спартаку вообще никак, он единственный нападающий, плюс в подыгрыше один из лучших в лиге
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Сингенау Сильвупле
Джикия и в самом деле слаб. Когда у него зашкаливает пульс, он падает на газон и отдыхает. В игре образуется пауза. Для спартаковской тактики паузы очень вредны. Спартак должен максимально эффективно катать мяч, а игроки постоянно открываться под передачи. Это нужно делать с минимумом пауз в игре, чтобы измотать соперника. Джикия такую игру не может потянуть физически. Абсолютно понятно, почему Абаскаль взял в комамнду Бабича - Бабич по физухе на порядок мощнее Джикии.
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Faust Doc
Куда смотрит Гринпис!!!
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Как дела на заводе
А Дорской как то мировой эксперт?)))
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Кинг Конг Жив
Грязный игрок этот Соболев и провокатор к тому же. Не удивлен, что у него конфликт с тренером.
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timerassl
Как сказал бы Лапорта, клуб должен быть выше игрока
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zotov_l88
Да он никакой пару сезонов уже. Корчит из себя не пойми что
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bamboocha
Ответ Сингенау Сильвупле
Джикия и в самом деле слаб. Когда у него зашкаливает пульс, он падает на газон и отдыхает. В игре образуется пауза. Для спартаковской тактики паузы очень вредны. Спартак должен максимально эффективно катать мяч, а игроки постоянно открываться под передачи. Это нужно делать с минимумом пауз в игре, чтобы измотать соперника. Джикия такую игру не может потянуть физически. Абсолютно понятно, почему Абаскаль взял в комамнду Бабича - Бабич по физухе на порядок мощнее Джикии.
Да и не только по физике, игра головой, выбор позиции, он намного надёжнее в обороне чем джикия и в атаке полезнее( при стандартах у ворот соперника)
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