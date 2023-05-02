Ретроматч «Спартака» и «Динамо» Сталинград: легендарная форма, Аленичев, Титов и Веретенников на поле

1 мая в Волгограде провели ретроматч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Повод – 80-я годовщина победы в Сталинградской битве.

За несколько дней до игры РФС показал форму команд:

Участники матча возложили цветы на Мамаевом кургане.

Посадили деревья в память о погибших на войне.

И слушали важное напутствие.

Ретроматчу – такой же транспорт. На нем и добрались до «Волгоград-Арены».

У «Спартака» было сразу несколько тренеров – Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Никита Симонян. И они выставили мощнейший состав!

Со стороны «Динамо» в тренерский штаб вместе с Газзаевым вошел Владимир Файзулин. И тоже много громких имен.

Ретроформа впечатляет.

Первый тайм голов не принес. А на 51-й минуте счет открыл Роман Павлюченко! Головой с передачи Александра Павленко, как в середине 2000-х.

8 минут спустя Александр Самедов ударом в дальний угол удвоил преимущество «Спартака. Больше голов не было – так и закончили.

«У молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи. Я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило. Я думаю, если бы судья еще… Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья… Ну, «Спартаку» все время помогают», – экспресс-анализ от Газзаева.

Фотографии, конечно, радуют:

Ну разве не прекрасно?

Фото: РФС; ФК «Спартак-Москва»