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Ретроматч «Спартака» и «Динамо» Сталинград: легендарная форма, Аленичев, Титов и Веретенников на поле

Спартак Спартак
Андрей Тихонов Андрей Тихонов
Олег Веретенников Олег Веретенников
Дмитрий Аленичев Дмитрий Аленичев
Егор Титов Егор Титов
ретро ретро
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Олег Романцев Олег Романцев
Футбол Футбол

1 мая в Волгограде провели ретроматч между «Спартаком» и сталинградским «Динамо». Повод – 80-я годовщина победы в Сталинградской битве. 

За несколько дней до игры РФС показал форму команд:

Участники матча возложили цветы на Мамаевом кургане.

Посадили деревья в память о погибших на войне.

И слушали важное напутствие.

Ретроматчу – такой же транспорт. На нем и добрались до «Волгоград-Арены».

У «Спартака» было сразу несколько тренеров – Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Никита Симонян. И они выставили мощнейший состав!

Со стороны «Динамо» в тренерский штаб вместе с Газзаевым вошел Владимир Файзулин. И тоже много громких имен.

Ретроформа впечатляет.

Первый тайм голов не принес. А на 51-й минуте счет открыл Роман Павлюченко! Головой с передачи Александра Павленко, как в середине 2000-х.

8 минут спустя Александр Самедов ударом в дальний угол удвоил преимущество «Спартака. Больше голов не было – так и закончили. 

«У молодой команды «Спартак» все впереди. Пожелаем им удачи. Я горжусь игроками нашей команды, которым в конце силенок не хватило. Я думаю, если бы судья еще… Все‑таки это праздник, голы мы пропустили из офсайда. Николаев вроде хороший судья… Ну, «Спартаку» все время помогают», – экспресс-анализ от Газзаева.

Фотографии, конечно, радуют:

Ну разве не прекрасно?

Фото: РФСФК «Спартак-Москва»

4 комментария

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Тюменский медвежонок
Ответ Контрольный выстрел
Как Романцев постарел. Прям дед 90 лет.
это фото просто получилось такое "засвеченное", нормально он выглядит для своих лет, на свой возраст, включите интервью со Слуцким, он как раз пару недель назад брал интервью у Романцева, свежо выглядит и бодро
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Контрольный выстрел
Как Романцев постарел. Прям дед 90 лет.
+2
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Геннадий Тёкин
Всё было отлично организовано. Побольше таких матчей, для молодежи история.
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TaR
Классная тема - ретроматчи, матчи ветеранов. И ностальгия и повод посмотреть/узнать как у футболистов дела. И ведь реально рубятся

Единственное - возраст бы как-то регламентировать. Первый там те кому за 50, к примеру, а второй играют те, кому до 50. Было бы намного интереснее.
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